október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízhiány

3 órája

Télre kiszáradhatnak a gyümölcsfák, az aszály már most érezteti pusztító hatását

Címkék#gyümölcs#mezőgazdaság#aszály

Veszedelmessé szárazodott az ősz a homokhátsági gyümölcsösökben. Az aszály korai lombhullást és pusztuló ágakat okoz, jelezve a fák, bokrok szomjúságát.

Miklay Jenő

Október vége táján általában erősen csökken az évelő növények párologtatása, ám ha továbbra is kitart az aszály, számolni kell a téli kiszáradásukkal. Különösen a gyenge víztartó képességű, laza homokhátsági talajokon láthatóak a veszély előjelei: a lombok viszonylag gyors színeződése, hullása. A szakemberek szerint a tartós őszi-téli vízhiány jelentősen ronthatja a gyümölcsösök termőképességét.

az aszály a kiskerteken is pusztítja a diót
Az aszály fokozza a kórokozók terjedését az ültetvényekben
Fotó: Miklay Jenő

Az aszály gyengíti a fák ellenálló képességét

„A gyümölcsfák jelenlegi állapota aggodalomra ad okot, mert valószínűleg legyengült a védekező képességük a kórokozókkal szemben. Elszáradnak az ágaik amelyek  növekedése félbe maradt, az éretlen hajtások gyenge, a hideg ellen keveset védő takarószövettel mennek a télbe. Az elkövetkező hónapokban érkező csapadék mennyisége döntő a tavaszi időszakra nézve. Ha akkor is kevés lesz a nedvesség talajokban, később indul a vegetáció, lassabb lesz a rügyduzzadás, késik a rügyfakadás és gyengébben kötnek a gyümölcskezdemények” – magyarázta az aszály hatásait Hajdú Antal kecskeméti növényvédelmi mérnök.  

Kártevők és betegségek pusztítanak a gyümölcsösben

„A gyümölcstermő ültetvények kórokozók, kártevők elleni védelme a nyugalmi állapotba térés idején is fontos teendő. Főleg azért, mert az elszaporodott rovar kártevők sok petét hagytak hátra és gyéríteni szükséges az áttelelő gomba kártevőket is” – hívta fel a figyelmet a szakember.

A lemosó permetezések napjainkban elsősorban a csonthéjas ültetvényekben időszerű. 

„Ezek a gyümölcsfajok a lombhullás különböző fázisaiban vannak, hektárra számolva nagyjából 800-1500 liter permetlé fagymentes napokon való kijuttatása elégséges lehet. Az őszibarack tafrinás levélfodrosodása helyenként erősen terjedt idén. A kéregrepedésekben, rügyekben áttelelő kórokozók gyérítése igen fontos tennivaló ez idő tájt. A diófákon a kéregrepedésekben, rügyekben áttelelő baktérium és a fertőzött leveleken, hajtásokon, vesszőkön fennmaradó gnomóniás betegség főleg az érzékeny fajtákban idén is felszaporodhatott. Ezért a jövő évi termés védelme érdekében elengedhetetlen a dió védelme is” – magyarázta Hajdú Antal.

Megjelent az aranyszínű sárgaság

A Homokhátság szőlőhegyein is megjelent a tőkéket kipusztító aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma

„A lomb természetes, őszi színeződésével többnyire már nehéz a beteg tőkék kiszűrése főleg az öreg ültetvényekben, de szakértelemmel felmérhető az ültetvények állapota. A fertőzött tőkék gyökerestől történő eltávolítását és megsemmisítését feltétlenül el kell végezni az őszi vizsgálatok során” – jelezte a termesztőknek Hajdú Antal. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu