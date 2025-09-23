szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vírus

3 órája

Súlyos járvány tombol a magyar határ közelében, tízezrével pusztulnak az állatok

Címkék#Horvátország#járvány#magyar határ#sertéspestis

A magyar határ túloldalán pusztítja az állatállományt a rettegett kór. Fertőtlenítéssel és az állatok tömeges altatásával védekeznek az afrikai sertéspestis ellen.

Pozsgai Ákos

Közvetlen a magyar határ közelében, a Horvátországban, a szlavón Baranyában bukkant fel a gyilkos kór. Az afrikai sertéspestis (ASP) rohamos terjedését folyamatos fertőtlenítéssel és az állatok tömeges elaltatásával igyekeznek megállítani. Fokozott óvintézkedések indokoltak a határ magyar oldalán is – olvasható a Bama.hu cikkében.

tombol az afrikai sertéspestis
Az afrikai sertéspestis (ASP) rohamos terjedését folyamatos fertőtlenítéssel és az állatok tömeges elaltatásával igyekeznek megállítani
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az afrikai sertéspestis miatt az eddigi legnagyobb járványgóccal állnak szemben

Mint írják, az afrikai sertéspestis (ASP) Horvátországban: a Bellye (Belje) mezőgazdasági vállalat katalinpusztai (Sokolovac) telepén jelent meg. Mintegy 10 ezer disznót kell elaltatni a rettegett vírus miatt – közölte David Vlajcic horvát mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető egyben kiemelte, hogy az ország eddigi legnagyobb járványgócával állnak szemben.

A hadsereget is kivezényelték

A szakemberek szerint aggodalomra ad okot, hogy a júliusi első észlelések után a vírust most a magyar határtól alig néhány tíz kilométerre lévő Eszék külvárosában, Nemetinben is kimutatták, ahol egy 1600 sertést tartó telepet érint a járvány. A járvány miatt kialakult drámai helyzetet mutatja, hogy a horvát hadsereg egy alakulatát a fertőzött vagy gyanús telepek fertőtlenítésére vezénylik ki, a műszaki alakulatok pedig a sertések elaltatásában és elszállításában is segítenek.

A sertések 5 százalékát leölték

A horvát mezőgazdasági miniszter emlékeztetett: 2023 óta Horvátországban 41 ezer sertést kellett elpusztítani az ASP miatt, a mostani esetekkel együtt pedig már több mint 51 ezer állatot fognak elaltatni. 

Ez a teljes horvát sertésállomány mintegy 5 százaléka. A hatóságok attól tartanak, hogy a veszteségek tovább nőnek. 

A horvát agrárminiszter megfogalmazása szerint a betegség terjedéséért kizárólag az emberi tényező, a felelőtlenség és az illegális tevékenységek okolhatók, a fő terjesztő tehát maga az ember. A tárca vezetője arra is figyelmeztetett, hogy a sertések 67 százalékát az állattartó telepek 1,5 százalékán nevelik, ezért fennáll a veszélye annak, hogy a jelenlegi 5 százalékos kiesés akár 75 százalékra is nőhet, ha a betegség nagyobb gazdaságokra is átterjed.

Fenyegetettség-értékelés a magyar határtérségre

A horvátországi járványhelyzet súlyosbodása közvetlen fenyegetést jelent a magyar mezőgazdaságra, különösen a határ menti régiókban. Az egyik legjelentősebb fenyegetést a vaddisznók jelentik. A vírus jelenlétének megerősítése a horvátországi, határ menti vaddisznóállományban azt jelenti, hogy a térség vírusterheltsége magas. Mivel a vaddisznók a természetes élőhelyükön könnyedén átkelhetnek az államhatáron, a vírus behurcolásának kockázata a hazai vaddisznóállományba kritikus szintre emelkedett. Ez a veszély különösen nagymértékű a horvát határszakaszhoz közeli területeken.  

A NÉBIH figyelmeztet

A másik, nem kevésbé veszélyes terjedési út az emberi tevékenységekhez kapcsolódik. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) külön felhívja  a vadászok, állattartók és valamennyi állampolgár figyelmét a felelős közreműködésre. A mezőgazdasági munkálatok időszakában a mezőgazdasági területek és az onnan származó termékek komoly veszélyt jelenthetnek a házi sertésekre, mivel a vírus passzív módon is terjedhet fertőzött anyagokon, például ruházaton, eszközökön vagy járműveken. 

Különös figyelmet érdemel a Horvátországba utazó turistáknak szóló felhívás is, amely arra kéri a lakosságot, hogy ne hozzanak haza sertés eredetű húskészítményeket, és ügyeljenek az élelmiszer-hulladékok megfelelő elhelyezésére is.  

A horvátországi helyzet súlyosbodása jelentős gazdasági következményekkel járhat a magyar sertéságazatra nézve is. Az elmúlt években Magyarország jelentős eredményeket ért el az ASP elleni küzdelemben, amelynek köszönhetően egyes területeken, mint például Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest vármegyékben, enyhültek a járványvédelmi korlátozások, ami a helyi gazdálkodók számára kedvezőbb kereskedelmi lehetőségeket teremtett. Egy újabb, határ menti járványkitörés azonban megfordíthatná ezt a pozitív trendet, ami újabb exportkorlátozásokat és piaci nehézségeket okozna az egész ágazatban.

Az afrikai sertéspestis tünetei

Egy rendkívül fertőző és gyakran halálos vírusos betegség, amely csak a házisertéseket és a vaddisznókat érinti, emberre nem veszélyes. A betegség gyorsan terjedhet fertőzött állatok, szennyezett élelmiszer-hulladék, vagy utazás során beszerzett termékek útján, és világszerte gazdasági károkat okoz. 

  • A tünetek közé tartozik 
  • a láz, étvágytalanság, 
  • bágyadtság és a bőrön látható bevérzések. 

Jelenleg nincs ellenszer, a legfontosabb védekezési módszer a megelőzés és a biológiai biztonság fenntartása.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu