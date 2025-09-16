A magyar szőlők és borok nem csupán a hazai gasztronómia, hanem a kultúra és a magyar örökség részei is. A szőlőbetegségek egyik fajtája viszont, az aranyszínű sárgaság, egyre csak terjed, veszélybe sodorva a tőkéket és a termelőket is. Megállítása mindenki közös érdeke, ezért összefogás szükséges a minisztérium, a szakértők, a szőlősgazdák és a háztáji termesztők részéről is.

Terjed az aranyszínű sárgaság, veszélyben a hazai szőlő- és bortermelés

Fotó: Pozsgai Ákos / Illusztráció

Aranyszínű sárgaság

Az aranyszínű sárgaság egy kabócák által terjesztett szőlőbetegség. Hazánkban több mint 10 éve jelent meg, a közelmúltban azonban új erőre kapott. Kék és fehér szőlőre egyaránt veszélyes, a beteg tőkék gyógyítása pedig nem lehetséges. A fertőzés nem csupán a hozam csökkenésével jár, a beteg növény gyakran el is pusztul.

Kunságon innen és túl

Frittmann János soltvadkerti borász, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét arról kérdeztük, mennyire érintettek a szőlőtermesztők és borászok, mennyire terjedt el az aranyszínű sárgaság Bács-Kiskun megyében.

– Az aranyszínű sárgaság jelenleg nagyrészt Nyugat-Magyarországra korlátozódik, ám a megyében is találtak már egy-két helyen. Vannak, akik azt a hírt terjesztik, hogy az aranyszínű sárgaság nem minden fajtára veszélyes, ám ez sajnos tévedés. Mivel nálunk nem jelent jelenleg problémát, a megelőzésre koncentrálunk, igyekszünk mindenkit tájékoztatni róla – mondta az ismert borász.

Együtt a hazai szőlőért

Mivel gyógyír nincs ellene, a megelőzés, a kabócák irtása az egyetlen fegyver a termesztők kezében.

– Ehhez a minisztérium, a szakértők és a termelők összefogása is szükséges. A növényvédelmi előírásokat pedig be kell tartani. Ez nem csupán az őstermelőkre vonatkozik és a nagy gazdaságokra, hanem akinek háztájon, a kertjében van szőlője, azok is felelősséggel tartoznak. Aki nem tartja be a protokollt, az a többieket is veszélybe sodorhatja – mondta Frittmann János.

Ha fertőzött tőkével találkozunk, az nem menthető meg, el kell égetni azt, ezzel a környező gazdaságok fertőzöttségét megelőzhetjük.

A növényvédelmi előírásokról bővebben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara oldalán lehet tájékozódni.