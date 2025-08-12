augusztus 12., kedd

Homokhátság

Nem ijednek meg a klímaváltozástól, a termesztők alkalmazkodása sikeresnek bizonyul

A szőlőtermesztők szerint az utóbbi egy, másfél évtizedben az alföldi térség beleolvadt a mediterráneumba. Rövidül a fürtök beérési ideje, még sem látják olyan tragikusnak a szőlőtermesztés jövőjét a gazdák.

Miklay Jenő

Nagyjából két héttel hamarabb kezdődik a szőlőszüret a Homokhátságon az utóbbi másfél évtized előtti időszakokhoz képest. A földrajzi felmelegedéssel együtt jár a növények vegetációjának felgyorsulása. Ennyiben hasonlóvá vált a flóra viselkedése a dél-európai éghajlaton tapasztaltakkal. Nálunk azonban rendre betörnek a károkozó fagyok és a tartósan aszályos nyarakon kockázatosabb a szőlőtermesztés. Idén több fajta termését csökkentette a tavaszi fagy, majd a vízhiány.

Szőlőtermesztés az Alföldön
Mégsem látják olyan tragikusnak a szőlőtermesztés jövőjét a gazdák
Fotó: Miklay Jenő

A szőlőtermesztés megköveteli a megelőző növényvédelmi munkákat

– Legalább a csemegeszőlőt feltétlenül öntöznünk kellett ahhoz, hogy piacképes fürtöket adjanak a tőkék. Nálunk immár két hónapja állandóan kapja a vizet a csepegtető rendszerből a Pannónia kincse és a többi csemege fajta.  Szerencsére idén a biológiai kártételek lényegesen kisebb mértékben jelentkeztek az ültetvényekben. Sikerült lefékeznünk a darázsinváziót, a gombabetegségekkel szemben pedig tervszerűen védekeztünk. Segített nekünk az a körülmény is, hogy a mikrokártevőknek nem kedvezett a száraz időjárás – mondta el tapasztalatait Borosné Székely Sára, nagykőrösi őstermelő.

A szakemberek jelenleg is hangsúlyozzák a megelőző növényvédelmi munkák jelentőségét. Valóban, azokban a gazdaságokban mutatkozik bő és jó minőségű szőlőtermés, ahol helyesen időzítették a védekezést, a zöldmunkákat és az időjárás okozta stresszt mérsékelték növénykondicionáló készítményekkel. A szüret indítását a Homokhátságon a térségben jellemző Irsai Olivérrel augusztus 15-20. tájára tervezik a gazdák. E hónap végén és szeptember elején a Cserszegi fűszeres, majd szeptember közepe körül a középérésűek, mint a  Chardonnay, a Rajnai rizling következnek.  

Nem kell megijedni

Borosné Székely Sára szerint náluk a borszőlő hozama elmarad az elvárhatótól. – Abban a táblában öntözésére jelenleg nincs lehetőségünk, azt becsülöm, hogy a szokásoshoz képest, kevesebb lesz majd a hozama. Biztató azonban, hogy a fürtök jó minőségűnek mutatkoznak a beltartalmat illetően, ízletes borokra számítunk. A klímaváltozással együtt korábban felvetődött a gazdák körében a szárazságot jobban tűrő fajták telepítése. 

Ezt az ötletet azonban hamar el is vetették, hiszen a több évtizedre telepített szőlőt nem lehet hamarjában kicserélni. 

Úgy hiszem, hogy nekünk, szőlészeknek nem kell megijednünk a klímaváltozástól, hiszen nagyon régóta termesztenek szőlőt azokon a tájakon, ahol hasonlóan jelentkezik a hőség. Inkább a technológiát kell majd módosítanunk, illetve újakat alkalmaznunk az éghajlati változások szerint. A termesztői alkalmazkodás idén is eredményesnek tűnik, ezért nem látjuk annyira borúsnak a szőlő jövőjét, mint ahogy más kultúráknál az esetleg indokolt lehet – véli a szakember.

 

 

