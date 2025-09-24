Csoda történt Bács-Kiskunban, eltűnőben a rettegett dióburok-fúrólégy

Nagy szerencsénk van itt Bács-Kiskunban, hiszen az idei időjárás megakadályozta, hogy túlságosan elszaporodjon a dióburok-fúrólégy. Arról, hogy hogyan érintette a terméseket a kártevő, és hogy hogyan tehetünk érte, hogy következő évben is megtördeljük egyedszámukat Kujáni Lászlóné kecskeméti gazda számolt be.

A dióburok-fúrólégy populációja a száraz időjárás és hatékony védekezés miatt visszaszorult

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A dióburok-fúrólégynek nem volt szerencséje Bács-Kiskunban

A dióburok-fúrólégy egy Észak-Amerikából származó rovar, amely ma már Magyarországon is komoly kártevőnek számít. A nőstények a dió zöld burkába rakják petéiket, a lárvák rágása pedig a termést tönkreteszi és fogyaszthatatlanná teszi. Ez a rovar tojását a talaj legfelső 1-2 centijébe helyezi el, így a nagy meleg miatt a tojások jelentős része kiszáradt, ennek következtében a populáció kevesebb egyeddel támadta a termést.

A dióburok-fúrólégy ellen többféle technikával védekeztek Kujáni Lászlóné információi szerint. Hatásos volt ellenük:

a drónos permetezés,

gereblyézés,

talajfertőtlenítőszeres kezelés,

valamint a sárga fogólapos módszer, amivel a rajzó egyedeket tudták megfogni.

Ez egy sárga ragacslap, kiegészítve egy illatanyaggal, ami nagy távolságból vonzza a kártevőket. Az így kapott információk alapján tudjuk meg, mikor van a rajzás, mikor kell elkezdeni a kémiai védekezéseket.

Nehézséget jelent, hogy a csapdákat a lombkorona tetejébe kell felhelyezni, illetve a permetezések során elengedhetetlen, hogy a fa teteje is kezelve legyen, amit viszont kevés kiskert tulajdonos képes megoldani. A rajzás július 21-től augusztus közepéig tartott. Főleg ott, ahol sárga lapokkal védekeztek, volt igazán sikeres a harc a kártevő ellen.

Bács-Kiskun vármegyében még plusz segítségként volt jelen a száraz és meleg időjárás, ami lehetővé tette a populáció csökkentését, ellenben például a Balaton környékén vagy Baranyában a csapadék mennyisége miatt erre nem volt lehetőség. A termésnek így 40-50 százaléka megmaradt Bács-Kiskunban a kistermelők gazdaságában Kujáni Lászlóné információi szerint.

„A populáció csökkenésével a baktériumos felülfertőződések is csak kisebb mennyiségben tudtak megvalósulni. A csontos héj kialakulása után a baktériumos fertőzés már nem tud gondot okozni a termésben, és mivel ennek kialakulása már megtörtént, így nem kell a továbbiakban a fertőzés miatt aggódni. A dióburok-fúrólégy nem tudott ártani a fák lombozatának sem, ami szintén nagy megkönnyebbülés a gazdáknak” – magyarázta Kujáni Lászlóné.