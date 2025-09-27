Ez a gyümölcs igazi aranybánya lehet Magyarországon a termesztők szerint

Hazánkban elsősorban a borszőlő gondozására rendezkedtek be a gazdaságok. Nem véletlenül, ugyanis e növénykultúrának a gazdaságos művelése földrajzilag nagyjából nálunk ér véget. A meleget kedvelő csemegeszőlő fajták kevésbé voltak alkalmasak a szőlő vonatkozásában északinak mondható területekre.

Szakszerű, következetes gondozással csaknem minden évben eredményes a csemegeszőlő termesztése

Fotó: Miklay Jenő

Úgy tűnik azonban, hogy az éghajlatváltozással érdemes bővíteni termőterületét, főleg azért, mert egyre nagyobb igény rá a piacokon. A fehér fajták mellett újabban a kifejezetten délszaki vegetációjú magnélküliek is sorra megjelennek a köztermesztésben.

Bács-Kiskun a csemegeszőlő-termesztés egyik fő területe

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint jelenleg csaknem 400 hektáron termesztenek csemegeszőlőt nálunk. A három legjelentősebb termőkörzetének egyike Bács-Kiskun vármegye. A kettős hasznosításúakkal együtt az étkezési célra szolgáló szőlőterület közel ezer hektáron fekszik sok éves átlagban 5 ezer tonna körüli hozammal. Itthoni ellátásra ez kevés, import szőlővel kénytelen pótolni a hiányt a kereskedelem.

A szakemberek szerint a behozatal jelentősen csökkenthető a termőterület növelésével és a fajtaválaszték bővítésével. Épp az éghajlatváltozás kínál erre lehetőséget. Jelenleg még csak 43 államilag minősített csemegeszőlő fajta terem nálunk, köztük több rezisztens, amelyeket a MATE Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetében, Kecskeméten nemesítettek.

Biztonságosabb hozam, de van kockázat

A csemege fajták a késői virágzással a tavaszi fagyokat többnyire elkerülik, ezért általában biztonságosabb a hozamuk más gyümölcsökhöz képest. Az utóbbi években jelentkező szélsőségesen magas nyári hőmérsékletek és az aszály természetesen komoly károkat is okozhat a kultúrákban.

„A szőlő mélyen gyökerezik, mégis, a piacokon követelt jó minőség érdekében szükséges lehet az öntözése. Idén különösen sok pótvizet igényeltek, nálunk legalább két hónapig állandóan kapták a tőkék a csepegtető csövekből. A hőhullámok kedvezőtlenül hatnak a bogyók méretére, színére és cukortartalmára is” – magyarázta Borosné Székely Sára nagykőrösi őstermelő.

Ugyanakkor a szőlő aranyszínű sárgasága is veszélyezteti a termesztést, néhány éve Duna-Tisza közén is megjelent a kór.

Borosné Székely Sára szerint a szakszerű, megelőző növényvédelemmel, kondicionáló szerekkel a csemegeszőlő ültetvényekben is lehetséges jelentősen csökkenteni a kórokozók, a vírusokat hordozó rovarokat, az időjárás kártételét.