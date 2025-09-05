1 órája
Sikeres generációváltás a Merkbaunál, új elnök vezeti a vállalkozást
A társaság egyik kulcsembere került az elnöki pozícióba Knáb József személyében; ugyanakkor az Igazgatóság tagságának változásai is az évekkel ezelőtt megkezdett, tudatosan felépített utódlásmenedzsment lépéseiként valósulnak meg – írja a Magyar Építők. Az új cégvezetés a MERKBAU Zrt. megszokott értékeit képviseli tovább.
Új elnök irányítja a Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Zrt. Igazgatóságát. 2025. szeptember 1-jétől Knáb József tölti be az Igazgatóság elnöki posztját. A 35 éves múltra visszatekintő, kiskunhalasi székhelyű Merkbau Zrt. közleményét idézve írja a Magyar Építők, hogy a döntés hátterében az áll, hogy az igazgatóság mandátuma 2025. augusztus 31-én véget ért, ennek megfelelően az elnöki szerepkör mellett az Igazgatóság tagságában is történtek változások.
A közlemény emlékeztet, hogy a hazai magasépítésben és építőipari kereskedelemben egyaránt meghatározó szerepet betöltő Merkbau 30 évnyi működés után 2020-ban vált zártkörű részvénytársasággá, ekkor jött létre a hétfős Igazgatóság. A testület elnöki posztját az alapító-tulajdonos, Merényi Jakab töltötte be két évig. Őt követte a szintén alapító-tulajdonos Knáb János, akit 2025. szeptember 1-jétől a társaságot 32 éve erősítő Knáb József váltott az elnöki pozícióban.
A Merkbau egyik kulcsembere került az elnöki pozícióba
A vállalat közleménye hangsúlyozza, Knáb József 1993-ban még egyetemistaként kezdte meg pályáját a Merkbau-nál, és szinte minden fontos mérföldkő részese, illetve társalkotója volt.
Az utóbbi húsz évben a kivitelezési üzletágban tevékenykedett és nagy mértékben járult hozzá a cégcsoport sikereihez.
A 2020-as átalakulás óta a Merkbau Zrt. Igazgatóságának meghatározó tagja.
A váltás folyamata úgy zajlott, hogy első lépésként a társaság májusi éves közgyűlésén megválasztották az Igazgatóság új tagjait, egy külön szavazáson pedig az új elnökről is döntöttek. A májusi döntésről először a vezetőség, majd a munkavállalók körében számoltak be, ezután következett a partnerek és a szélesebb közönség értesítése.
Így alakul a cégcsoportot irányító Igazgatóság összetétele
A vállalati tájékoztató szerint a korábbi elnök, Knáb János szeptembertől a Felügyelőbizottságban folytatja a munkát, emellett tanácsadói szerepköre is lesz. Balanyi László, aki alapító tulajdonosként hosszú ideig volt a társaság gazdasági igazgatója, szintén felügyelőbizottsági és tanácsadói szerepkört lát el. Az alapító tulajdonosok közül – a 2022-től az elnöki pozíciója után a Felügyelőbizottságban tevékenykedő – Merényi Jakab mostantól nem vállal tisztséget a Felügyelőbizottságban, de tanácsadóként ezután is a vállalat rendelkezésére áll.
Az új Igazgatóság tagjai közül
- a kivitelezésért Mádl Tamás,
- a kereskedelmi területekért továbbra is Márton Norbert felel,
- Merényi Ádám a beszerzési és ingatlangazdálkodási, ingatlanfejlesztési területekkel foglalkozik,
- Novák Zoltán az operációért felel,
- Knáb Tamás pedig gazdasági igazgatóként vesz részt az Igazgatóság munkájában.
Nem igazgatósági tagként, de igazgatói szinten vezeti Petróczy Attila a kivitelezés vállalkozási területét és Knáb Anita a HR-és marketing területeket.
A társaságnál 2018 óta stratégiai szinten foglalkoznak a generációváltással, egy tudatos utódlásmenedzsmentet folytatva, épp ezért alapos előkészítés előzte meg a mostani időszakot.
