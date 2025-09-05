Sikeres generációváltás a Merkbaunál, új elnök vezeti a vállalkozást

Új elnök irányítja a Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Zrt. Igazgatóságát. 2025. szeptember 1-jétől Knáb József tölti be az Igazgatóság elnöki posztját. A 35 éves múltra visszatekintő, kiskunhalasi székhelyű Merkbau Zrt. közleményét idézve írja a Magyar Építők, hogy a döntés hátterében az áll, hogy az igazgatóság mandátuma 2025. augusztus 31-én véget ért, ennek megfelelően az elnöki szerepkör mellett az Igazgatóság tagságában is történtek változások.

Knáb József lett az elnök a Merkbau-nál

Fotó: Nagy MIhály/magyarepitok.hu

A közlemény emlékeztet, hogy a hazai magasépítésben és építőipari kereskedelemben egyaránt meghatározó szerepet betöltő Merkbau 30 évnyi működés után 2020-ban vált zártkörű részvénytársasággá, ekkor jött létre a hétfős Igazgatóság. A testület elnöki posztját az alapító-tulajdonos, Merényi Jakab töltötte be két évig. Őt követte a szintén alapító-tulajdonos Knáb János, akit 2025. szeptember 1-jétől a társaságot 32 éve erősítő Knáb József váltott az elnöki pozícióban.

A Merkbau egyik kulcsembere került az elnöki pozícióba

A vállalat közleménye hangsúlyozza, Knáb József 1993-ban még egyetemistaként kezdte meg pályáját a Merkbau-nál, és szinte minden fontos mérföldkő részese, illetve társalkotója volt.

Az utóbbi húsz évben a kivitelezési üzletágban tevékenykedett és nagy mértékben járult hozzá a cégcsoport sikereihez.

A 2020-as átalakulás óta a Merkbau Zrt. Igazgatóságának meghatározó tagja.

A váltás folyamata úgy zajlott, hogy első lépésként a társaság májusi éves közgyűlésén megválasztották az Igazgatóság új tagjait, egy külön szavazáson pedig az új elnökről is döntöttek. A májusi döntésről először a vezetőség, majd a munkavállalók körében számoltak be, ezután következett a partnerek és a szélesebb közönség értesítése.

Így alakul a cégcsoportot irányító Igazgatóság összetétele

A vállalati tájékoztató szerint a korábbi elnök, Knáb János szeptembertől a Felügyelőbizottságban folytatja a munkát, emellett tanácsadói szerepköre is lesz. Balanyi László, aki alapító tulajdonosként hosszú ideig volt a társaság gazdasági igazgatója, szintén felügyelőbizottsági és tanácsadói szerepkört lát el. Az alapító tulajdonosok közül – a 2022-től az elnöki pozíciója után a Felügyelőbizottságban tevékenykedő – Merényi Jakab mostantól nem vállal tisztséget a Felügyelőbizottságban, de tanácsadóként ezután is a vállalat rendelkezésére áll.