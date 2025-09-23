Súlyos járvány tombol a magyar határ közelében, tízezrével pusztulnak az állatok

Közvetlen a magyar határ közelében, a Horvátországban, a szlavón Baranyában bukkant fel a gyilkos kór. Az afrikai sertéspestis (ASP) rohamos terjedését folyamatos fertőtlenítéssel és az állatok tömeges elaltatásával igyekeznek megállítani. Fokozott óvintézkedések indokoltak a határ magyar oldalán is – olvasható a Bama.hu cikkében.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az afrikai sertéspestis miatt az eddigi legnagyobb járványgóccal állnak szemben

Mint írják, az afrikai sertéspestis (ASP) Horvátországban: a Bellye (Belje) mezőgazdasági vállalat katalinpusztai (Sokolovac) telepén jelent meg. Mintegy 10 ezer disznót kell elaltatni a rettegett vírus miatt – közölte David Vlajcic horvát mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető egyben kiemelte, hogy az ország eddigi legnagyobb járványgócával állnak szemben.

A hadsereget is kivezényelték

A szakemberek szerint aggodalomra ad okot, hogy a júliusi első észlelések után a vírust most a magyar határtól alig néhány tíz kilométerre lévő Eszék külvárosában, Nemetinben is kimutatták, ahol egy 1600 sertést tartó telepet érint a járvány. A járvány miatt kialakult drámai helyzetet mutatja, hogy a horvát hadsereg egy alakulatát a fertőzött vagy gyanús telepek fertőtlenítésére vezénylik ki, a műszaki alakulatok pedig a sertések elaltatásában és elszállításában is segítenek.

A sertések 5 százalékát leölték

A horvát mezőgazdasági miniszter emlékeztetett: 2023 óta Horvátországban 41 ezer sertést kellett elpusztítani az ASP miatt, a mostani esetekkel együtt pedig már több mint 51 ezer állatot fognak elaltatni.

Ez a teljes horvát sertésállomány mintegy 5 százaléka. A hatóságok attól tartanak, hogy a veszteségek tovább nőnek.

A horvát agrárminiszter megfogalmazása szerint a betegség terjedéséért kizárólag az emberi tényező, a felelőtlenség és az illegális tevékenységek okolhatók, a fő terjesztő tehát maga az ember. A tárca vezetője arra is figyelmeztetett, hogy a sertések 67 százalékát az állattartó telepek 1,5 százalékán nevelik, ezért fennáll a veszélye annak, hogy a jelenlegi 5 százalékos kiesés akár 75 százalékra is nőhet, ha a betegség nagyobb gazdaságokra is átterjed.