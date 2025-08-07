2 órája
Több 10 millió forinthoz juthatnak a tanyákon élők, szakember segít a pályázat részleteiben
Tiszta víz, napelemek és még sok más lehetőség tárul a tanyákon élők elé az új támogatás segítségével. A tanyafejlesztési pályázat szeptembertől indul, aminek tervezéséhez érdemes tudni egy-két alapinformációt. Ebben volt a segítségünkre Ádám Richárd, szentkirályi szaktanácsadó.
Ádám Richárd, szentkirályi névjegyzéki szaktanácsadó, és gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnök nyilatkozott a „Vidéki infrastruktúra fejlesztések támogatása tanyákon” nevezetű pályázat részleteiről. Fontos tanácsokat adott a tanyafejlesztési pályázathoz, amivel felkészülhet már most a szeptember 4-én induló támogatásra.
Ki vehet részt a tanyafejlesztési pályázaton?
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a vidéki térségben elhelyezkedő tanyán elő magánszemély, akinek a bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címe a támogatási kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban (folyamatosan) a fejlesztéssel érintett tanyán van. A Bács-Kiskun vármegyében található külterületi ingatlanok jelentős része jogosult lehet a támogatásra. Fontos, hogy a pályázatban részt vevő ingatlannak meg kell felelnie a tanya fogalmának.
Tanya: A vidéki térség részének minősülő település külterületén fekvő a) földrészlet, amely a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 36. § alapján tanyának minősül, vagy b) földrészlet, amely az ingatlannyilvántartásban tanyaként szerepel, vagy c) földrészlet, amelynek legalább egyik alrészlete „tanya” vagy „major”.
Alapinformációk a tanyafejlesztési programról
A támogatási kérelmek benyújtására 2025. év szeptember 4. naptól van lehetőség az alábbiak szerint meghatározott benyújtási szakaszokban:
- benyújtási szakasz: 2025. szeptember 4. – 2025. szeptember 17.
- benyújtási szakasz: 2025. szeptember 18. – 2025. október 1.
- benyújtási szakasz: 2026. március 5. – 2026. március 18.
- benyújtási szakasz: 2026. március 19. – 2026. április 1.
A pályázat keretén belül az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan
- Villamos energiaellátást biztosító fejlesztés megvalósítása ezen belül napelemes rendszer telepítési, villamos energia hálózatra történő csatlakozás.
- Egyéb megújuló energia felhasználásárára vonatkozó tevékenységek: napkollektoros rendszer telepítése, hőszivattyú rendszerek, inverteres split-klímák beszerzése.
- Háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése, fúrt kútból való vízellátás; vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását; háztartási törpe-vízmű; vízi-közmű hálózatra történő csatlakozás.
- Háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése, egyedi szennyvízkezelő berendezéssel; tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel
A támogatási intenzitás az ivóvíztisztító és az egyedi szennyvízkezelő esetében 95 százalék, a hőszivattyú, hűtő-fűtő klíma, napelemes rendszer esetében pedig 80 százalék.
Már a korábbi években is igénybe lehetett venni ezt a lehetőséget, de idén változtattak rajta annyiban, hogy a pályázók kétszer 25 százalék támogatás-előleget hívhatnak le, nehezítés pedig, hogy az új felhívásnál energetikusnak kell kiszámolnia, hogy mekkora napelemes rendszert és hőszivattyús rendszert építhet ki a pályázó. Az előző pályázati felhívásban nem lehetett inverteres split-klímákra pályázni.
A pályázat lehetőségei
A támogatást többféleképp is fel lehet használni, amit Ádám Richárd egyik korábbi ügyfelének a példája is jól mutat, aki még az előző tanyafejlesztési pályázat keretén belül indult. Az ügyfele, először a szennyvízkezelő rendszert valósította meg és számolta el, utána pedig az ivóíztisztítót berendezést és végül a napelem rendszert, így nem kellett a teljes projektet előre meg finanszíroznia, mivel szakaszosan számoltak el.
Felhasználást tekintve az új felhívás keretén belül legfeljebb 25 millió forint támogatást lehet megigényelni, hogy ebből 12 millió forint támogatást lehet felhasználni az 1-es, 2-es, 4-es célterületre hőszivattyúra, szennyvíztisztító rendszerre, napelem rendszerre és klímára, a másik felét pedig azaz 13 millió forintot pedig a 4-es célterületre az ivóvíz ellátását biztosító tevékenységekre lehet fordítani.
Szentkirályi tanyák
Ádám Richárd elmondása szerint Szentkirályon egyre több fiatal költözik ki tanyára, mert vidéki romantikát, nyugalmat látnak ebben a környezetben. Ezért segít a program is abban, hogy minél komfortosabb lehessen a tanyasi élet, és hozzájáruljon a tanyasi életforma fennmaradásához.
Volt olyan, az előző felhívásban pályázó ügyfél, akinél korábban problémát okozott a nem megfelelő minőségű ivóvíz, nemcsak a minősége miatt, hanem a házimunkák ellátása során is, a fehér ruhák mosása nem volt megvalósítható, mert túl vasas volt a víz. Az előző tanyafejlesztési pályázat keretén belül kiépítésre kerülő ivóvíztisztító berendezésnek köszönhetően a tanyán használt víz ívóvízminőség lett, és a mosási problémák is megoldottak. A napelemes rendszer is jelentős segítséget jelentett az előző felhívásban pályázó családok számára, jelentős mértékben csökkentette a tanyán élők villanyszámla-költségeit.
Ezekben, és még sok más problémában fog segíteni a „Vidéki infrastruktúra fejlesztések támogatása tanyákon” program.
Kipusztulnak a Duna–Tisza-közi erdők, új stratégia jön a túlélésért – galériával