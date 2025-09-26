Hubai Imre: A gabonatermelőket is sújtaná, ha az unió megszüntetné az állat- és területalapú kifizetéseket – fotók

Az aszályos időjárás, valamint az orosz-ukrán háború miatt megemelkedett energiaárak komoly nehézséget okoznak a termelőknek. Ha mindez nem volna elég az Európai Bizottság meg akarja változtatni az agrártámogatások eddigi rendszerét is, valamint az energiabeszerzési útvonalak megnyirbálásával gyakorlatilag kiszolgáltatottá tenné Magyarországot az energiahordozók beszerzésének piacán, ami a hazai gabonaágazatot is nehéz helyzetbe hozná – jelentette ki Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a Bajai Gabona Partnerség Találkozón.

A gabonaágazat részvevői találkoztak Baján

Fotó: Pozsgai Ákos

Nemzetközi részvétellel zajlott a bajai gabonakonferencia

A gabonaágazat szakmai konferenciáján az agrárium, a logisztika, a kereskedelem és a szállítmányozás meghatározó szereplői vettek részt. A konferencia célja, hogy teret adjon a szakmai párbeszédeknek, gyakorlati megoldásokat mutasson fel, és elősegítse az együttműködést a hazai és nemzetközi partnerek között. Az idei évben is érkeztek vendégek Romániából, Horvátországból, Szerbiából és Ausztriából a bajai tanácskozásra.

Terméskilátások, árak és piaci szándékok egy helyen

A konferencián, amit tizenötödik alkalommal szervezett meg a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. mindenki tájékozódhatott a várható termésről, feldolgozói, szállítói kapacitásokról, eladói-vevői szándékokról, árakról. A konferencián a különböző szakmai körök mellett komplex agrárüzletágakban érintett cégek, vállalkozások ültek egy asztalhoz.

A gabona mindig stratégiai jelentőségű volt Magyarország számára, de nem elég a múlt sikereire támaszkodni, hanem az innováció, a technológiai alkalmazások, a precíziós gazdálkodás kihívásaival is szembesülni kell

– hangoztatta a konferenciát megnyitó köszöntőjében Bócsa Barnabás, a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. ügyvezetője, aki szerint az a feladatuk, hogy a 21. század lehetőségével élve fejlődni tudjanak és előre léphessenek annak érdekében, hogy ez a stratégiai ágazat újra felvirágozzon Magyarországon.

Kihívások előtt a gabonaipar

Zsigó Róbert, miniszter-helyettes, a Kulturális Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy az agráriumban dolgozók munkája kiszámíthatatlan, ehhez hozzájárul az időjárás bizonytalansága, az egyre megújuló technológiai lehetőségek kihasználása, vagy éppen az Európában, a világban tapasztalható destabilizáció, amelyek mind kihívások elé állítják az ágazatban dolgozókat.

Meg kell tanulni alkalmazkodni, illetve kihasználni a precíziós gazdálkodás adta lehetőségeket, és valahogy meg kell birkózni a háború következtében kialakuló energiaválsággal, ami komoly kihívások elé állítja a gabonaipart és a köré épülő ágazatot

– tette hozzá az államtitkár.