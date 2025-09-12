szeptember 12., péntek

Betegség

Újabb csapás az állattartókra, ismét megjelent a kéknyelv Magyarországon

Címkék#betegség#kéknyelv#szarvasmarha

A fertőző állatbetegségek nem alszanak és újra a hazai haszonállatokat fenyegetik. A ragadós száj- és körömfájás elmúltával a kéknyelv-betegség terjed.

Mócza Milán

Alig jutottak túl az állattartók a hírhedt ragadós száj- és körömfájás járványon, máris itt a következő veszélyforrás. Újra felbukkant a kéknyelv-betegség a kérődző állatok körében, a szomszédos országok egyre súlyosbodó helyzetét követően a hazai haszonállatok is a ragály célkeresztjébe kerülhetnek. De mi pontosan a kéknyelv és milyen intézkedések szükségesek a megállításához? Cikkünkben ennek jártunk utána.

terjed a kéknyelv-betegség
A ragadós száj- és körömfájás elmúltával a kéknyelv-betegség terjed
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mi az a kéknyelv-betegség?

A kéknyelv-betegség egy rovar, a törpeszúnyog által terjesztett vírusos megbetegedés a kérődző állatok – szarvasmarhák, juhok, kecskék – körében. A kór minden negyedik állat esetében halálos kimenetelű, a szarvasmarhák esetén ez ugyan ritkábban fordul elő, de náluk is erős fájdalommal és a tejhozam csökkenésével jár. Ugyan az állatok egymást nem tudják megfertőzni, a törpeszúnyog hatalmas távokat, akár napi 25 kilométert is képes megtenni, így gyorsan terjed a betegség egyik gazdaságról a másikra. A járvány hatása már érezhető a piacon is, ugyanis a tejárak emelkedésnek indultak.

Határon innen és túl

A kéknyelv-betegség járványszerű kitörését utoljára tíz éve, 2015 év végén regisztrálták Magyarországon, most azonban ismét visszatért. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a kéknyelv-betegség jelenlétét erősítette meg. Két Somogy vármegyei nagy létszámú, de egy tartási helyen tartott és emiatt egy járványügyi egységet képező szarvasmarha-állományból származó mintákból kimutatták PCR pozitivitást a vizsgálatok. A telepen azonnal megfigyelési zárlatot rendelt el a helyi állategészségügyi hatóság – írják a Nébih honlapján. Németországban, Belgiumban, Hollandiában és most már Ausztriában is rohamosan terjed a fertőzés, van ahol több ezer telepet érint.

Megkezdődött a védekezés

A vírusnak több mint 20 típusa létezik, ami pedig megnehezíti a védekezést, hogy ami az egyik típus ellen hatásos, az a másik ellen nem feltétlen használ. A védekezés leghatékonyabb módja a célzott, szerotípus-specifikus vakcinázás és a vektorok elleni védelem. Jelenleg három különböző vakcina érhető el Magyarországon, azonban így sem egyszerű a folyamat, a megnövekedett kereslet miatt kevesebb áll rendelkezésre, mint amennyi szükséges és rendkívül hosszú ezek gyártási ideje is. A cél az állatállomány 80 százalékának beoltása, ez azonban egyelőre még várat magára. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a ragadós száj- és körömfájás járvány miatt – melyre már nincs országos riasztás – a járványvédelmi intézkedések az állatbetegségek ellen sokfelé már be vannak járatva és életben maradnak.

Állatbetegségek Bács-Kiskun megyében

Bár a kéknyelv hazánkban egyelőre csupán Somogy megyére korlátozódik, Bács-Kiskun megye is megélte több járvány kitörését is az elmúlt években. A fertőző állatbetegségek egyik legveszélyesebbjét, a ragadós száj-és körömfájást 2025 márciusában egy kisbajcsi szarvasmarha-telepen regisztrálták, ez ráadásul nem csupán a haszonállatokra, a vadállományra is komoly fenyegetést jelentett. Június elejével azonban az országos helyzet javulása miatt megszűntek a járványügyi korlátozások. 

Van azonban olyan járvány is, mely a tollasokat érinti, és sajnos évről évre visszatérő vendég, ez a madárinfluenza. Ezt az elmúlt öt évben 6 alkalommal regisztrálták az illetékes hatóságok. 2025 elején egy bócsai és egy kiskunfélegyházi telepen is észlelték, mostanra azonban elmúlt a járvány közvetlen veszélye.

 

 

 

