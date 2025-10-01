Megjelent a rettegett kór a vadkerti szőlőkben, sürgős utasításokat adott az önkormányzat – videó

Az ország más borvidékein már hatalmas károkat okozott az aranyszínű sárgaság (flavescene dorée) fitoplazma, amely a szakemberek szerint a szőlő legpusztítóbb betegsége.

Aranyszínű sárgaság pusztít a szőlőben

Fotó: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Facebook-oldala / Illusztráció

„Csak fegyelmezetten és összehangoltan tudjuk a károkat mérsékelni! Gyógyítható kezelése nincs, a fertőzött tőkék elhalnak” – emlékezteti a szőlőtermesztőket a soltvadkerti önkormányzat felhívása.

Két dolgot kérnek a gazdáktól:

Mindenki járja át a szőlőjét, jelölje meg a gyanús tőkéket

Jelezzék a hegyközség felé a problémát

A szőlőbetegség tünetei: levelek sárgulása/vörösödése, háromszög alakú göndörödése, fürtök elszáradása, hajtások be nem érése.

A termés fele is oda lehet

Az aranyszínű sárgaságot okozó grapevine flavescence dorée (FD) phytoplasma a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója. A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama 20-50 százalékkal csökkenhet, a beteg növények száma évente megtízszereződhet. A fitoplazma emberi egészségre semmilyen veszélyt nem jelent.

A betegség elleni védekezéshez jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő növényvédőszeres eljárás, terjedése azonban megállítható, az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni kezelésekkel. Ahol ez nem megoldott, a tőkék 80-100 százaléka is megfertőződhet a fitoplazmával, fogékony fajták esetében néhány év leforgása alatt ki is pusztulhatnak.

Akciótervet dolgoztak ki az aranyszínű sárgaság ellen

Az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt intézkedésekről és támogatásokról egyeztettek az ágazat szereplői a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával (HNT) – közölte Nagy István agrárminiszter.

A tárcavezető közösségi oldalán számolt be a részletekről, hangsúlyozva, hogy a kormány akcióterve megvédi szőlőültetvényeinket.

Komoly a helyzet

Az agrárminiszter kiemelte, a helyzet komoly, mivel a teljes magyarországi szőlőállomány veszélyben van. Hazánkban 19 vármegyéből 13-ban van jelen már a kórokozó. Különösen Zala, valamint a Balaton környéki területek érintettek súlyosan.

Nagy István leszögezte, a betegség az emberre semmilyen veszélyt nem jelent és a borba sem jut át, a szőlőben viszont rendkívüli károkat tud előidézni. Éppen ezért közös és azonnali fellépésre van szükség az aranyszínű sárgaság megfékezésére.