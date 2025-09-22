A Homokhátság kiszállhat a kukoricatermesztésből, a repce mellett tehetik le voksukat a gazdák

A legutóbbi, nagyjából 20-25 milliméter csapadék művelésre alkalmassá tette a Homokhátság kiszáradt termőföldjeit. A repcét tervező gazdaságok napjainkra túljutottak az olajos növény magvainak elvetésén. A továbbiakban főleg az őszi kalászosok számára készítik elő a talajokat a gazdák, remélve azt, hogy majd a földbe kerülő búza, árpa vetőmagvai kikeléséhez is kellő csapadékkal járul hozzá az időjárás. Közben a napraforgó betakarításával, illetve a kukorica törésével foglalkoznak a termesztők. Az előbbi növény hozama átlagosan 2-2,5 tonna hektáronként. Az aszályban szűkösen hoztak termést a tányérok, a kukorica azonban az elvárhatónál sokkal kevesebbet termett.

Őszi kalászosokkal és más alkalmas növények társításával remélnek nagyobb gazdasági biztonságot a homokhátsági termesztők

Fotó: Miklay Jenő

Búcsút intenek a kukoricának a Homokhátságon?

– Az első kombájnolás során 1,5 tonna kukoricaszemet kaptunk hektáronként sajnos, más területekről sem várhatunk többet. Értéke csak annyi, hogy legfeljebb a betakarítás költségeire futja belőle. A termesztés többi, összességében jelentős költségei idén nem térülnek meg a kukoricával. Ez a tapasztalat megerősítette a gazdákat abban a szándékukban, hogy lehetőség szerint kiiktatják a vetésszerkezetből ezt a takarmánynövényt. Az utóbbi években országosan felére csökkent régi vetésterülete, Homokhátságon pedig annál is jelentősebben visszaszorul. A térséget különösen sújtja hosszabb ideje a szárazság és a hőség, ráadásul épp a termésképződés időszakában. Ezért idén főleg az őszi kalászosok javára változik a szántóföldi növények összetétele – számolt be tapasztalatairól Pesti Gábor a nagykőrösi gazdakör alelnöke.

Sokan a repce mellett teszik le a voksukat

Az ősziek előnybe hozása természetesen nem elsődleges szempont. Az időjárási bizonytalanságok miatt az ésszerű sokféleséget tervezik a gazdák. A különböző növényfajokkal szélsőséges időjárás esetén nagyobb az esélyük a veszteségek mérséklésére.

– Ebből a megfontolásból teszi le a garast vidékünkön sok termesztő a repce mellett is. Viszonylag hamar betakarítható a szántókról, kevésbé kitett az aszálynak, ezért általában kielégítő termést ad, amint azt idén is bizonyította. Ugyancsak gazdaságos lehet a napraforgó, sok gazdaságról tudunk ahol jövőre is tervezik. Vigyázni kell azonban a vetésváltással, a napraforgót 4-5 év múlva biztonságos ugyanabba a földbe vetni a különböző növényi kórokozók veszélye miatt. Tehát, aki mondjuk, kétévente napraforgónak vonja be szántóját, erősen kockáztatja ott a gombabetegségek elterjedését – magyarázta Pesti Gábor.