Anyagi biztonság

1 órája

Mutatjuk, mennyi pluszpénzt kapnak a nyugdíjasok

Mutatjuk, mire számíthatnak a nyugdíjasok. Hamarosan érkezik a pótlólagos nyugdíjkorrekció.

Bátori Attila

A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik a nyugdíjasoknak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. Ezen felül másik jó hírnek is örülhetnek a nyugdíjasok, ugyanis a kormány döntése alapján hamarosan jön a pótlólagos nyugdíjemelési korrekció, ismertebb nevén ,,nyugdíjkorrekció” is.

Év végén érkezik a nyugdíjkorrekció
Örülni fognak a nyugdíjasok, hamarosan jön a nyugdíjkorrekció. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Miért van szükség korrekcióra?

A januári nyugdíjemelést minden évben a várható inflációhoz igazítja a kormány. Mivel ez előrejelzés, előfordulhat, hogy a tényleges infláció magasabb lesz. Ilyenkor év vége fele pótlólagos emelést fizetnek ki, hogy a nyugdíjak értéke ne csökkenjen.

Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy az év elejétől számított különbséget egy összegben pótolják, majd a nyugdíjakat a korrigált összeggel folyósítják tovább. Emiatt is hívják sokan nyugdíjemelésnek ezt a kiegészítést.

Mit jelent mindez a nyugdíjasoknak?

Az idei évben a 3,2 százalékos januári emelés és a februárban kifizetett 13. havi nyugdíj után a mostani nyugdíjkorrekció is erősíti az idősek anyagi biztonságát. A pótlólagos 1,5 százalékos emelés segít ellensúlyozni a magasabb inflációt. Ez a rendszer tehát biztosítja, hogy a nyugdíjak vásárlóereje ne csökkenjen, és stabil pénzügyi hátteret adjon az érintetteknek.

Mikor érkezik és mennyi lesz a nyugdíjkorrekció 2025-ben?

A kormány döntése alapján idén novemberben érkezik a visszamenőleges nyugdíjkorrekció. A hivatalos közlés szerint ennek mértéke 1,5 százalék, amely átlagosan 39 600 forint pluszpénzt jelent a jogosultaknak.

A kifizetés két részletben történik. A nyugdíjasok novemberben egy összegben kapják meg a januártól októberig járó különbözetet, átlagosan 36 550 forintot. Ezt követően decembertől már a megemelt nyugdíjat folyósítják, ami további átlagosan 3050 forint havi többletet jelent. Az átlagnyugdíj esetében ez körülbelül 40 ezer forint pluszjuttatást hoz a nyugdíjasok számára 2025-ben – számolt be a vaol.hu.

Több milliárd megy nyugdíjemelésre 2026-ban

A kormány már benyújtotta a 2026-os központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek. A dokumentum szerint a nyugdíjakra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 7700 milliárd forintot fordítanak, amely már tartalmazza a 2026-ra tervezett nyugdíjemelést, a 13. havi nyugdíjat, valamint a nyugdíjprémium összegét is. 

A nyugdíjemelés mértékét a várható inflációhoz igazítják, így az előrejelzések szerint mintegy 3,6 százalékos növekedés várható, amelyre a kormány 261 milliárd forintot különít el. Emellett 2026 februárjában ismét érkezik a 13. havi nyugdíj, amely az éves szinten olyan, mintha 8,3 százalékkal emelkednének a nyugdíjak – írtuk meg korábban.

 

