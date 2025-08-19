Pusztít az aszály és drágább a vetőmag – így készülnek a gazdák az őszi vetésre

Két hét múlva véget ér a naptári nyár, és megkezdődik az őszi vetés időszaka, és talán a csapadéké is. Helyi gazdákat kérdeztünk arról, hogyan készülnek a kalászosok vetésére, és mire számítanak a vetőmagárak kapcsán.

Érkezik az őszi kalászosok vetési ideje, ezt kell tudni a kalászosokról és a vetőmagárakról

Fotó: Illusztráció/MW-archív

A tavaszi vetés nehézségei

Az idei tavasz komoly próbatétel elé állította a mezőgazdaságot. A fagyokat hirtelen kánikula követte, majd a hónapokon át tartó aszály nemcsak a gyümölcsösökben okozott hatalmas károkat, hanem a tavaszi vetést – különösen a kukoricát és a napraforgót – is megtizedelte. A ritkán érkező hidegfrontok többnyire csapadék helyett erős szelet hoztak. Nem csoda, hogy sok gazda csökkenti a kukorica vetésterületét, vagy teljesen felhagy a termesztésével, inkább a búza, az árpa vagy a tritikálé felé fordul. Bár a tavaszi kalászosok összességében nem zártak rossz évet – az árpa és a búza többnyire jó minőségű termést adott –, egyes térségek, például a Dunántúl, gyengébben teljesítettek.

Remény az őszi vetésben

A repce vetési ideje idén várhatóan augusztus végén kezdődik, az őszi búzáé és árpáé pedig október elején. A gazdák igyekeznek a lehető legtovább kivárni, hogy enyhüljön a forróság és érkezzen némi eső. A jelenlegi, porrá száradt talajban ugyanis a magok aligha maradnának életképesek. Az őszi vetés azonban a tavaszihoz képest biztonságosabb: a hőség már nem veszélyezteti, és nagyobb eséllyel érkezik a szükséges csapadék is, ezért egyre többen választják ezt az időszakot.

Vetőmagárak alakulása

A vetőmagárak idén a tavaszi gondoktól függetlenül is emelkedtek. Az árakat minden évben a Vetőmag Szövetség és Terméktanács állapítja meg a termelőkkel egyeztetve. Helyi gazdák szerint most körülbelül 5 százalékos drágulásról lehet beszélni, és egyelőre nem látszik további, jelentős emelkedés.