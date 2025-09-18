41 perce
Az Excel-tábla mára már a múlté, az MI és az ERP a kulcs a vállalkozások számára – fotók
Digitális ébresztésben lehetett része azon vállalkozóknak szerdán, akik részt vettek a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában szervezett MI-eseményen. A mesterséges intelligencia szemináriumon sok hasznos, mindennapokban alkalmazható – digitális felkészültséget segítő – megoldás hangzott el.
Ma már szinte elképzelhetetlen, hogy egy vállalkozás mesterséges intelligencia, digitalizált vállalatfejlesztés nélkül eredményes és hatékony legyen. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett rendezvénysorozaton neves szakemberek több oldalról járták körbe a témát, a pályázatoktól az MI (angolul AI) nyújtotta lehetőségeken át az ERP rendszerek hatékonyságáig.
A kamara segíti a vállalkozások digitális fejlődését
A „Digitális Ébresztő!” című mesterséges intelligencia szeminárium a Modern Vállalkozások Programja 2.0 keretében valósult meg, amely gyakorlatorientált tudást és támogatást kínál a kis- és középvállalkozások (KKV-k) digitális fejlődéséhez, versenyképességük növeléséhez. Az előadások a vállalkozásvezetőknek segíthetnek megerősíteni digitális felkészültségüket és jelenlétüket, növelni bevételeiket, és gyorsítani reagálásukat a változó piaci igényekre.
Mesterséges intelligencia elengedhetetlen a hatékonysághoz
Nyerges Tibor, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságfejlesztési vezetője köszöntőjében kiemelte az országos és a területi kamarák Modern Vállalkozások Programjának sikerét, mely immár 10. éve segíti partnereiket. Ma már nem is kérdés, hogy digitalizáció, mesterséges intelligencia nélkül egy vállalkozás nem tud hatékonyan működni. A kamarának az a dolga, hogy a vállalkozások számára olyan információkat szolgáltasson, olyan gazdasági hátteret teremtsen, ami megfelelő körülményeket biztosít a sikeres és hatékony működéshez. Ennek egyik eredménye ez az MI szeminárium is, ahol gyakorlati megoldásokat kapnak a résztvevők.
Nem elég egyszer elérni, fenn is kell tartani
„Vállalkozz digitálisan! – közös úton a kamarával a digitális világ felé" címmel Gáti Csaba tartott előadást, melyben hangsúlyozta, nem elég egyszer elérni a digitális felkészültséget, ezt a tudást naprakészen kell tartani, folyamatosan fejlődni, reagálni kell a folyamatosan változó digitalizációs kihívásokra. Mindig van hova fejleszteni.
Elmondta: a hazai vállalkozások 15 éve még az EU rangsor végén álltak, az utóbbi 2-4 évben látványosan felzárkóztak, többek között a Modern Vállalkozások Programjának köszönhetően. Magyarország a hazai KKV-k tekintetében egyértelműen digitális fejlődési pályára állt, a felzárkózás ütemes, de ezt az ütemet fenn is kell tartani. A digitalizáció az egyik leggyorsabban megtérülő beruházás. A mintegy 25 ezer vállalkozást vizsgáló kutatás rámutatott: a digitálisan felkészült vállalkozások átlagosan 35 százalékkal magasabb árbevételt értek el passzív társaiknál.
Pályázati lehetőségek vállalkozásoknak
Tulok Krisztián projektmenedzser a DIMOP Plusz program vállalati digitalizációs és digitális KFI támogatási lehetőségeit, a jelenleg elérhető európai uniós pályázati konstrukcióit mutatta be részletesen.
A digitalizációs fejlesztés új távlatokat nyitott
Az érintett vállalkozásokra is kitekintést adott az esemény. Kovács Marianna, a kecskeméti Monojet Ipartechnika Kft. ügyvezetőjének előadásában mesélt a néhány éve alkalmazott ERP vállalatirányítási rendszerükről, mely sokkal hatékonyabbá tette működésüket. A digitalizációs fejlesztéssel nem a még magasabb árbevétel elérése volt a céljuk, hanem a profit növelése. Sikerült. Az Excel-táblázatok ma már a múlt, a jelen a home office, a hatékonyabb munkavégzés, az egy szoftveres platformról kezelhető napi feladatok. A cégvezető őszintén mesélt a megfelelő ERP rendszerig vezető rögös útról is, megfizetve a tanulópénzt.
„Digitális Ébresztő!” című mesterséges intelligencia szeminárium KecskemétenFotók: Bús Csaba
Nem elég a digitalizáció, kell a szándék is
Az ERP vállalatirányítási rendszerek fejlesztői oldalát képviselve Bali Endre, a Tandofer Informatikai Kft. ügyvezetője adott tájékoztatást, a különböző igények lefedéséről. Rámutatott, még ma is van sok olyan vállalkozás, mely nincs jelen az interneten. Holott ha nincs ott, az MI sem ismeri, így hátrányban van versenytársaival szemben. Az ERP nagy előnye, hogy egy adott cégnél minden munkatárs ugyanazt a valós rendszert használja, segítve az átláthatóságot, hatékonyabb munkavégzést.
Megjegyezte: a digitalizációval ma már minden adott ahhoz, hogy a kis- és középvállalkozások hatékonyabban működjenek és növekedjenek. Nem a források hiánya áll a fejlődés útjában, hanem a szándék és a tudatos döntés a jövő alakítására.
Segítség az MI mindennapi használatához
Végül a szeminárium második felében Kerek István, egy tapasztalt AI-szakértő szakmai előadását hallgathatta meg a közönség, a mesterséges intelligencia gyakorlati használatáról, lépésről lépésre. Elsőként felhívta a figyelmet a ChatGPT magyarul Facebook-csoportra, ahol a kezdőktől kezdve a feketeöves szakértőkig mintegy 60 ezren vannak, segítik egymás munkáját. Hangsúlyozta: a mesterséges intelligencia nem helyettesíti az emberi intelligenciát, csupán kiegészíti. Az MI sokkal több mint hatékonyság növelő, rengeteg képességet tud felmutatni. Ennek érzékeltetésére egy videót játszott be egy beteg fiatalemberről, aki betegsége révén évek óta ágyhoz kötött, beszélni se tud, csak az ujjával tudja érinteni a számítógép paneljét. Így kommunikál, hangot képez a mesterséges intelligencia révén, támogatásokat szerez, segíti sorstársait.
