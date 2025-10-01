1 órája
Megjelent a rettegett kór a vadkerti szőlőkben, sürgős utasításokat adott az önkormányzat – videó
A soltvadkerti szőlőket sem kerüli el a rettegett fertőzés, amely a teljes borvidék és a gazdák megélhetését veszélyezteti – tudatta közösségi oldalán a soltvadkerti önkormányzat. Azt kérik a szőlős gazdáktól, hogy mindenki járja végig a szőlőjét és jelölje meg a gyanús tőkéket, majd jelezze a hegyközség felé, ahol megjelenhetett az aranyszínű sárgaság.
Az ország más borvidékein már hatalmas károkat okozott az aranyszínű sárgaság (flavescene dorée) fitoplazma, amely a szakemberek szerint a szőlő legpusztítóbb betegsége.
„Csak fegyelmezetten és összehangoltan tudjuk a károkat mérsékelni! Gyógyítható kezelése nincs, a fertőzött tőkék elhalnak” – emlékezteti a szőlőtermesztőket a soltvadkerti önkormányzat felhívása.
Két dolgot kérnek a gazdáktól:
- Mindenki járja át a szőlőjét, jelölje meg a gyanús tőkéket
- Jelezzék a hegyközség felé a problémát
A szőlőbetegség tünetei: levelek sárgulása/vörösödése, háromszög alakú göndörödése, fürtök elszáradása, hajtások be nem érése.
A termés fele is oda lehet
Az aranyszínű sárgaságot okozó grapevine flavescence dorée (FD) phytoplasma a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója. A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama 20-50 százalékkal csökkenhet, a beteg növények száma évente megtízszereződhet. A fitoplazma emberi egészségre semmilyen veszélyt nem jelent.
A betegség elleni védekezéshez jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő növényvédőszeres eljárás, terjedése azonban megállítható, az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni kezelésekkel. Ahol ez nem megoldott, a tőkék 80-100 százaléka is megfertőződhet a fitoplazmával, fogékony fajták esetében néhány év leforgása alatt ki is pusztulhatnak.
Akciótervet dolgoztak ki az aranyszínű sárgaság ellen
Az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt intézkedésekről és támogatásokról egyeztettek az ágazat szereplői a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával (HNT) – közölte Nagy István agrárminiszter.
A tárcavezető közösségi oldalán számolt be a részletekről, hangsúlyozva, hogy a kormány akcióterve megvédi szőlőültetvényeinket.
Komoly a helyzet
Az agrárminiszter kiemelte, a helyzet komoly, mivel a teljes magyarországi szőlőállomány veszélyben van. Hazánkban 19 vármegyéből 13-ban van jelen már a kórokozó. Különösen Zala, valamint a Balaton környéki területek érintettek súlyosan.
Nagy István leszögezte, a betegség az emberre semmilyen veszélyt nem jelent és a borba sem jut át, a szőlőben viszont rendkívüli károkat tud előidézni. Éppen ezért közös és azonnali fellépésre van szükség az aranyszínű sárgaság megfékezésére.
A Nébih is helyszíni méréseket végez
„A kormány cselekvési tervet fogadott el, és 3,8 milliárd forintot különített el az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni küzdelemre. Ebből oldjuk meg a szemlét, a felderítést és a vegyszeres kezelést. Sőt, szükség esetén támogatjuk az ültetvények újratelepítését is” – közölte a tárcavezető, biztosítva a szőlősgazdákat arról, hogy ebben a helyzetben is segítő kezet nyújt a kormány.
A cselekvési terv részeként országos felderítés indult. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 6-8 fős szemlecsoportokat állít föl, amelyek országszerte bejárják a szőlőterületeket. Előszűrés céljából a Nébih mobil laborautója helyszíni méréseket is végez.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!