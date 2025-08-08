Pár nap múlva megkezdődik a 2025-ös szüret, így alakul idén a szőlő felvásárlási ára – galériával

Mindössze néhány nap és elkezdődhet a korai érésű szőlők szedése. Az Irsai Olivér ugyanis már olyan állapotban van, hogy hamarosan szüretelhető. A termelők azonban még nem tudják, hogy milyen összegért fogják majd tőlük a feldolgozó üzemek a szőlőt felvásárolni.

Pár nap és elkezdődik a szüret Bács-Kiskunban

Fotó: Szentirmay Tamás

– Ebben az évben is megrendezte a szüret előtti határbejárását a Szentkirály-Lakitelek Hegyközség választmánya. Ez azért is fontos, mert ilyenkor megnézzük azt is, hogy milyen érettségi állapotban vannak a szőlők, mikor lehet majd kezdeni a szüretet – mondta László Géza a hegyközség alelnöke.

Nemcsak Szentkirályon, de Lakiteleken és Tiszaalpáron is megtekintették az ültetvényeket.

– Most szerencsésebb helyzetben vagyunk az elmúlt évhez képest, mert tavaly jelentős fagykárokkal néztünk szembe, ezúttal csak minimális terület volt térségünkben ilyen szempontból érintett. Így minden abba az irányba mutat, hogy ebben az évben nagyon jó mennyiséget sikerül megtermelni – árulta el az alelnök.

Csapadékhiányos volt az év

– A szőlő érésének üteme idén mintegy két hetes lemaradásban van a tavalyi évhez képest. Bár a tavalyihoz hasonló, hosszan tartó hőhullámokat most megúsztuk, a magas hőmérséklettel így is meg kellett küzdenünk – mutatott rá az alelnök.

A legnagyobb kihívást azonban továbbra is a csapadékhiány jelenti. Az eső ritkán és kis mennyiségben érkezett, pedig a megfelelő vízellátás a szőlő fejlődésének egyik alapfeltétele lenne.

– Van azonban pozitív oldala is az aszályos időszaknak: a száraz időjárás miatt gyengébb volt a fertőzés, így kevesebb növényvédelmi beavatkozásra volt szükség. Ez nemcsak környezetvédelmi szempontból előnyös, de a termelők költségeit is jelentősen csökkentette – tette hozzá.

Hamarosan indul a szüret

A tavalyi év szőlőérése teljesen eltért a megszokottól – akkorra ugyanis már javában zajlott az Irsai Olivér szürete. Ezzel szemben 2025-ben a hegyközségben csak augusztus 15-én indul hivatalosan a szüret.

Az elsőként érő fajta most is az Irsai Olivér lesz, majd a cserszegi fűszeres és a Bianka következik. A legnagyobb kérdés azonban, hogy a következő napokban érkezik-e számottevő csapadék. A bogyók további fejlődéséhez és megfelelő létartalom kialakulásához ugyanis elengedhetetlen a víz – hangsúlyozták a szakemberek.