Több milliárd forint érkezik a magyar gazdáknak, mutatjuk, kik jogosultak rá

Az idei tavasz nem kímélte se a gyümölcsösöket, se a gazdákat. Nem csak a szőlőt, a kajszibarackot és a szilvát is hatalmas kár érte, az ágazat egészét érintette. A károk mértéke egyes területeken meghaladta a 90 százalékot, ezt pedig már csak nemzeti és nemzetközi összefogással, a kormány közreműködésével lehet csak helyreállítani. A segítség pedig úton van, a tavaszi fagykár utáni kárenyhítő juttatásokon túl a gazdák Európai Uniós támogatás is kaphatnak – közölte kedden az Agrárminisztérium.

A tavaszi fagykár a mezőgazdaságban hatalmas gondot okozott, így kárenyhítő juttatást kapnak a gazdák

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kárenyhítő juttatások előrehozottan

Tekintve, hogy a kár sok helyen a 90 százalékot is meghaladta, a probléma nem tűrt halasztást. Az Agrárminisztérium kezdeményezésére a tavaszi fagykár után igényelhető kárenyhítő juttatások egy részét korábban megkapták a gazdák, így 1,45 milliárd forintot már augusztusban kézhez kaptak az érintettek. A teljes összeg fennmaradó része 2026 márciusáig kerül kifizetésre.

Nemzetközi támogatás a magyar gazdáknak

Nagy István ismertette, hogy a minisztérium az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy a mezőgazdasági válságtartalékból forrásokat biztosítsanak a fagy okozta károk enyhítésére is.

A döntés értelmében hét tagállam – köztük Magyarország – részesülhet sürgősségi támogatásban a kedvezőtlen időjárási események által sújtott mezőgazdasági ágazatok megsegítésére. A hazánknak megítélt keretösszeget, összesen 10,8 millió eurót (4,2 milliárd forintot) legkésőbb 2026. április 30-ig kell kifizetni a fagykárt szenvedett gazdáknak. A jogosult termelők a megszokott módon a kárenyhítési alapból is számíthatnak támogatásra – tette hozzá a miniszter.

Ki jogosult rá?

„Minden olyan szőlő- és gyümölcstermelő, akinek 30 százalékos hozamcsökkenést meghaladó igazolt kára van, jogosult lesz erre a támogatásra” – közölte az agrárminiszter.