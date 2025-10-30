Elindult a kamara országos programja, így találhatnak egymásra a magyar beszállítók és nagyvállalatok – fotók

Egy rendkívül nagyszabású rendezvény keretei között találkozhatnak különböző vállalatok hazai beszállítókkal az Országos Kamarai Beszállítói Program keretei között, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozásfejlesztési Programjának köszönhetően.

A beszállítói program célja a hazai vállalkozások és nagyvállalatok közötti kapcsolatok erősítése

Fotó: Bús Csaba

Kapcsolatteremtés a hazai beszállítókkal

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által támogatott Vállalkozásfejlesztési Program 2025 részeként a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és a hazai kamarai hálózat idén ősszel Országos Kamarai Beszállítói Programot valósít meg. A programsorozat kecskeméti rendezvényén beszállítóként új piacokat találhatnak a cégek a Dél-Alföld régió nagyvállalatainál.

A program célja az, hogy a nagyvállalatok könnyebben találjanak hazai beszállítópartnereket, erősödjenek az üzleti szinergiák, és helyi kapcsolatokra épülő, hatékonyabb beszállítói láncok jöhessenek létre – mindez alacsonyabb logisztikai költségeket és gyorsabb együttműködést eredményezhet a felek számára.

A kis- és középvállalkozások új piacokat találhatnak termékeiknek, szolgáltatásaiknak belföldön, melynek köszönhetően erősödhetnek a hazai beszállítói láncok. Továbbá ez nemcsak üzleti lehetőséget jelent a kis- és középvállalkozások számára, hanem kapcsolatépítési lehetőséget is kínál a program.

A rendezvény

A rendezvényen összesen 9 nagyvállalkozás vett részt és 100 potenciális beszállító cég az ország minden pontjáról.