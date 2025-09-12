2 órája
Ünnepélyesen átadták a közel egymilliárdos öntözésfejlesztési beruházást Fajsz határában
Jelentős mérföldkőhöz érkezett a 2021-ben 38 gazdálkodó összefogásával, az országban az első között alakult Kalocsa Térségi Öntözési Közösség Észak és Dél Kft. A fajszi határban szeptember 12-én délelőtt ünnepélyesen átadták a magyar kormány támogatásával megvalósult öntözésfejlesztési beruházást.
Az öntözésfejlesztési projekt indulásakor mindössze 200-250 hektár volt az öntözött terület nagysága, amely a gazdák együttműködésének és a pályázatnak köszönhetően immár eléri az 500-600 hektárt, érvényes vízjogi engedéllyel 1000 hektáron gazdálkodhatnak. Az öntözővíz-ellátást a Dunából érkező Sárköz I. számú csatorna biztosítja.
Neves közéleti személyiségek részvételével zajlott az átadó
Az esemény vendégeit: Zsigó Róbertet, Baja és térsége országgyűlési képviselőjét, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkárát, miniszterhelyettest, Hubai Imrét, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkárát, Vedelek Norbertet, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnökét, és az agrártársadalom számos jeles képviselőjét Szigeti Tamás, az öntözési közösség vezetője, egyben a projektet menedzselő agrármérnök, agrárközgazdász köszöntötte.
A szakember felidézte, hogy az alakulás óta eltelt öt év alatt a Covid, az öntözési törvény megalkotása, a projektterv elismertetése számos nehézséget okozott, mígnem a a magyar kormány Vidékfejlesztési Programjának 723 millió forint vissza nem térítendő támogatásával együtt, összesen nettó 974 forint értékben megvalósulhatott a beruházás.
Az öntözési közösség arra az 1960-as években kiépített, 4000 hektárt lefedő öntözőrendszerre épül, amelyet az Öntözőfürt Öntözővíz Szolgáltató Kft. üzemeltet. A rendszer korábban alacsony kihasználtsággal működött, a közösség megalakulása előtt mindösszesen 200-250 hektár volt a ténylegesen öntözött terület. Ez a terület most 500-600 hektárra nőtt, a közösségbe bevont terület nagysága pedig eléri a 830 hektárt. Az öntözési közösség az Agrárminisztérium segítségével érvényes vízjogi engedéllyel közel 1000 hektáron gazdálkodhat.
Csatornakotrót is vásároltak az öntözésfejlesztési projekt részeként
Szigeti Tamás arról is beszámolt, hogy a beruházással modern, víztakarékos, fenntartható technológia épült ki, úgynevezett lineár berendezést, öntöződobokat, öntözőkonzolokat, szivattyúkat és egy nagy teljesítményű csatornakotró-tisztítógépet vásároltak.
Hogyan vélekednek a gazdálkodók és az Agrárminisztérium államtitkára?
Szabadi Árpád, az öntözési közösség egyik legnagyobb területen, 400 hektáron gazdálkodó tagja elmondta:
„Kalocsa és térsége kiemelkedő jelentőségű a magyar agráriumban. Itt található a hungarikum fűszerpaprika országos vetésterületének mintegy egyharmada. Emellett öntözéssel vízigényes káposztaféléket, csemegekukoricát, kaprot, gabonaféléket termesztenek. Idén szükség volt arra, hogy a napraforgóval és a kukoricával bevetett területeket is öntözzék.”
Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára elmondta:
„A kormány az öntözési közösségeken keresztül, az elérhető jövedelmek és hozamok stabilizációja érdekében is kiemelten támogatja a az öntözéses gazdálkodás újbóli elterjedését, a termelői együttműködéseket, a klímaváltozáshoz való hatékony alkalmazkodást. A kapott támogatás hatékony felhasználásának egyik szép példája az országban az elsők között megalakult Kalocsa Térségi Öntözési Közösség.”
Az államtitkár rámutatott, az állam a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat több éve, így 2025-ben is átvállalja. A kormányzat az öntözésfejlesztést szolgáló gazdálkodói együttműködéseket egy 2 milliárd forintos keret erejéig fennálló, jelenleg is nyitva álló felhívással ösztönzi.
Emellett 16,5 milliárd forint erejéig nyitva áll az „Öntözésfejlesztési és vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági üzemen belüli beruházások” címet viselő komplex pályázati felhívás. Hubai Imre szerint a talaj termőképességének megőrzésén túl az ökológiai vízpótlás, a természetes vizes élőhelyek fennmaradása is rendkívül fontos.
Az esemény a működő berendezések megtekintésével, majd állófogadással zárult.
