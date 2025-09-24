5 órája
Kegyetlen betegség pusztítja a magyar szőlőt, rendkívüli akcióterv indul – videó
A hazai szőlőt a szakadék szélére sodorta a fertőzés. A kormány akciótervvel lép fel az aranyszínű sárgaság ellen, mutatjuk, milyen intézkedések lesznek.
A hazai szőlőre, a belőle készülő hazai borokra, a termesztőkre és borászokra egyaránt árnyék borult az idei évben. A szőlő egyik betegsége, az aranyszínű sárgaság már az ország vármegyéinek kétharmadát elérte és óriási anyagi károkat okoz. A szőlő és a hozzá kapcsolódó ágazatok védelme érdekében a kormány rendkívüli akciótervvel lép fel.
Mi az aranyszínű sárgaság?
Az aranyszínű sárgaság egyike a legádázabb szőlőbetegségeknek, ellenszer, gyógyír ugyanis nem létezik ellene. A fertőzött tőkék hozama csökken, jelentős része el is pusztul. A védekezés csupán egy módon, a terjesztőjének, az amerikai szőlőkabócának az irtásával lehetséges. Ezek a kártevők azonban hatalmas távokat képesek megtenni, az alig pár hónapja még Zala megyében és az ország nyugati határánál volt csak jelen jelentősen, azonban a legfrissebb felmérések szerint már 13 megye érintett.
Akcióterv a hazai szőlőért
A történtek fényében határozott lépések és országos összefogás szükséges a betegség megállításához, a termesztők, a szakértők és a kormány együttműködésével. Nagy István agrárminiszter szerdán egy ilyen összefogás kezdeteiről tájékoztatta a lakosságot a közösségi oldalakon közzétett videójában.
Az akcióterv több intézkedésen keresztül valósul meg:
- a frissen létrejött növényegészségügyi szemlecsoportok országos felderítést végeznek
- bővül a hazai laboratóriumok kapacitása
- országos növényvédőszeres program kezdődik, a súlyosan érintett területeken légi permetezés indul
- a fertőzött ültetvények gyors felszámolásra kerülnek
- a NÉBIH soron kívül vizsgálja a lehetséges növényvédő szerek kérelmeit
- az ellenőrzött, hazai, fertőzésmentes szaporítóanyag használatát ösztönzi a kormány.
Nagy István hozzátette: „A szőlő védelme nem csak gazdasági, hanem nemzeti és turisztikai érdek is. Számíthatnak a kormányra a szőlősgazdák.”
