Ennyit keres most egy átlag magyar, meglepő számot tett közzé a KSH

A magyar jövedelmek egy év alatt jelentős változáson mentek keresztül. A KSH kimutatása alapján a bruttó átlagkereset ismét minden ágazatban emelkedett.

Mócza Milán

Évről évre egyre drágulnak a hazai termékek és szolgáltatások. Magyarország bruttó átlagkeresete azonban továbbra is növekvő tendenciát mutat, lépést tartva az árak emelkedésével. Az előző év ugyanezen pontjához képest 9 százalékkal magasabb a bruttó átlagjövedelem, a nettó jövedelem emelkedése pedig ezt is meghaladta. Bár az ágazatok vonatkozásában jelentősek a különbségek, az átlagfizetés 2025 júliusában csaknem elérte a 700 ezer forintot.

 A KSH kimutatása alapján a bruttó átlagkereset ismét minden ágazatban emelkedett
Egy év alatt jelentősen nőttek a jövedelmek

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb kimutatása szerint a bruttó átlagkereset 2025 júliusában elérte a 693 700 forintot. Ez 2024 ugyanezen időszakához képest 9 százalékos növekedés, a nettó azonban ezt is meghaladta, 9,4 százalékkal emelkedett. A nettó átlagjövedelem 479 500 forint volt a hónapban, ami részben a 2025 július 1-től bevezetett magasabb családi adókedvezménynek köszönhető.

A rendszeres juttatásoktól – mint bónuszok, jutalmak vagy prémiumok – eltekintve a bruttó átlagkereset 656 600 forint lett országosan, ami 8,5 százalékkal magasabb a tavalyinál. A fogyasztói árakhoz mért reálkereset az előző évi 4,3 százalékos növekedést szintén meghaladta, idén elérte a 4,9 százalékot.

A bruttó átlagkereset ágazatonként

Az egyes területek, pozíciók között továbbra is jelentősek a különbségek anyagi szempontból. Bár az ágazatok mindegyikében nőttek a fizetések, a mértékük igen eltérő – a legnagyobb növekedés az energiaiparban dolgozók bruttó jövedelmének változásában figyelhető meg, ahol közel 100 ezer forint a különbség a 2024 júliusihoz képest. A legnagyobb átlagjövedelem továbbra is az információ és kommunikáció területén van, itt a bruttó immáron 1 millió 100 ezer forint körül mozog. A bruttó keresetek továbbra is a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatában a legalacsonyabbak, azonban itt is megfigyelhető növekedés.

 

 

