Vasútfejlesztés

1 órája

Fontos döntéseket hozott Lázár János a Budapest–Belgrád-vasútvonal kapcsán, az átadás időpontját is elárulta

Teljes műszaki és pénzügyi átvilágítást rendeltek el a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyarországi szakaszán – erről Lázár János beszélt a napokban a Tranzit politikai fesztiválon – szúrta ki a Világgazdaság. Az építési és közlekedési miniszter beszélt arról is, hogy mikor indulhat meg a személyforgalom az újjáépített vasútvonalon, valamint hogy a Budapest–Belgrád-vasútvonal átadásával Magyarország logisztikai nagyhatalom lehet.

Pozsgai Ákos

A magyarországi vasútfejlesztések közül egyértelműen kiemelkedik a Budapest–Belgrád-vasútvonal, amely ha elkészül, kényelmes és gyors vonatúton fogja összekötni a magyar, illetve a szerb fővárost. Nemzetközi beruházásról beszélünk: a 350 kilométer hosszúságú szakasz magyar részének felújítását a harmadik Orbán-kormány határozta el 2014-ben. A nyertes konzorciumot 2019-ben hirdették ki. A vasútvonal 166 kilométeres magyarországi szakaszát a Budapest–Kelebia-vasútvonal alkotja, míg a szerbiai szakaszát a Belgrád–Újvidék–Szabadka-vasútvonal.

a a Budapest–Belgrád-vasútvonal fejlesztése, a képek a kiskunhalasi vasút
Ekkor indulhat meg a személyforgalom a Budapest–Belgrád-vasútvonalon
Fotó: Pozsgai Ákos / Illusztráció

Fontos döntés a Budapest–Belgrád-vasútvonal kapcsán

A Budapest–Belgrád-vasútvonal kapcsán nagyon fontos döntést hozott az építési és közlekedési miniszter – írja a Világgazdaság a politikai fesztiválon elhangzottakra hivatkozva. Lázár Jánostól ugyanis azt kérdezték, hogyan áll jelenleg a beruházás, hiszen a hírek szerint bár 97 százalékos a készültség, az átadási dátumot senki nem tudja megmondani. „Én tudok, azért is vagyok a miniszter” – kezdte válaszát Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki szeretné, ha 2026 januárjában megindulna a vasúti személyforgalom Budapest és Belgrád között.

Teljes műszaki és pénzügyi átvilágítás

A miniszter ugyanakkor elrendelt egy teljes műszaki és pénzügyi átvilágítást is – számolt be a Világgazdaság.

– Én úgy vagyok nyugodt, ha teljesen nulláról nemzetközi műszaki-pénzügyi szakértő, akinek semmi köze a kínaiakhoz és a magyarokhoz, az egész beruházást A-tól Z-ig átnézi – idézte Lázár Jánost a lap. Arra hivatkozott, hogy nem szeretné úgy átadni a beruházást a magyar forgalomnak, hogy bármilyen műszaki, technológiai kétely fennmaradjon. Ezért rendelt el az újvidéki tragédiát követően a műszaki auditot. Erről azt mondta, hogy Európa egyik legkomolyabb átvilágító cégét fogadták fel, kötik meg vele a szerződést és fog átnézni mindent a hazai 170 kilométeres vasúti szakaszon, hogy mindenki nyugodtan utazhasson és az egész üzembiztos és profi legyen.

A kínaiak kiváló munkát végeztek

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy senkinek ne legyen kétsége: a kínaiak kiváló munkát végeztek. Öt év alatt 48 ezer kilométernyi vasút épült Kínában, ennek nagy része 350 km/órás sebességre is alkalmas. Jelenleg tesztüzemben van a 600 km/órás vasúti szerelvény.

– Aki azt gondolja, hogy a kínaiak valami ócskaságot hoztak, az egy másik világban él. A legmodernebb, legszuperebb technológiát hozták Magyarországra, ami az előzetes tesztek szerint egyébként nagyon jól működik – zárta nyilatkozatát Lázár János.

 

 

