szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Utódlás

1 órája

Sikeres generációváltás a Merkbaunál, új elnök vezeti a vállalkozást

Címkék#Igazgatóság#Knáb József#Merkbau

A társaság egyik kulcsembere került az elnöki pozícióba Knáb József személyében; ugyanakkor az Igazgatóság tagságának változásai is az évekkel ezelőtt megkezdett, tudatosan felépített utódlásmenedzsment lépéseiként valósulnak meg – írja a Magyar Építők. Az új cégvezetés a MERKBAU Zrt. megszokott értékeit képviseli tovább.

Pozsgai Ákos

Új elnök irányítja a Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Zrt. Igazgatóságát. 2025. szeptember 1-jétől Knáb József tölti be az Igazgatóság elnöki posztját. A 35 éves múltra visszatekintő, kiskunhalasi székhelyű Merkbau Zrt. közleményét idézve írja a Magyar Építők, hogy a döntés hátterében az áll, hogy az igazgatóság mandátuma 2025. augusztus 31-én véget ért, ennek megfelelően az elnöki szerepkör mellett az Igazgatóság tagságában is történtek változások.

a merkbau új elnöke Knáb József
Knáb József  lett az elnök a Merkbau-nál
Fotó: Nagy MIhály/magyarepitok.hu

A közlemény emlékeztet, hogy a hazai magasépítésben és építőipari kereskedelemben egyaránt meghatározó szerepet betöltő Merkbau 30 évnyi működés után 2020-ban vált zártkörű részvénytársasággá, ekkor jött létre a hétfős Igazgatóság. A testület elnöki posztját az alapító-tulajdonos, Merényi Jakab töltötte be két évig. Őt követte a szintén alapító-tulajdonos Knáb János, akit 2025. szeptember 1-jétől a társaságot 32 éve erősítő Knáb József váltott az elnöki pozícióban.

A Merkbau egyik kulcsembere került az elnöki pozícióba

A vállalat közleménye hangsúlyozza, Knáb József 1993-ban még egyetemistaként kezdte meg pályáját a Merkbau-nál, és szinte minden fontos mérföldkő részese, illetve társalkotója volt. 

Az utóbbi húsz évben a kivitelezési üzletágban tevékenykedett és nagy mértékben járult hozzá a cégcsoport sikereihez. 

A 2020-as átalakulás óta a Merkbau Zrt. Igazgatóságának meghatározó tagja.

A váltás folyamata úgy zajlott, hogy első lépésként a társaság májusi éves közgyűlésén megválasztották az Igazgatóság új tagjait, egy külön szavazáson pedig az új elnökről is döntöttek. A májusi döntésről először a vezetőség, majd a munkavállalók körében számoltak be, ezután következett a partnerek és a szélesebb közönség értesítése.

Így alakul a cégcsoportot irányító Igazgatóság összetétele

A vállalati tájékoztató szerint a korábbi elnök, Knáb János szeptembertől a Felügyelőbizottságban folytatja a munkát, emellett tanácsadói szerepköre is lesz. Balanyi László, aki alapító tulajdonosként hosszú ideig volt a társaság gazdasági igazgatója, szintén felügyelőbizottsági és tanácsadói szerepkört lát el. Az alapító tulajdonosok közül – a 2022-től az elnöki pozíciója után a Felügyelőbizottságban tevékenykedő – Merényi Jakab mostantól nem vállal tisztséget a Felügyelőbizottságban, de tanácsadóként ezután is a vállalat rendelkezésére áll.

Az új Igazgatóság tagjai közül 

  • a kivitelezésért Mádl Tamás, 
  • a kereskedelmi területekért továbbra is Márton Norbert felel,
  • Merényi Ádám a beszerzési és ingatlangazdálkodási, ingatlanfejlesztési területekkel foglalkozik, 
  • Novák Zoltán az operációért felel, 
  • Knáb Tamás pedig gazdasági igazgatóként vesz részt az Igazgatóság munkájában. 

Nem igazgatósági tagként, de igazgatói szinten vezeti Petróczy Attila a kivitelezés vállalkozási területét és Knáb Anita a HR-és marketing területeket.

A társaságnál 2018 óta stratégiai szinten foglalkoznak a generációváltással, egy tudatos utódlásmenedzsmentet folytatva, épp ezért alapos előkészítés előzte meg a mostani időszakot.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu