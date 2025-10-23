Télre kiszáradhatnak a gyümölcsfák, az aszály már most érezteti pusztító hatását

Október vége táján általában erősen csökken az évelő növények párologtatása, ám ha továbbra is kitart az aszály, számolni kell a téli kiszáradásukkal. Különösen a gyenge víztartó képességű, laza homokhátsági talajokon láthatóak a veszély előjelei: a lombok viszonylag gyors színeződése, hullása. A szakemberek szerint a tartós őszi-téli vízhiány jelentősen ronthatja a gyümölcsösök termőképességét.

Az aszály fokozza a kórokozók terjedését az ültetvényekben

Fotó: Miklay Jenő

Az aszály gyengíti a fák ellenálló képességét

„A gyümölcsfák jelenlegi állapota aggodalomra ad okot, mert valószínűleg legyengült a védekező képességük a kórokozókkal szemben. Elszáradnak az ágaik amelyek növekedése félbe maradt, az éretlen hajtások gyenge, a hideg ellen keveset védő takarószövettel mennek a télbe. Az elkövetkező hónapokban érkező csapadék mennyisége döntő a tavaszi időszakra nézve. Ha akkor is kevés lesz a nedvesség talajokban, később indul a vegetáció, lassabb lesz a rügyduzzadás, késik a rügyfakadás és gyengébben kötnek a gyümölcskezdemények” – magyarázta az aszály hatásait Hajdú Antal kecskeméti növényvédelmi mérnök.

Kártevők és betegségek pusztítanak a gyümölcsösben

„A gyümölcstermő ültetvények kórokozók, kártevők elleni védelme a nyugalmi állapotba térés idején is fontos teendő. Főleg azért, mert az elszaporodott rovar kártevők sok petét hagytak hátra és gyéríteni szükséges az áttelelő gomba kártevőket is” – hívta fel a figyelmet a szakember.

A lemosó permetezések napjainkban elsősorban a csonthéjas ültetvényekben időszerű.

„Ezek a gyümölcsfajok a lombhullás különböző fázisaiban vannak, hektárra számolva nagyjából 800-1500 liter permetlé fagymentes napokon való kijuttatása elégséges lehet. Az őszibarack tafrinás levélfodrosodása helyenként erősen terjedt idén. A kéregrepedésekben, rügyekben áttelelő kórokozók gyérítése igen fontos tennivaló ez idő tájt. A diófákon a kéregrepedésekben, rügyekben áttelelő baktérium és a fertőzött leveleken, hajtásokon, vesszőkön fennmaradó gnomóniás betegség főleg az érzékeny fajtákban idén is felszaporodhatott. Ezért a jövő évi termés védelme érdekében elengedhetetlen a dió védelme is” – magyarázta Hajdú Antal.