Évente szőlőtőkék ezreit pusztítja el a láthatatlan kártevő, mi engedtük be az országba
A szőlőkabóca terjeszti a szőlő legveszélyesebb betegségét, ami jelenleg óriási károkat okoz a termelőknek. Az aranyszínű sárgaság terjesztéséért azonban nem csak a rovar a felelős, hanem nagy részben az emberek is.
A szőlőkabóca a mezőgazdaság egyik legfélelmetesebb kártevői közé tartozik, hiszen ez a kis rovar terjeszti a gyógyíthatatlan betegséget, az aranyszínű sárgaságot. Az Agroágazat oldala szerint nem a klímaváltozás felelős a kabóca elterjedésért, hanem mi, emberek tehetünk róla.
Az aranyszínű sárgaság szállítója
Az aranyszínű sárgaság egyike a legsúlyosabb szőlőbetegségeknek, ellenszer, gyógyír ugyanis nem létezik ellene. A fertőzött tőkék hozama csökken, jelentős része el is pusztul. A védekezés csupán egy módon, a terjesztőjének, az amerikai szőlőkabócának az irtásával lehetséges. Ez a rovar először 2006-ban jelent meg hazai csapdákban, Somogy, Zala és a szerb határ mentén, ahol elhagyott, gyomos szőlőkben talált ideális életfeltételeket, innen észak felé vette az irányt, és néhány év múlva az egész országot ellepte.
A néhány milliméteres rovar a leveleken és hajtásokon szívogat. A közvetlen kártétel általában enyhe (sárgulás, torzulás), ám az általa terjesztett fitoplazma súlyos tüneteket okoz: a levelek idő előtt elszáradnak, a hajtások nem fásodnak be, a fürtök beszáradnak, a tőkék pedig fokozatosan elpusztulhatnak – írja az agroágazat.hu
Nem a klímaváltozás a fő felelős, hanem mi
A kártevő Észak-Amerikából származik, és az ember közvetítésével jutott Európába az 1950-es években, szőlővesszők, oltványok, szaporítóanyagok segítségével. Először Franciaországban és Olaszországban jelent meg, ezután pedig a nemzetközi kereskedelem segítségél érte el a Kárpát-medencét. A száraz nyarak és a monokultúrális ültetvények kedveznek neki, így Magyarországon gyorsan megtelepedett. Petéi a vesszők kérgében telelnek, a lárvák tavasszal kelnek, és már fiatalon képesek a fitoplazma terjesztésére.
Inváziós fajok telepednek meg
Ázsiai lódarázs, nyugati dióburok-fúrólégy, japán cserebogár, bagolylepke, tigristeknős – a klímaváltozás és a globalizáció együtt gyorsítja az idegenhonos, inváziós fajok megtelepedését. Új élőhelyeket nyitnak a melegebb, szárazabb, vagy szellősebb viszonyok, és emellett a kereskedelem és a turizmus szállítószalagként szolgál a rovaroknak az agroágazat információi szerint.
Az ökoszisztémák megbillenése miatt:
- őshonos fajok tűnnek el
- nő a mezőgazdasági és infrastruktúrális kár
- erősödnek a közegészségügyi kockázatok
Sokan bíznak abban is, hogy később egy mentőcsomag segít majd a tőkéknek, és emiatt várnak a védekezéssel, ami csak tovább súlyosbítja a helyzetet.
Hogyan lehet védekezni ellene?
A védekezés különösen a biogazdálkodásban nehéz. A hangsúly a megelőzésen és a higiéniai fegyelmen van: igazolt, vizsgált szaporítóanyag használata, rendszeres állományszemle, a tünetes tőkék gyors eltávolítása és megsemmisítése, a kabóca fejlődési ciklusához időzített – lehetőleg célzott és engedélyezett – kezelések.
Korábbi cikkünkben Kujáni László gazda is ajánlott két olyan módszert, ami segíthet a szőlőkabócák ellen:
- Rovarölő szerek használata – különösen a permetezésre alkalmas, pretroid vagy piretrin hatóanyagú készítmények lehetnek hatásosak.
- Tüllhálós védekezés – ez a módszer különösen fóliasátrakban népszerű, de kisebb kertekben is könnyen alkalmazható.
Drónok és a mesterséges intelligencia is segít
A kabócák irtását október 9-től már drónok is segítik országszerte, ezekkel is keresik az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A modern technika és mögötte a mesterséges intelligencia alkalmazása számottevő segítséget nyújthat a problémás területek gyors azonosításában – közölte a Agroágazat.
