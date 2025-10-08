Kitört a pánik az aranyszínű sárgaság villámgyors terjedése miatt, a járvány lassan ellepi az egész országot

A szőlő legádázabb ellensége, az aranyszínű sárgaság egyre csak terjed, védekezni pedig nem lehet ellene, így a szőlőstermesztők óriási veszélyben vannak. Az Agroinform cikke szerint a 22 magyar borvidékből 17-et ért már el a betegség.

Az aranyszínű sárgaság miatt óriási pánik tört ki a szőlőtermesztőknél

Fotó: Katona Tibor / MTI

Mi az aranyszínű sárgaság?

Az aranyszínű sárgaság egyike a legsúlyosabb szőlőbetegségeknek, ellenszer, gyógyír ugyanis nem létezik ellene. A fertőzött tőkék hozama csökken, jelentős része el is pusztul. A védekezés csupán egy módon, a terjesztőjének, az amerikai szőlőkabócának az irtásával lehetséges.

Egész borvidékeket pusztít el a járvány

Az Agroinform információi szerint ez a betegség már évek óta jelen van Magyarországon, de súlyos pusztítást csak az amerikai szőlőkabóca megjelenése óta okoz. A szőlőkabóca először 2006-ban jelent meg hazai csapdákban, Somogy, Zala és a szerb határ mentén, ahol elhagyott, gyomos szőlőkben talált ideális életfeltételeket, innen észak felé vette az irányt, és néhány év múlva az egész országot ellepte.

Gáspár Gergely növényvédelmi mérnök és szaktanácsadónak a Kunsági borvidék Monor–Cegléd térségében működő szőlőjét érte el és semmisített meg a betegség. Tízhektáros rajnai-rizling-ültetvényén a Nébih vizsgálat mutatta ki februárban a fertőzést, ami szeptemberre már a tőkék 95,7 százalékát érintette. Gáspár Gergely a lapnak úgy nyilatkozott, hogy „nem volt mit szüretelni”.

Mivel gyógyír nincs ellene, a kabócák irtása az egyetlen fegyver a termesztők kezében. A fertőzött tőkéket pedig ki kell vágni és el kell égetni, valamint a területen ezután három évig tilos újratelepíteni. A kényszerintézkedések után az állam ugyan kártérítést fizet, de a teljes újratelepítés hektáronként több millió forint.

Már 17 borvidéket elért a fertőzés

A Nébih legfrissebb adatai szerint az 22 magyar borvidékből 17-et ért már el az aranyszínű sárgaság, ezek közül Zalában a legsúlyosabb a helyzet. Itt már a híres Bussay-pince ültetvényei is elpusztultak. A fertőzés a dél-dunántúli zónából indult, és már elérte Egert is. A helyzetet nehezíti, hogy sok helyen téves információk akadályozzák a védekezés folyamatát. Emellett a klímaváltozás is a betegség terjedésének kedvez, hiszen a magasabb hőmérséklet felgyorsítja az amerikai szőlőkabóca lárvakelését és növeli az egyedszámot is. A gazos, elhagyatott szőlőterületek is kedveznek a rovaroknak.