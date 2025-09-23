3 órája
Súlyos járvány tombol a magyar határ közelében, tízezrével pusztulnak az állatok
A magyar határ túloldalán pusztítja az állatállományt a rettegett kór. Fertőtlenítéssel és az állatok tömeges altatásával védekeznek az afrikai sertéspestis ellen.
Közvetlen a magyar határ közelében, a Horvátországban, a szlavón Baranyában bukkant fel a gyilkos kór. Az afrikai sertéspestis (ASP) rohamos terjedését folyamatos fertőtlenítéssel és az állatok tömeges elaltatásával igyekeznek megállítani. Fokozott óvintézkedések indokoltak a határ magyar oldalán is – olvasható a Bama.hu cikkében.
Az afrikai sertéspestis miatt az eddigi legnagyobb járványgóccal állnak szemben
Mint írják, az afrikai sertéspestis (ASP) Horvátországban: a Bellye (Belje) mezőgazdasági vállalat katalinpusztai (Sokolovac) telepén jelent meg. Mintegy 10 ezer disznót kell elaltatni a rettegett vírus miatt – közölte David Vlajcic horvát mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető egyben kiemelte, hogy az ország eddigi legnagyobb járványgócával állnak szemben.
A hadsereget is kivezényelték
A szakemberek szerint aggodalomra ad okot, hogy a júliusi első észlelések után a vírust most a magyar határtól alig néhány tíz kilométerre lévő Eszék külvárosában, Nemetinben is kimutatták, ahol egy 1600 sertést tartó telepet érint a járvány. A járvány miatt kialakult drámai helyzetet mutatja, hogy a horvát hadsereg egy alakulatát a fertőzött vagy gyanús telepek fertőtlenítésére vezénylik ki, a műszaki alakulatok pedig a sertések elaltatásában és elszállításában is segítenek.
A sertések 5 százalékát leölték
A horvát mezőgazdasági miniszter emlékeztetett: 2023 óta Horvátországban 41 ezer sertést kellett elpusztítani az ASP miatt, a mostani esetekkel együtt pedig már több mint 51 ezer állatot fognak elaltatni.
Ez a teljes horvát sertésállomány mintegy 5 százaléka. A hatóságok attól tartanak, hogy a veszteségek tovább nőnek.
A horvát agrárminiszter megfogalmazása szerint a betegség terjedéséért kizárólag az emberi tényező, a felelőtlenség és az illegális tevékenységek okolhatók, a fő terjesztő tehát maga az ember. A tárca vezetője arra is figyelmeztetett, hogy a sertések 67 százalékát az állattartó telepek 1,5 százalékán nevelik, ezért fennáll a veszélye annak, hogy a jelenlegi 5 százalékos kiesés akár 75 százalékra is nőhet, ha a betegség nagyobb gazdaságokra is átterjed.
Fenyegetettség-értékelés a magyar határtérségre
A horvátországi járványhelyzet súlyosbodása közvetlen fenyegetést jelent a magyar mezőgazdaságra, különösen a határ menti régiókban. Az egyik legjelentősebb fenyegetést a vaddisznók jelentik. A vírus jelenlétének megerősítése a horvátországi, határ menti vaddisznóállományban azt jelenti, hogy a térség vírusterheltsége magas. Mivel a vaddisznók a természetes élőhelyükön könnyedén átkelhetnek az államhatáron, a vírus behurcolásának kockázata a hazai vaddisznóállományba kritikus szintre emelkedett. Ez a veszély különösen nagymértékű a horvát határszakaszhoz közeli területeken.
A NÉBIH figyelmeztet
A másik, nem kevésbé veszélyes terjedési út az emberi tevékenységekhez kapcsolódik. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) külön felhívja a vadászok, állattartók és valamennyi állampolgár figyelmét a felelős közreműködésre. A mezőgazdasági munkálatok időszakában a mezőgazdasági területek és az onnan származó termékek komoly veszélyt jelenthetnek a házi sertésekre, mivel a vírus passzív módon is terjedhet fertőzött anyagokon, például ruházaton, eszközökön vagy járműveken.
Különös figyelmet érdemel a Horvátországba utazó turistáknak szóló felhívás is, amely arra kéri a lakosságot, hogy ne hozzanak haza sertés eredetű húskészítményeket, és ügyeljenek az élelmiszer-hulladékok megfelelő elhelyezésére is.
A horvátországi helyzet súlyosbodása jelentős gazdasági következményekkel járhat a magyar sertéságazatra nézve is. Az elmúlt években Magyarország jelentős eredményeket ért el az ASP elleni küzdelemben, amelynek köszönhetően egyes területeken, mint például Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest vármegyékben, enyhültek a járványvédelmi korlátozások, ami a helyi gazdálkodók számára kedvezőbb kereskedelmi lehetőségeket teremtett. Egy újabb, határ menti járványkitörés azonban megfordíthatná ezt a pozitív trendet, ami újabb exportkorlátozásokat és piaci nehézségeket okozna az egész ágazatban.
Az afrikai sertéspestis tünetei
Egy rendkívül fertőző és gyakran halálos vírusos betegség, amely csak a házisertéseket és a vaddisznókat érinti, emberre nem veszélyes. A betegség gyorsan terjedhet fertőzött állatok, szennyezett élelmiszer-hulladék, vagy utazás során beszerzett termékek útján, és világszerte gazdasági károkat okoz.
- A tünetek közé tartozik
- a láz, étvágytalanság,
- bágyadtság és a bőrön látható bevérzések.
Jelenleg nincs ellenszer, a legfontosabb védekezési módszer a megelőzés és a biológiai biztonság fenntartása.
