Nagy Márton: a minimálbér kétszámjegyű emelkedésére van esély

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Joint Venture Szövetség makrokonferenciáján arról beszélt, hogy a tervezett makrogazdasági pálya elmozdult, ezért reálisabb, ha a felek most újratárgyalják a számokat. Szerinte két számjegyű minimálbér-emelés továbbra is várható, ám a 13 százalékos növekedés esélye csekély. Úgy látja, a szakszervezetek 12–13 százalékos, a munkaadói oldal pedig inkább 9–10 százalékos javaslattal érkezik majd a tárgyalóasztalhoz. Az állam szerepe az lehet, hogy közelebb hozza a két álláspontot, de ennek költsége a költségvetés számára sem mellékes – írja a vg.hu.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a tervezett minimálbér-emelés részleteit ismertette

Fotó: Purger Tamás / MTI

A miniszter szavai némileg ellentmondanak Lázár János építési és közlekedési miniszter korábbi nyilatkozatának, aki biztosra vette a 13 százalékos emelést. Ez azért volt meglepő, mert a gazdasági növekedés elmaradt a várttól, és emiatt a megállapodás felülvizsgálata elkerülhetetlennek tűnik.

A szocho csökkentésével nagyobb lehetne a minimálbér-emelés

Nagy Márton szerint a szociális hozzájárulási adó (szocho) újabb csökkentése segíthetne a nagyobb emelés elérésében. Az elmúlt másfél évtizedben az adókulcs 28-ról 13 százalékra mérséklődött, a munkáltatók pedig most újabb, 12 százalékos szintet kérnek. Egyetlen százalékpontnyi csökkentés azonban évente mintegy 200 milliárd forinttal apasztja a költségvetést, így a döntés komoly mérlegelést igényel.

A miniszter arra is emlékeztetett, hogy a garantált bérminimumról is meg kell egyezni, amely jellemzően 2 százalékponttal kisebb mértékben emelkedik a minimálbérnél. A tárgyalások várhatóan november elején-közepén zárulhatnak le, miután nyilvánosságra kerülnek a harmadik negyedéves GDP-adatok.

A termelékenység növelésére kell összpontosítani

Nagy Márton beszédében kiemelte, hogy a bérek emelése nemcsak a háztartások jövedelmét növeli, hanem a gazdaság termelékenységét is javíthatja. Mint mondta, a magyar termelékenység jelenleg elmarad az uniós átlagtól, ezért az automatizáció, a digitalizáció és az innováció kulcsszerepet játszhat abban, hogy a vállalatok versenyképesek maradjanak.