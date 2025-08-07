Több 10 millió forinthoz juthatnak a tanyákon élők, szakember segít a pályázat részleteiben

Ádám Richárd, szentkirályi névjegyzéki szaktanácsadó, és gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnök nyilatkozott a „Vidéki infrastruktúra fejlesztések támogatása tanyákon” nevezetű pályázat részleteiről. Fontos tanácsokat adott a tanyafejlesztési pályázathoz, amivel felkészülhet már most a szeptember 4-én induló támogatásra.

A tanyafejlesztési pályázat szeptembertől indul

Fotó: MW / Illusztráció

Ki vehet részt a tanyafejlesztési pályázaton?

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a vidéki térségben elhelyezkedő tanyán elő magánszemély, akinek a bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címe a támogatási kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban (folyamatosan) a fejlesztéssel érintett tanyán van. A Bács-Kiskun vármegyében található külterületi ingatlanok jelentős része jogosult lehet a támogatásra. Fontos, hogy a pályázatban részt vevő ingatlannak meg kell felelnie a tanya fogalmának.

Tanya: A vidéki térség részének minősülő település külterületén fekvő a) földrészlet, amely a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 36. § alapján tanyának minősül, vagy b) földrészlet, amely az ingatlannyilvántartásban tanyaként szerepel, vagy c) földrészlet, amelynek legalább egyik alrészlete „tanya” vagy „major”.

Alapinformációk a tanyafejlesztési programról

A támogatási kérelmek benyújtására 2025. év szeptember 4. naptól van lehetőség az alábbiak szerint meghatározott benyújtási szakaszokban:

benyújtási szakasz: 2025. szeptember 4. – 2025. szeptember 17. benyújtási szakasz: 2025. szeptember 18. – 2025. október 1. benyújtási szakasz: 2026. március 5. – 2026. március 18. benyújtási szakasz: 2026. március 19. – 2026. április 1.

A pályázat keretén belül az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan

Villamos energiaellátást biztosító fejlesztés megvalósítása ezen belül napelemes rendszer telepítési, villamos energia hálózatra történő csatlakozás. Egyéb megújuló energia felhasználásárára vonatkozó tevékenységek: napkollektoros rendszer telepítése, hőszivattyú rendszerek, inverteres split-klímák beszerzése. Háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése, fúrt kútból való vízellátás; vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását; háztartási törpe-vízmű; vízi-közmű hálózatra történő csatlakozás. Háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése, egyedi szennyvízkezelő berendezéssel; tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel

A támogatási intenzitás az ivóvíztisztító és az egyedi szennyvízkezelő esetében 95 százalék, a hőszivattyú, hűtő-fűtő klíma, napelemes rendszer esetében pedig 80 százalék.