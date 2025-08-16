augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MÁV-csoport

1 órája

Évek várakozása után teljesülhet a helyiek vágya, új vasútállomás épülhet Tiszaalpáron

Címkék#Magyar Falu Program#MÁV#vonatközlekedés#közlekedés

A MÁV vezérigazgatója Esztergomban bejelentette, hogy több mint 30 településen terveznek beruházásokat saját forrásokból, illetve a Magyar Falu Program támogatásával. Tiszaalpáron is még idén megkezdik az új vasútállomás felépítését.

Vajda Piroska

A tiszaalpári vasútállomás több mint száz éves épületét három éve bontották el. A helyiek azóta várnak az új vasútállomás megépítésére. Most úgy tűnik, hogy vágyuk valóra válik az országos állomásfelújítási program keretében. 

Vasútállomás épülethez Tiszaalpáron
Új vasútállomás épülhet Tiszaalpáron
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Országos program indul

A MÁV-csoport közleménye szerint az országos kiterjedésű programot indít, mely során 14 vármegyében, több mint 30 helyszínen újulnak meg az állomások. A beruházás értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, amelyet a MÁV-csoport saját forrásokból, illetve a Magyar Falu Programból valósít meg. A program hivatalosan Esztergom-Kertváros állomáshelyének megújításával indul, de a vármegyében egy másik helyszínen, Leányváron is zajlanak felújítási munkálatok, illetve idén várhatóan további 20 helyszínen kezdődhet meg a kivitelezés országszerte.

Több mint 30 vasútállomás újul meg

A csütörtökön elindított állomásfelújítási program keretében országszerte több mint harminc állomás és megállóhely megújul, köztük: Ács, Aranyosapáti, Balmazújváros, Bashalom, Berettyóújfalu, Demecser, Esztergom-Kertváros, Felsőzsolca, Gárdony, Gyula, Győrasszonyfa, Jászberény, Kisvarsány, Kőbánya alsó, Leányvár, Magyarbánhegyes, Martonvásár, Mátészalka, Nyíradony, Nyírbogát, Ópályi, Pécsudvard, Poroszló, Püspökhatvan, Sárrétudvari, Salgótarján, Szalatnak, Szerep, Tiszaalpár, Tiszajenő alsó, Tokaj és Villány.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu