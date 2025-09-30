szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tavaszi fagykár

1 órája

Több milliárd forint érkezik a magyar gazdáknak, mutatjuk, kik jogosultak rá

Címkék#fagykár#juttatás#gazda

A mezőgazdaság nehézségekkel küzd, azonban úton van a segítség. A tavaszi fagykár utáni kárenyhítő juttatások mellett Európai Uniós támogatás is érkezik.

Mócza Milán

Az idei tavasz nem kímélte se a gyümölcsösöket, se a gazdákat. Nem csak a szőlőt, a kajszibarackot és a szilvát is hatalmas kár érte, az ágazat egészét érintette. A károk mértéke egyes területeken meghaladta a 90 százalékot, ezt pedig már csak nemzeti és nemzetközi összefogással, a kormány közreműködésével lehet csak helyreállítani. A segítség pedig úton van, a tavaszi fagykár utáni kárenyhítő juttatásokon túl a gazdák Európai Uniós támogatás is kaphatnak – közölte kedden az Agrárminisztérium.

Kárenyhítő juttatás érkezik a magyar gazdáknak
A tavaszi fagykár a mezőgazdaságban hatalmas gondot okozott, így kárenyhítő juttatást kapnak a gazdák
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kárenyhítő juttatások előrehozottan

Tekintve, hogy a kár sok helyen a 90 százalékot is meghaladta, a probléma nem tűrt halasztást. Az Agrárminisztérium kezdeményezésére a tavaszi fagykár után igényelhető kárenyhítő juttatások egy részét korábban megkapták a gazdák, így 1,45 milliárd forintot már augusztusban kézhez kaptak az érintettek. A teljes összeg fennmaradó része 2026 márciusáig kerül kifizetésre.

Nemzetközi támogatás a magyar gazdáknak

Nagy István ismertette, hogy a minisztérium az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy a mezőgazdasági válságtartalékból forrásokat biztosítsanak a fagy okozta károk enyhítésére is. 

A döntés értelmében hét tagállam – köztük Magyarország – részesülhet sürgősségi támogatásban a kedvezőtlen időjárási események által sújtott mezőgazdasági ágazatok megsegítésére. A hazánknak megítélt keretösszeget, összesen 10,8 millió eurót (4,2 milliárd forintot) legkésőbb 2026. április 30-ig kell kifizetni a fagykárt szenvedett gazdáknak. A jogosult termelők a megszokott módon a kárenyhítési alapból is számíthatnak támogatásra – tette hozzá a miniszter.

Ki jogosult rá?

„Minden olyan szőlő- és gyümölcstermelő, akinek 30 százalékos hozamcsökkenést meghaladó igazolt kára van, jogosult lesz erre a támogatásra” – közölte az agrárminiszter. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu