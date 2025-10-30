37 perce
Elindult a kamara országos programja, így találhatnak egymásra a magyar beszállítók és nagyvállalatok – fotók
Nagyszabásó rendezvényt szervezett a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az országos program keretei között a hazai beszállítók közül választhattak a nagyvállalkozások.
Egy rendkívül nagyszabású rendezvény keretei között találkozhatnak különböző vállalatok hazai beszállítókkal az Országos Kamarai Beszállítói Program keretei között, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozásfejlesztési Programjának köszönhetően.
Kapcsolatteremtés a hazai beszállítókkal
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által támogatott Vállalkozásfejlesztési Program 2025 részeként a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és a hazai kamarai hálózat idén ősszel Országos Kamarai Beszállítói Programot valósít meg. A programsorozat kecskeméti rendezvényén beszállítóként új piacokat találhatnak a cégek a Dél-Alföld régió nagyvállalatainál.
A program célja az, hogy a nagyvállalatok könnyebben találjanak hazai beszállítópartnereket, erősödjenek az üzleti szinergiák, és helyi kapcsolatokra épülő, hatékonyabb beszállítói láncok jöhessenek létre – mindez alacsonyabb logisztikai költségeket és gyorsabb együttműködést eredményezhet a felek számára.
A kis- és középvállalkozások új piacokat találhatnak termékeiknek, szolgáltatásaiknak belföldön, melynek köszönhetően erősödhetnek a hazai beszállítói láncok. Továbbá ez nemcsak üzleti lehetőséget jelent a kis- és középvállalkozások számára, hanem kapcsolatépítési lehetőséget is kínál a program.
A rendezvény
A rendezvényen összesen 9 nagyvállalkozás vett részt és 100 potenciális beszállító cég az ország minden pontjáról.
A Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében zajlott a beszállítói rendezvényFotók: Bús Csaba
A nagyvállalkozások és a beszállítók megbeszélései minden alkalommal maximum 15 percet vehettek igénybe, és így folytak egész nap az üzleti tárgyalások. A rendezvényen olyan nagy cégek is keresték új beszállítóikat, mint például a Mercedes-Benz Hungary Kft. vagy a Phoenix Mecano Kft.
