2 órája
Akár 40 millió forintos támogatás fiatal gazdáknak – indul a generációváltás a magyar mezőgazdaságban
A magyar társadalomban egyre több az idős gazda, egyre nehezebb nyugdíjba vonulniuk és utódot találni. Az új állami támogatás a fiatal gazdáknak is motiváció.
A magyar mezőgazdaság nem csupán érték, a magyar nemzeti örökség része. Élettér, a hazai gasztrokultúra gyökere és számos népi hagyomány színtere is. Éppen ezért fontos az ágazatban működő családi gazdaságoknak és az egyéni vállalkozók munkásságának fenntartása. Az új állami támogatás a fiatal gazdáknak segítséget adna átvenni a gazdaságot az idősebbektől és motiválná elhelyezkedésüket az ágazatban.
Öregedő gazdatársadalom
Egyre kevesebb a több generáción átívelő családi gazdaság, a fiatalok ugyanis őseikkel ellentétben egyre inkább más területek felé veszik az irányt. A gazdatársadalom öregszik és egyre nehezebb nyugdíjba vonulni az idős gazdáknak, hisz gyakran nincs kinek átadni a munkát. Az ágazatban 58 év az átlagéletkor, ráadásul csupán 5 százalék a 35 év alatti szakmabeli. A kormány ezért több intézkedéssel próbál új erőt vinni a gazdaságokba.
Támogatás a fiatal gazdáknak
Közel két hónapja, hogy a gazdatársadalom megerősítésének, megfiatalításának első lépését megtette az állam. A gazdaságátvételi szerződés bevezetésével ekkortól ugyanis egy dokumentumba foglalva át lehet adni földet, az állatokat, berendezéseket, ráadásul adómentesen.
November 20-tól azonban újabb lépés és egyben lehetőség nyílik majd, ugyanis „Generációs megújulás gazdaságátvevő támogatásával” címen kérelmet lehet majd benyújtani vissza nem fizetendő állami támogatásra is. Ennek keretein belül legalább 4 millió és legfeljebb 20 millió forint támogatást lehet majd elnyerni. Egy ember több kérelmet is benyújthat, így ennél több, akár 40 millió forintra is szert tehetnek a fiatal gazdák – írja az Agroinform.
A támogatás feltételei
A kérelmet az a gazdaságátvevő nyújthatja be, aki rendelkezik jóváhagyott gazdaságátadási szerződéssel. A kérelem akkor is benyújtható, ha a gazdaság átadása már megtörtént. Fontos kitétel, hogy az átvevő csak 18 és 50 év közötti személy lehet és az életkorának emellett legalább 10 évvel kevesebbnek kell lennie az átadóénál. A támogatást egy projekthez lehet benyújtani, amit 5 éven belül teljesíteni kell. A támogatás kifizetése több részletben történik:
- az első 25% előlegként,
- a második 25% a kötelező képzés elvégzése után,
- a fennmaradó 50% a művelet lezárása után.
Mikortól lehet pályázni?
A pályázatok benyújtása több szakaszban történik majd:
- 1. szakasz: 2025. november 20. – december 3.
- 2. szakasz: 2026. február 12. – február 25.
- 3. szakasz: 2026. június 4. – június 17.
- 4. szakasz: 2026. október 15. – október 28.
A gazdaságot 2025 január elseje után átvevő személyek kizárólag az első szakaszban pályázhatnak.
