Igazi sikertörténet: így hódította meg az országot Roszik Tamás, a magyar sárgadinnye királya

A hazai üzletláncok polcain ezekben a napokban is ott sorakoznak a hazai sárgadinnyék. Ezek nagy százalékban a Roszik Dinnye finomságai. Roszik Tamás lassan harminc éve termeli az ízletes gyümölcsöket, a legjobb minőségűek mennek a kereskedelembe, a másod- és harmadosztályúakat pedig szétosztogatja a helyiek között, de jut a környéken élő szegényeknek is, sőt a kecskeméti rászorulóknak is több teherautóval juttatott már ezen a nyáron is. A sárgadinnye termesztésről a napokban beszélgettünk a neves és elismert gazdával.

Roszik Tamás gazdaságában lassan harminc éve terem az ízletes sárgadinnye

Fotó: Bús Csaba

A mezőgazdaság és a kereskedelem szeretete együtt van jelen

– A Roszik gazdaság óriási. Amikor belevágott a mezőgazdasági termelésbe, miért pont a sárgadinnye mellett döntött?

– Természetesen először még nem tudtam pontosan, mi lesz a nyerő. A kilencvenes évek második felétől több mindennel próbálkoztam, görögdinnyével, sárgadinnyével, fűszerpaprikával, ipari takarmánynövénnyel. Végül a sárgadinnye lett a befutó.

– A családban volt jó példa a mezőgazdasági termelésre, vagy egyszerűen csak ebben látta a jövőt?

– Eredetileg apostagi vagyok, de nagyszüleim dunavecseiek voltak. A föld náluk volt adott, mely ma is megvan, de ez csak a gazdaságom mintegy 10 százaléka. A hosszú évek alatt folyamatosan bővítettem a földterületeimet. Mint később kiderült, felmenőim között is volt, aki dinnyézett. Talán úgy összegezhetném, hogy míg a családom dunavecsei részéről a föld szeretetét, az apostagi részéről a kereskedelem szeretetét örököltem meg. A kettőt ötvöztem, így született meg a Roszik Dinnye cég, mely lassan 30 éve sikeres. Időközben, 1999-ben én is Dunavecsére költöztem.

A sárgadinnye birodalom sok év alatt nőtte ki magát

– A közel 30 év alatt az ország legnagyobb sárgadinnye termelője lett. Hogyan sikerült ezt elérni?

– Mint utaltam is rá, a kereskedői vénám nagyon erős. Korábban kereskedtem burgonyával, vöröshagymával, gondoltam a standokon árulgatok majd dinnyét is. Nagyon hamar bebizonyosodott, ez a piacon nem lesz biznisz. Rengeteg van belőle. Felmentem Pestre a nagybani piacra, az se jött be, pedig vagy tízfélét kínáltam. Arra a következtetésre jutottam, nem sokféle kell, hanem egy, de az nagy mennyiségben. Így a következő évben már kerestem egy olyan fajtát, ami piacvezető és tudok belőle mennyiséget termelni. Bejött.