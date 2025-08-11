Ennek minden autós örülni fog, több pénz maradhat a zsebekben

augusztus 11., hétfő

Újabb jó hír a sofőröknek. Keddtől ismét csökken az üzemanyag beszerzési ára, ezúttal a benzines és dízeles autók tulajdonosai is örülhetnek.

Várkonyi Rozália

Kedden bruttó 2-2 forinttal csökken az üzemanyag beszerzési ára.  

Üzemanyagot tankol az autójába egy férfi
Csökken az üzemanyag ára keddtől
Fotó: MW / Illusztráció

Ennyivel csökken az üzemanyag ára

A holtankoljak.hu szerint mind a benzin, mind a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken. Ez az üzemanyagár-változás akár már szerdán is érzékelhető lehet a kutakon, a piaci szereplők árazási stratégiájától függően.

Hogyan alakulnak az árak hétfőn?

Hétfőn jelenleg az átlagárak így néznek ki:

  • 95-ös benzin: 585 forint/liter
  • Gázolaj: 596 forint/liter

 

