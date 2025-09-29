1 órája
Nagy Márton: a minimálbér kétszámjegyű emelkedésére van esély
Bár a hároméves bérmegállapodás 2026 januárjára 13 százalékos növekedést írt elő, a gazdasági környezet változása miatt ez a mérték kérdésessé vált. A kormány és a munka világának szereplői között továbbra is vita folyik arról, mekkora legyen a jövő évi minimálbér-emelés.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Joint Venture Szövetség makrokonferenciáján arról beszélt, hogy a tervezett makrogazdasági pálya elmozdult, ezért reálisabb, ha a felek most újratárgyalják a számokat. Szerinte két számjegyű minimálbér-emelés továbbra is várható, ám a 13 százalékos növekedés esélye csekély. Úgy látja, a szakszervezetek 12–13 százalékos, a munkaadói oldal pedig inkább 9–10 százalékos javaslattal érkezik majd a tárgyalóasztalhoz. Az állam szerepe az lehet, hogy közelebb hozza a két álláspontot, de ennek költsége a költségvetés számára sem mellékes – írja a vg.hu.
A miniszter szavai némileg ellentmondanak Lázár János építési és közlekedési miniszter korábbi nyilatkozatának, aki biztosra vette a 13 százalékos emelést. Ez azért volt meglepő, mert a gazdasági növekedés elmaradt a várttól, és emiatt a megállapodás felülvizsgálata elkerülhetetlennek tűnik.
A szocho csökkentésével nagyobb lehetne a minimálbér-emelés
Nagy Márton szerint a szociális hozzájárulási adó (szocho) újabb csökkentése segíthetne a nagyobb emelés elérésében. Az elmúlt másfél évtizedben az adókulcs 28-ról 13 százalékra mérséklődött, a munkáltatók pedig most újabb, 12 százalékos szintet kérnek. Egyetlen százalékpontnyi csökkentés azonban évente mintegy 200 milliárd forinttal apasztja a költségvetést, így a döntés komoly mérlegelést igényel.
A miniszter arra is emlékeztetett, hogy a garantált bérminimumról is meg kell egyezni, amely jellemzően 2 százalékponttal kisebb mértékben emelkedik a minimálbérnél. A tárgyalások várhatóan november elején-közepén zárulhatnak le, miután nyilvánosságra kerülnek a harmadik negyedéves GDP-adatok.
A termelékenység növelésére kell összpontosítani
Nagy Márton beszédében kiemelte, hogy a bérek emelése nemcsak a háztartások jövedelmét növeli, hanem a gazdaság termelékenységét is javíthatja. Mint mondta, a magyar termelékenység jelenleg elmarad az uniós átlagtól, ezért az automatizáció, a digitalizáció és az innováció kulcsszerepet játszhat abban, hogy a vállalatok versenyképesek maradjanak.
„A béremeléstől nem kell tartani, inkább a termelékenység növelésére kell összpontosítani” – fogalmazott.
A kormány ennek érdekében új ipar- és munkahelyvédelmi akciótervet is tervez, amely a forráshoz jutás könnyítését, adócsökkentéseket, a kereskedelmi szabályok egyszerűsítését és a mesterséges intelligencia alkalmazásának ösztönzését tartalmazza.
A miniszter kitért az energiaárak kérdésére is, rámutatva: miközben a lakosság kedvező árakon jut áramhoz, a vállalkozások továbbra is magas költségekkel szembesülnek. Bár a hazai napelem-kapacitás ugrásszerűen nőtt, a megtermelt energia tárolása továbbra sem megoldott, ezért a kormány új program indítását tervezi ezen a területen.
