szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kártevő

28 perce

Csoda történt Bács-Kiskunban, eltűnőben a rettegett dióburok-fúrólégy

Címkék#dió#rovar#mezőgazdaság

Bács-Kiskun vármegyében idén a kedvező időjárásnak köszönhetően sikerült visszaszorítani a kártevőket. A dióburok-fúrólégy populációja így kevesebb egyeddel támadta a terméseket, és a kistermelők gazdaságában a dió 40-50 százaléka megmaradt.

Brockmeyer Sophie Isabella

Nagy szerencsénk van itt Bács-Kiskunban, hiszen az idei időjárás megakadályozta, hogy túlságosan elszaporodjon a dióburok-fúrólégy. Arról, hogy hogyan érintette a terméseket a kártevő, és hogy hogyan tehetünk érte, hogy következő évben is megtördeljük egyedszámukat Kujáni Lászlóné kecskeméti gazda számolt be. 

A dióburok-fúrólégy a diófa levelén
A dióburok-fúrólégy populációja a száraz időjárás és hatékony védekezés miatt visszaszorult
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A dióburok-fúrólégynek nem volt szerencséje Bács-Kiskunban

A dióburok-fúrólégy egy Észak-Amerikából származó rovar, amely ma már Magyarországon is komoly kártevőnek számít. A nőstények a dió zöld burkába rakják petéiket, a lárvák rágása pedig a termést tönkreteszi és fogyaszthatatlanná teszi. Ez a rovar tojását a talaj legfelső 1-2 centijébe helyezi el, így a nagy meleg miatt a tojások jelentős része kiszáradt, ennek következtében a populáció kevesebb egyeddel támadta a termést. 

A dióburok-fúrólégy ellen többféle technikával védekeztek Kujáni Lászlóné információi szerint. Hatásos volt ellenük:

  •  a drónos permetezés, 
  • gereblyézés, 
  • talajfertőtlenítőszeres kezelés, 
  • valamint a sárga fogólapos módszer, amivel a rajzó egyedeket tudták megfogni. 

Ez egy sárga ragacslap, kiegészítve egy illatanyaggal, ami nagy távolságból vonzza a kártevőket. Az így kapott információk alapján tudjuk meg, mikor van a rajzás, mikor kell elkezdeni a kémiai védekezéseket

Nehézséget jelent, hogy a csapdákat a lombkorona tetejébe kell felhelyezni, illetve a permetezések során elengedhetetlen, hogy a fa teteje is kezelve legyen, amit viszont kevés kiskert tulajdonos képes megoldani. A rajzás július 21-től augusztus közepéig tartott. Főleg ott, ahol sárga lapokkal védekeztek, volt igazán sikeres a harc a kártevő ellen. 

Bács-Kiskun vármegyében még plusz segítségként volt jelen a száraz és meleg időjárás, ami lehetővé tette a populáció csökkentését, ellenben például a Balaton környékén vagy Baranyában a csapadék mennyisége miatt erre nem volt lehetőség. A termésnek így 40-50 százaléka megmaradt Bács-Kiskunban a kistermelők gazdaságában Kujáni Lászlóné információi szerint.

„A populáció csökkenésével a baktériumos felülfertőződések is csak kisebb mennyiségben tudtak megvalósulni. A csontos héj kialakulása után a baktériumos fertőzés már nem tud gondot okozni a termésben, és mivel ennek kialakulása már megtörtént, így nem kell a továbbiakban a fertőzés miatt aggódni. A dióburok-fúrólégy nem tudott ártani a fák lombozatának sem, ami szintén nagy megkönnyebbülés a gazdáknak” – magyarázta Kujáni Lászlóné. 

Hogyan készüljünk a következő évre?

Jövő évre a legjobb védekezési tanács a kártevő ellen az olajjal lemosó permetezés, mellyel a következő évi egyedszámot lehet csökkenteni. A neem olajos kezelés egy biológiai védekezés, amely által a rajzó egyedek szárnya összeragad, így nem tudnak már tojást rakni, vagy képtelenek átfúrni az olajos réteget a dión. Hasznosak még a kitenázt tartalmazó biológia készítmények, melyekkel szintén gyéríteni lehet az egyedszámot – magyarázta a kecskeméti gazda. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu