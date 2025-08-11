Jó hír
Ennek minden autós örülni fog, több pénz maradhat a zsebekben
Újabb jó hír a sofőröknek. Keddtől ismét csökken az üzemanyag beszerzési ára, ezúttal a benzines és dízeles autók tulajdonosai is örülhetnek.
Kedden bruttó 2-2 forinttal csökken az üzemanyag beszerzési ára.
Ennyivel csökken az üzemanyag ára
A holtankoljak.hu szerint mind a benzin, mind a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken. Ez az üzemanyagár-változás akár már szerdán is érzékelhető lehet a kutakon, a piaci szereplők árazási stratégiájától függően.
Hogyan alakulnak az árak hétfőn?
Hétfőn jelenleg az átlagárak így néznek ki:
- 95-ös benzin: 585 forint/liter
- Gázolaj: 596 forint/liter
