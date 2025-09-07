Lakásvásárlás Bács-Kiskunban: szakértő árulta el, melyik 5 városban érdemes most otthont keresni 

Az utóbbi években jelentősen megmozdult a Bács-Kiskun vármegyei ingatlanpiac: Kecskemét mellett egyre inkább előtérbe kerülnek azok a települések is, amelyek jó közlekedési kapcsolatokkal, fejlődési lehetőségekkel és kedvező ár-érték aránnyal rendelkeznek. A lakásvásárlás jelenlegi lehetőségeiről Gyarmati-Nagy Márti, a SweetHome Ingatlaniroda tulajdonosa mesélt.

A szakértő elárulta, hogy lakásvásárlás szempontjából mely városok számítanak most a legjobb választásnak

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Hol érdemes körülnézni?

Gyarmati-Nagy Márti szerint a megye öt városa – Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Baja, Kiskőrös és Kalocsa – emelkedik ki jelenleg a kínálatból. Kecskemét fejlődése és ipari háttere stabilitást ad az ingatlanpiacnak, Félegyháza közelsége miatt szintén vonzó lehet, míg Baja a Duna közelségével és a természet adta lehetőségekkel hódít.

Kiskőrös regionális központként játszik fontos szerepet, Kalocsa pedig az új Duna-hídnak és az autópályának köszönhetően a jövőben még inkább előtérbe kerülhet.

Befektetők biztosra mehetnek

„Kecskeméten nem lehet rossz befektetést csinálni” – vallja a szakértő, aki szerint a nagyobb városokat egy esetleges piaci visszaesés is kevésbé érinti. Ezért befektetők számára Kecskemét és Félegyháza számít a legbiztosabb választásnak, de a környező települések is egyre inkább felértékelődnek. A városok ipari háttere és az egyre bővülő szolgáltatások stabil keresletet garantálnak, így aki most vásárol, hosszú távon biztosan nyer vele.

Olcsó lakások, gyors megtérülés

Nemcsak a nagyvárosokban érdemes keresgélni: Bács-Kiskun megyében számos olyan ingatlan található, amely már 30 millió forint körüli áron elérhető. Akad például felújítandó kis ház Kecskemét belvárosához közel, amely garázzsal és melléképületekkel mindössze 29,5 millió forintért kapható. De találni olyan belvároshoz közeli családi házat is, amely két tágas szobával és melléképületekkel rendelkezik 32,8 millió forintért.

Ezek a lakások a jelenlegi albérletárak mellett kifejezetten jó befektetésnek számítanak. Kecskeméten egy átlagos lakás bérleti díja jelenleg 160 ezer forint havonta, ami éves szinten nagyjából 1,8–1,9 millió forintos bevételt jelent a tulajdonosnak. Ha ezt összevetjük egy 30 millió forintos vételárral, akkor azt látjuk, hogy bruttó 17 év alatt megtérülhet a befektetés – ráadásul az albérleti díjak folyamatos emelkedése miatt ez az idő akár 12–15 évre is rövidülhet.