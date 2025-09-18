Az Excel-tábla mára már a múlté, az MI és az ERP a kulcs a vállalkozások számára – fotók

Ma már szinte elképzelhetetlen, hogy egy vállalkozás mesterséges intelligencia, digitalizált vállalatfejlesztés nélkül eredményes és hatékony legyen. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett rendezvénysorozaton neves szakemberek több oldalról járták körbe a témát, a pályázatoktól az MI (angolul AI) nyújtotta lehetőségeken át az ERP rendszerek hatékonyságáig.

A mesterséges intelligencia a vállalkozásokat is segíti

Fotó: Bús Csaba

A kamara segíti a vállalkozások digitális fejlődését

A „Digitális Ébresztő!” című mesterséges intelligencia szeminárium a Modern Vállalkozások Programja 2.0 keretében valósult meg, amely gyakorlatorientált tudást és támogatást kínál a kis- és középvállalkozások (KKV-k) digitális fejlődéséhez, versenyképességük növeléséhez. Az előadások a vállalkozásvezetőknek segíthetnek megerősíteni digitális felkészültségüket és jelenlétüket, növelni bevételeiket, és gyorsítani reagálásukat a változó piaci igényekre.

Mesterséges intelligencia elengedhetetlen a hatékonysághoz

Nyerges Tibor, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságfejlesztési vezetője köszöntőjében kiemelte az országos és a területi kamarák Modern Vállalkozások Programjának sikerét, mely immár 10. éve segíti partnereiket. Ma már nem is kérdés, hogy digitalizáció, mesterséges intelligencia nélkül egy vállalkozás nem tud hatékonyan működni. A kamarának az a dolga, hogy a vállalkozások számára olyan információkat szolgáltasson, olyan gazdasági hátteret teremtsen, ami megfelelő körülményeket biztosít a sikeres és hatékony működéshez. Ennek egyik eredménye ez az MI szeminárium is, ahol gyakorlati megoldásokat kapnak a résztvevők.

Nem elég egyszer elérni, fenn is kell tartani

„Vállalkozz digitálisan! – közös úton a kamarával a digitális világ felé" címmel Gáti Csaba tartott előadást, melyben hangsúlyozta, nem elég egyszer elérni a digitális felkészültséget, ezt a tudást naprakészen kell tartani, folyamatosan fejlődni, reagálni kell a folyamatosan változó digitalizációs kihívásokra. Mindig van hova fejleszteni.

Elmondta: a hazai vállalkozások 15 éve még az EU rangsor végén álltak, az utóbbi 2-4 évben látványosan felzárkóztak, többek között a Modern Vállalkozások Programjának köszönhetően. Magyarország a hazai KKV-k tekintetében egyértelműen digitális fejlődési pályára állt, a felzárkózás ütemes, de ezt az ütemet fenn is kell tartani. A digitalizáció az egyik leggyorsabban megtérülő beruházás. A mintegy 25 ezer vállalkozást vizsgáló kutatás rámutatott: a digitálisan felkészült vállalkozások átlagosan 35 százalékkal magasabb árbevételt értek el passzív társaiknál.