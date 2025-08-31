2 órája
A szarvasmarha-tartás jól jövedelmez most a kisgazdaságokban – infografikával
Ez idő tájt szinte a nullára esett vissza az alföldi sertéspiacok forgalma. Mutatta ezt a vasárnapi nagykőrösi országos vásár is, ahol alig kelt el egynéhány a hizlalni valókból.
A nyárbúcsúztatónak ismert nagykőrösi országos vásár nemigen tartogatott sikeres üzleteléseket a sertéstenyésztőknek. Augusztus végén rendszerint minimálisra csökken az adásvétel. E miatt az előző vásárokhoz képest legalább 30 százalékot csúsztak le a kínálati árak. Általában a választásiakat 20 ezer forintért árulták, ami már az önköltség alatt mozog. Sipos Ferenc helyi gazdálkodó tapasztalata talán a szeptember hoz kedvezőbb változást, mert a családi portákon többnyire ősszel kezdődik a malacok hízóba állítása. Alapja lehet a számításnak, mert az utóbbi években, aki tehette, a drágának tartott hentesbolti árut kiváltandó, hozzáfogott a jószágtartáshoz a családi húsellátás érdekében.
Ezzel szemben a szarvasmarha-ágazatban nagy szűkösség mutatkozik a kínálati oldalon. Például szerte Bács-Kiskun vármegyében alig lehet kapni növendék állatokat. Olyannyira kevés az állomány, hogy vasárnap mindössze két szép bikaborjút hajtottak fel Kőrösre. Méghozzá messziről, Tisóczki László kiskunmajsai gazda istállójából.
– Odahaza gyakran helyből elkel a szaporulat, azért jöttem velük mégis Kőrösre, mert sürgősen kell a pénz és itt jó reményem van rá, hogy el is tudom adni a bikákat. Egyenként 580 ezer forintra számítok értük. Ötvenezerrel kevesebbért nálunk el tudtam volna adni, de nem engedtem az árból. A szarvasmarha-tartás újabban sikeres. Főleg azért, mert nagyon kevés az eladni szánt állat, másrészt államilag támogatják, a takarmányárak pedig nemigen drágultak az utóbbi időben. Például jelenleg a kukoricát az aszály ellenére is mázsánként 10 ezer forintért be lehet szerezni. Ezért is sajnálatos az, hogy kevés az olyan fiatal, akik értenek a szarvasmarhát tartáshoz, jól boldogulnának vele – összegezte tapasztalatait a majsai állattenyésztő.
Lóvásár, ahogy az várható volt, nem alakult ki vasárnap. Évek óta üres a hátasoknak, szekérvonatóknak fenntartott hely. Országszerte nagyon kevés eladnivaló ló akad, amelyeket mégis értékesítik, helyben megkötik róluk az üzletet. Visszafogja a vásári forgalmat a lovak vásározáshoz szükséges több tízezer forintba kerülő egészségügyi vizsgálati, úti okmányolási költsége is.
A nagykőrösi vásárban inkább a kisállatokat árulták
A nyárbúcsúztató vásárban is jellemzően sok baromfit és házinyulat árultak. A baromfiállomány létesítésére is a hentesáruk drágulása készteti a kisgazdaságokat. A sertésekhez viszonyítva azzal a különbséggel, hogy a kisállatok hizlalásba fogása kevésbé függ az évszakoktól és jóval hamarabb vágóra híznak.
Vasárnap lógott az eső lába Kőrös fölött, ám a bizonytalan időjárás ellenére több ezren látogatták meg a vásárt, főleg a kereskedők, kisiparosok sátrait. Kádárok termékei, dézsák, hordók is érdekelték a látogatókat, küszöbön a borszűrés, savanyítás időszaka. Különösen nagy keletjük volt az őszi, téli ruházati cikkeknek, iskolás gyerekek ruházatainak, továbbá a bolti árnál olcsóbban kapható háztartási papíráruk, külföldi kávéféleségek, édességek váltak a vásár slágereivé.