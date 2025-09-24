Kegyetlen betegség pusztítja a magyar szőlőt, rendkívüli akcióterv indul – videó

A hazai szőlőre, a belőle készülő hazai borokra, a termesztőkre és borászokra egyaránt árnyék borult az idei évben. A szőlő egyik betegsége, az aranyszínű sárgaság már az ország vármegyéinek kétharmadát elérte és óriási anyagi károkat okoz. A szőlő és a hozzá kapcsolódó ágazatok védelme érdekében a kormány rendkívüli akciótervvel lép fel.

Aranyszínű sárgaság pusztít a szőlőben

Fotó: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Facebook-oldala / Illusztráció

Mi az aranyszínű sárgaság?

Az aranyszínű sárgaság egyike a legádázabb szőlőbetegségeknek, ellenszer, gyógyír ugyanis nem létezik ellene. A fertőzött tőkék hozama csökken, jelentős része el is pusztul. A védekezés csupán egy módon, a terjesztőjének, az amerikai szőlőkabócának az irtásával lehetséges. Ezek a kártevők azonban hatalmas távokat képesek megtenni, az alig pár hónapja még Zala megyében és az ország nyugati határánál volt csak jelen jelentősen, azonban a legfrissebb felmérések szerint már 13 megye érintett.

Akcióterv a hazai szőlőért

A történtek fényében határozott lépések és országos összefogás szükséges a betegség megállításához, a termesztők, a szakértők és a kormány együttműködésével. Nagy István agrárminiszter szerdán egy ilyen összefogás kezdeteiről tájékoztatta a lakosságot a közösségi oldalakon közzétett videójában.

Az akcióterv több intézkedésen keresztül valósul meg:

a frissen létrejött növényegészségügyi szemlecsoportok országos felderítést végeznek

bővül a hazai laboratóriumok kapacitása

országos növényvédőszeres program kezdődik, a súlyosan érintett területeken légi permetezés indul

a fertőzött ültetvények gyors felszámolásra kerülnek

a NÉBIH soron kívül vizsgálja a lehetséges növényvédő szerek kérelmeit

az ellenőrzött, hazai, fertőzésmentes szaporítóanyag használatát ösztönzi a kormány.

Nagy István hozzátette: „A szőlő védelme nem csak gazdasági, hanem nemzeti és turisztikai érdek is. Számíthatnak a kormányra a szőlősgazdák.”