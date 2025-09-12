Ünnepélyesen átadták a közel egymilliárdos öntözésfejlesztési beruházást Fajsz határában

Az öntözésfejlesztési projekt indulásakor mindössze 200-250 hektár volt az öntözött terület nagysága, amely a gazdák együttműködésének és a pályázatnak köszönhetően immár eléri az 500-600 hektárt, érvényes vízjogi engedéllyel 1000 hektáron gazdálkodhatnak. Az öntözővíz-ellátást a Dunából érkező Sárköz I. számú csatorna biztosítja.

Átadták a magyar kormány támogatásával megvalósult öntözésfejlesztési beruházást

Fotó: Zsiga Ferenc

Neves közéleti személyiségek részvételével zajlott az átadó

Az esemény vendégeit: Zsigó Róbertet, Baja és térsége országgyűlési képviselőjét, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkárát, miniszterhelyettest, Hubai Imrét, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkárát, Vedelek Norbertet, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnökét, és az agrártársadalom számos jeles képviselőjét Szigeti Tamás, az öntözési közösség vezetője, egyben a projektet menedzselő agrármérnök, agrárközgazdász köszöntötte.

A szakember felidézte, hogy az alakulás óta eltelt öt év alatt a Covid, az öntözési törvény megalkotása, a projektterv elismertetése számos nehézséget okozott, mígnem a a magyar kormány Vidékfejlesztési Programjának 723 millió forint vissza nem térítendő támogatásával együtt, összesen nettó 974 forint értékben megvalósulhatott a beruházás.

Az öntözési közösség arra az 1960-as években kiépített, 4000 hektárt lefedő öntözőrendszerre épül, amelyet az Öntözőfürt Öntözővíz Szolgáltató Kft. üzemeltet. A rendszer korábban alacsony kihasználtsággal működött, a közösség megalakulása előtt mindösszesen 200-250 hektár volt a ténylegesen öntözött terület. Ez a terület most 500-600 hektárra nőtt, a közösségbe bevont terület nagysága pedig eléri a 830 hektárt. Az öntözési közösség az Agrárminisztérium segítségével érvényes vízjogi engedéllyel közel 1000 hektáron gazdálkodhat.

A fejlesztéssel közel 1000 hektárra bővült az öntözött terület

Fotó: Zsiga Ferenc

Csatornakotrót is vásároltak az öntözésfejlesztési projekt részeként

Szigeti Tamás arról is beszámolt, hogy a beruházással modern, víztakarékos, fenntartható technológia épült ki, úgynevezett lineár berendezést, öntöződobokat, öntözőkonzolokat, szivattyúkat és egy nagy teljesítményű csatornakotró-tisztítógépet vásároltak.