3 órája
Hubai Imre: A gabonatermelőket is sújtaná, ha az unió megszüntetné az állat- és területalapú kifizetéseket – fotók
Az aszály és az elszálló energiaárak új kihívások elé állítják a magyar mezőgazdaságot. Az gabonaágazat szereplői keresik a megoldást a túlélésre.
Az aszályos időjárás, valamint az orosz-ukrán háború miatt megemelkedett energiaárak komoly nehézséget okoznak a termelőknek. Ha mindez nem volna elég az Európai Bizottság meg akarja változtatni az agrártámogatások eddigi rendszerét is, valamint az energiabeszerzési útvonalak megnyirbálásával gyakorlatilag kiszolgáltatottá tenné Magyarországot az energiahordozók beszerzésének piacán, ami a hazai gabonaágazatot is nehéz helyzetbe hozná – jelentette ki Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a Bajai Gabona Partnerség Találkozón.
Nemzetközi részvétellel zajlott a bajai gabonakonferencia
A gabonaágazat szakmai konferenciáján az agrárium, a logisztika, a kereskedelem és a szállítmányozás meghatározó szereplői vettek részt. A konferencia célja, hogy teret adjon a szakmai párbeszédeknek, gyakorlati megoldásokat mutasson fel, és elősegítse az együttműködést a hazai és nemzetközi partnerek között. Az idei évben is érkeztek vendégek Romániából, Horvátországból, Szerbiából és Ausztriából a bajai tanácskozásra.
Terméskilátások, árak és piaci szándékok egy helyen
A konferencián, amit tizenötödik alkalommal szervezett meg a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. mindenki tájékozódhatott a várható termésről, feldolgozói, szállítói kapacitásokról, eladói-vevői szándékokról, árakról. A konferencián a különböző szakmai körök mellett komplex agrárüzletágakban érintett cégek, vállalkozások ültek egy asztalhoz.
A gabona mindig stratégiai jelentőségű volt Magyarország számára, de nem elég a múlt sikereire támaszkodni, hanem az innováció, a technológiai alkalmazások, a precíziós gazdálkodás kihívásaival is szembesülni kell
– hangoztatta a konferenciát megnyitó köszöntőjében Bócsa Barnabás, a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. ügyvezetője, aki szerint az a feladatuk, hogy a 21. század lehetőségével élve fejlődni tudjanak és előre léphessenek annak érdekében, hogy ez a stratégiai ágazat újra felvirágozzon Magyarországon.
Kihívások előtt a gabonaipar
Zsigó Róbert, miniszter-helyettes, a Kulturális Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy az agráriumban dolgozók munkája kiszámíthatatlan, ehhez hozzájárul az időjárás bizonytalansága, az egyre megújuló technológiai lehetőségek kihasználása, vagy éppen az Európában, a világban tapasztalható destabilizáció, amelyek mind kihívások elé állítják az ágazatban dolgozókat.
Meg kell tanulni alkalmazkodni, illetve kihasználni a precíziós gazdálkodás adta lehetőségeket, és valahogy meg kell birkózni a háború következtében kialakuló energiaválsággal, ami komoly kihívások elé állítja a gabonaipart és a köré épülő ágazatot
– tette hozzá az államtitkár.
Baja mezőgazdasági és kereskedelmi központ
Dr. Bari Bernadett polgármester szerint Baja városa különösen büszke arra, hogy helyszíne lehet ennek az eseménynek, a kikötőjük az ország legnagyobb agrárkikötője, és a Duna által biztosított vízikapcsolataik stratégiai jelentőségűek nem csak hazai, hanem regionális szinten is.
Fontos számunkra, hogy a város ne csak fizikai értelemben legyen összekötőpont, hanem tudásban, partnerségben és innovációban is hidat képezzen a szereplők és országok között
– hangoztatta a megyei jogú város vezetője.
A gabonaágazatot is sújtaná a kifizetések megvonása
Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a magyar mezőgazdaság idei évi kilátásairól tartott széleskörű tájékoztatót, felsorolva a tavaszi és az őszi vetésű gabonák elért és várható hozamait.
Az államtitkár az agrárium nehézségeiről szólva kitért az aszályos időjárás következményeire, az orosz-ukrán háború miatt megemelkedett energiaárakra, valamint, hogy az Európai Bizottság az élelmiszerellátás biztonságát veszélyezteti azzal, hogy megnyirbálná az energiabeszerzési útvonalakat, ami gyakorlatilag kiszolgáltatottá tenné Magyarországot az energiahordozók beszerzésének piacán.
Az államtitkár szerint ez azért probléma, mert a mezőgazdaság az egyik legnagyobb energiahasználó mind az üzemanyagok, mint pedig a gáz és villamosenergia terén.
„Ha mindez nem volna elég, van az Európai Bizottságnak egy a magyar kormány számára elfogadhatatlan tervezete, amivel gyakorlatilag az eddigi agrártámogatások rendszerét beolvasztaná a kohéziós alapok felzárkóztatást segítő rendszerébe, és nem lenne külön agrárbüdzsé. Ha a bizottság álláspontja jut érvényre, nem tartalmazna külön egységes állat- és terület alapú kifizetési lehetőségeket, és nem tartalmazna vidékfejlesztési forrásokat” – fűzte hozzá Hubai Imre.
Bajai Gabona Partnerség TalálkozóFotók: Pozsgai Ákos
5600 milliárd forinttól esnének el a magyar termelők
Az államtitkár kifejtette, ez azért is elfogadhatatlan, mert az egyre szigorúbbá váló élelmiszerbiztonsági elvárások, valamint az ivóvíz minőségének megőrzését, a széndioxid, vagy más klímahatást okozó gázok kibocsájtását korlátozó európai uniós intézkedések nagymértékben megdrágítják a mezőgazdasági termelést.
A jövedelembiztonság fenntartása érdekében viszont szükségesek azok a kifizetések, amelyek a gazdálkodók által vállalt magas környezeti értéknél a kieső hozamokat és a kieső bevételt igyekszik kompenzálni, amihez Magyarország kormánya – 20 százaléknyi európai uniós alaptámogatás mellett – további 80 százalék nemzeti önrészt biztosít. Ez az összeg 5600 milliárd forint, amitől a jövőben a magyar gazdák és termelők elesnének.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Brutális támadás kétezer forintért, vascsővel és viperával estek neki egy férfinek