Kiderült, hogyan talál vevőre a legtöbb ingatlan – nem az működik, amire sokan tippelnének

A Duna House kutatása szerint az elmúlt három évben ingatlanjukat eladók közül a legtöbben ingatlanirodán keresztül találtak vevőt. A válaszadók 44 százaléka ingatlanhirdetési portálokon, 43 százaléka pedig ingatlanirodák weboldalán hirdette meg ingatlanját.

A Duna House kutatása szerint az utóbbi években eladott ingatlanok többségének vevője ingatlanirodán keresztül érkezett

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Az ingatlanirodák vezetnek a Duna House felmérése szerint

Minden tizedik megkérdezett próbálkozott még nyomtatott hirdetésekkel vagy szórólapokkal, míg minden hatodik a közösségi médiában próbált szerencsét. Utóbbi platformok azonban a válaszadók szerint kevésbé megbízhatóak és komolyan vehetők.

„A megvalósult tranzakciók alapján egyértelműen látszik, hogy több valós vevő érkezett ingatlanirodákon keresztül, mint az online hirdetési portálokról. Ez az arány ráadásul összhangban van a vásárlói oldal eredményeivel is: a vevők 55 százaléka talált rá a számára megfelelő otthonra ingatlanirodák weboldalán vagy kirakatában, míg 52 százalék az online portálokon” – mondta Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.

Kik választják az ingatlanirodákat?

Az élethelyzet szerinti bontásban jól látszik, hogy a nagyobb otthonba költözők (úgynevezett upgrade vásárlók) és a családalapítók választják leggyakrabban az ingatlanirodák szolgáltatásait.

Az upgrade vásárlóknál az ingatlanirodákon keresztül történő vásárlások aránya elérte az 50 százalékot, míg az ingatlanhirdetési portáloké mindössze 28 százalék volt. Az első lakást vásárlók és a befektetők esetében csupán 1–2 százalékos eltérés mutatkozott az online felületek javára.

„A szakértői támogatás különösen fontos a komplex ingatlanügyletek során. Egy új otthon megvásárlása mellett sokszor az előző ingatlan eladása is időnyomás alá kerül. Családalapítók esetében pedig a különböző támogatott hitelkonstrukciók összehangolása is nélkülözhetetlen feladat. Az ilyen helyzetekben a pénzügyi és ingatlanszakértők közös munkája óriási segítség” – tette hozzá Máté Ferenc.