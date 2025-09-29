szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fizetés

1 órája

Nagy Márton: a minimálbér kétszámjegyű emelkedésére van esély

Címkék#minimálbér#Nagy Márton#minimálbér-emelés

Bár a hároméves bérmegállapodás 2026 januárjára 13 százalékos növekedést írt elő, a gazdasági környezet változása miatt ez a mérték kérdésessé vált. A kormány és a munka világának szereplői között továbbra is vita folyik arról, mekkora legyen a jövő évi minimálbér-emelés.

Baon.hu

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Joint Venture Szövetség makrokonferenciáján arról beszélt, hogy a tervezett makrogazdasági pálya elmozdult, ezért reálisabb, ha a felek most újratárgyalják a számokat. Szerinte két számjegyű minimálbér-emelés továbbra is várható, ám a 13 százalékos növekedés esélye csekély. Úgy látja, a szakszervezetek 12–13 százalékos, a munkaadói oldal pedig inkább 9–10 százalékos javaslattal érkezik majd a tárgyalóasztalhoz. Az állam szerepe az lehet, hogy közelebb hozza a két álláspontot, de ennek költsége a költségvetés számára sem mellékes – írja a vg.hu.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a tervezett minimálbér-emelésről
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a tervezett minimálbér-emelés részleteit ismertette
Fotó: Purger Tamás / MTI

A miniszter szavai némileg ellentmondanak Lázár János építési és közlekedési miniszter korábbi nyilatkozatának, aki biztosra vette a 13 százalékos emelést. Ez azért volt meglepő, mert a gazdasági növekedés elmaradt a várttól, és emiatt a megállapodás felülvizsgálata elkerülhetetlennek tűnik.

A szocho csökkentésével nagyobb lehetne a minimálbér-emelés

Nagy Márton szerint a szociális hozzájárulási adó (szocho) újabb csökkentése segíthetne a nagyobb emelés elérésében. Az elmúlt másfél évtizedben az adókulcs 28-ról 13 százalékra mérséklődött, a munkáltatók pedig most újabb, 12 százalékos szintet kérnek. Egyetlen százalékpontnyi csökkentés azonban évente mintegy 200 milliárd forinttal apasztja a költségvetést, így a döntés komoly mérlegelést igényel.

A miniszter arra is emlékeztetett, hogy a garantált bérminimumról is meg kell egyezni, amely jellemzően 2 százalékponttal kisebb mértékben emelkedik a minimálbérnél. A tárgyalások várhatóan november elején-közepén zárulhatnak le, miután nyilvánosságra kerülnek a harmadik negyedéves GDP-adatok.

A termelékenység növelésére kell összpontosítani

Nagy Márton beszédében kiemelte, hogy a bérek emelése nemcsak a háztartások jövedelmét növeli, hanem a gazdaság termelékenységét is javíthatja. Mint mondta, a magyar termelékenység jelenleg elmarad az uniós átlagtól, ezért az automatizáció, a digitalizáció és az innováció kulcsszerepet játszhat abban, hogy a vállalatok versenyképesek maradjanak.

„A béremeléstől nem kell tartani, inkább a termelékenység növelésére kell összpontosítani” – fogalmazott.

A kormány ennek érdekében új ipar- és munkahelyvédelmi akciótervet is tervez, amely a forráshoz jutás könnyítését, adócsökkentéseket, a kereskedelmi szabályok egyszerűsítését és a mesterséges intelligencia alkalmazásának ösztönzését tartalmazza.

A miniszter kitért az energiaárak kérdésére is, rámutatva: miközben a lakosság kedvező árakon jut áramhoz, a vállalkozások továbbra is magas költségekkel szembesülnek. Bár a hazai napelem-kapacitás ugrásszerűen nőtt, a megtermelt energia tárolása továbbra sem megoldott, ezért a kormány új program indítását tervezi ezen a területen.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu