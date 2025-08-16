Évek várakozása után teljesülhet a helyiek vágya, új vasútállomás épülhet Tiszaalpáron

A tiszaalpári vasútállomás több mint száz éves épületét három éve bontották el. A helyiek azóta várnak az új vasútállomás megépítésére. Most úgy tűnik, hogy vágyuk valóra válik az országos állomásfelújítási program keretében.

Új vasútállomás épülhet Tiszaalpáron

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Országos program indul

A MÁV-csoport közleménye szerint az országos kiterjedésű programot indít, mely során 14 vármegyében, több mint 30 helyszínen újulnak meg az állomások. A beruházás értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, amelyet a MÁV-csoport saját forrásokból, illetve a Magyar Falu Programból valósít meg. A program hivatalosan Esztergom-Kertváros állomáshelyének megújításával indul, de a vármegyében egy másik helyszínen, Leányváron is zajlanak felújítási munkálatok, illetve idén várhatóan további 20 helyszínen kezdődhet meg a kivitelezés országszerte.

Több mint 30 vasútállomás újul meg

A csütörtökön elindított állomásfelújítási program keretében országszerte több mint harminc állomás és megállóhely megújul, köztük: Ács, Aranyosapáti, Balmazújváros, Bashalom, Berettyóújfalu, Demecser, Esztergom-Kertváros, Felsőzsolca, Gárdony, Gyula, Győrasszonyfa, Jászberény, Kisvarsány, Kőbánya alsó, Leányvár, Magyarbánhegyes, Martonvásár, Mátészalka, Nyíradony, Nyírbogát, Ópályi, Pécsudvard, Poroszló, Püspökhatvan, Sárrétudvari, Salgótarján, Szalatnak, Szerep, Tiszaalpár, Tiszajenő alsó, Tokaj és Villány.