Igazi sikertörténet: így hódította meg az országot Roszik Tamás, a magyar sárgadinnye királya

Roszik Tamás nemcsak kiváló termelő és kereskedő, de jótékonyságból is mindig jelesre vizsgázik. A Bács-Kiskun vármegyében élők nem is gondolnák, de országos viszonylatban nála, a dunavecsei földeken terem a legtöbb sárgadinnye.

Sebestyén Hajnalka

A hazai üzletláncok polcain ezekben a napokban is ott sorakoznak a hazai sárgadinnyék. Ezek nagy százalékban a Roszik Dinnye finomságai. Roszik Tamás lassan harminc éve termeli az ízletes gyümölcsöket, a legjobb minőségűek mennek a kereskedelembe, a másod- és harmadosztályúakat pedig szétosztogatja a helyiek között, de jut a környéken élő szegényeknek is, sőt a kecskeméti rászorulóknak is több teherautóval juttatott már ezen a nyáron is. A sárgadinnye termesztésről a napokban beszélgettünk a neves és elismert gazdával. 

Roszik Tamás kiváló sárgadinnye-termelő és kereskedő
Roszik Tamás gazdaságában lassan harminc éve terem az ízletes sárgadinnye
Fotó: Bús Csaba

A mezőgazdaság és a kereskedelem szeretete együtt van jelen

– A Roszik gazdaság óriási. Amikor belevágott a mezőgazdasági termelésbe, miért pont a sárgadinnye mellett döntött? 

– Természetesen először még nem tudtam pontosan, mi lesz a nyerő. A kilencvenes évek második felétől több mindennel próbálkoztam, görögdinnyével, sárgadinnyével, fűszerpaprikával, ipari takarmánynövénnyel. Végül a sárgadinnye lett a befutó. 

– A családban volt jó példa a mezőgazdasági termelésre, vagy egyszerűen csak ebben látta a jövőt?

– Eredetileg apostagi vagyok, de nagyszüleim dunavecseiek voltak. A föld náluk volt adott, mely ma is megvan, de ez csak a gazdaságom mintegy 10 százaléka. A hosszú évek alatt folyamatosan bővítettem a földterületeimet. Mint később kiderült, felmenőim között is volt, aki dinnyézett. Talán úgy összegezhetném, hogy míg a családom dunavecsei részéről a föld szeretetét, az apostagi részéről a kereskedelem szeretetét örököltem meg. A kettőt ötvöztem, így született meg a Roszik Dinnye cég, mely lassan 30 éve sikeres. Időközben, 1999-ben én is Dunavecsére költöztem. 

A sárgadinnye birodalom sok év alatt nőtte ki magát

– A közel 30 év alatt az ország legnagyobb sárgadinnye termelője lett. Hogyan sikerült ezt elérni?

– Mint utaltam is rá, a kereskedői vénám nagyon erős. Korábban kereskedtem burgonyával, vöröshagymával, gondoltam a standokon árulgatok majd dinnyét is. Nagyon hamar bebizonyosodott, ez a piacon nem lesz biznisz. Rengeteg van belőle. Felmentem Pestre a nagybani piacra, az se jött be, pedig vagy tízfélét kínáltam. Arra a következtetésre jutottam, nem sokféle kell, hanem egy, de az nagy mennyiségben. Így a következő évben már kerestem egy olyan fajtát, ami piacvezető és tudok belőle mennyiséget termelni. Bejött. 

– Ezek szerint most is csak egy-két fajtát termel?

– Igen, azóta is vallom: egy valamit érdemes. Most is egy fajta két változatát, a zöldbélű és a sárgabélű sárgadinnyéjét termeljük.

– A magok sajátok?

– Nem, ezt szakértőkre bízom, Hollandiából érkeznek. Nagyon speciálisak, drágák is. Egy szem majdnem 100 forintra jön ki. A palántákat mi neveljük, mi ültetjük el, majd gondozzuk, szüreteljük, áruljuk.

Mindig reagál a globális időjárási változásokra

– Az időjárás folyamatosan változik, erre hogyan tud reagálni?

– Egyrészt a magokkal, melyeket úgy tenyésztenek ki, hogy rezisztensek legyen a változékony időjárásra, betegségekre. Láthatjuk, hogy jellemzően forró a nyár, tavasz és ősz alig van. Kivétel ez a nyár, mert most nem volt az a hatalmas forróság. Ehhez az időjáráshoz igazodnak az általam választott sárgadinnye fajták. Az évek alatt többször kellett váltanunk az újabb fajtákra, reagálva a globális változásokra. 

– Mikor van a dinnyedömping?

– Mi áprilistól augusztusig ültetünk, heti ültetési ciklusformában, ennek köszönhető a folyamatos a szállításunk. Most 75 hektáron termelünk, napi 150 konténerrel, mintegy 450 mázsát szedünk le. Vannak napok, amikor 120 raklap is kimegy a boltokba. 

Roszik Tamás termelőnél jártunk

Fotók: Bús Csaba

Nagyon sok föld szükséges a folyamatos termesztéshez

– Hogyan termesztenek: szabadföldben vagy fóliában?

– Mindkét formában, csepegtető locsolással, tápoldatos vízzel naponta háromszor. A dinnye ugyanis nagyon érzékeny. Ami fontos: mi nem oltjuk a dinnyéket, szabadgyökéren termesztünk. Ennek meg van a maga nehézsége, hiszen két évente vándoroltatni kell a területeket, mert ennyi idő alatt kiég a terület, és mást kell beleültetni, vagy pihentetni kell pár évre a dinnye szempontjából.

– Van ennyi területe?

– Összesen 250 hektáram van, ebből 75 hektáron termelek jelenleg dinnyét. Emellett más gazdákkal is cserélgetünk, illetve a helyi szövetkezet is partner ebben. Főként Dunavecsén és a környékén van dinnyénk. Általában hat év után lehet visszatérni ugyanarra a földre.

– Jelenleg hány embert foglalkoztat?

– A nyári idényben mintegy hetvenet, van munka bőven. Sokan helyiek, de több a külföldi munkás. Korábban Romániából voltak embereim, de most tavasztól vietnámiak teszik teljessé a csapatot, egy magyar közvetítő cégen keresztül, két év vízummal érkeztek hozzánk. Nagyszerűen dolgoznak, a közös nyelv nincs meg, de azért jól megértjük egymást. Nagyon kedvesek és szorgalmasak. Biztosítom számukra a szállást, sőt a kerékpároknak is nagyon örültek. 

bőven van munka Dunavecsén
A nyári idényben mintegy hetven ember dolgozik nála
Fotó: Bús Csaba

Az ország legnagyobb termelője

– Országosan a sárgadinnye piacon hol helyezkedik el a cég?

– Én vagyok a legnagyobb. Míg én 75 hektáron termelek, a következő szereplő mindössze 15 hektáron. Én másokat is arra biztatok bővüljenek, bárkinek szívesen segítek terjeszkedni is. Hazánkban jelenleg jellemzően 5 hektárig mennek el a termelők, ami szintén tud csodákat tenni, de azért kevés. A sikerünk elengedhetetlen része a magas minőségű termékek, ebből nem engedek. 

– Hogyan tudja fenntartani a magas minőséget?

– Drága a sárgadinnye termesztése, ha valóban jót akarunk. De csak így érdemes. Mi csak első osztályút szállítunk az üzletekbe, a másod- és harmadosztályút jótékony célra fordítjuk, állattartóknak adjuk, vagy komposztba megy. A másik fontos pillér a pontos szállítás, melyre ma már saját szállítócégem is van. Így lehetek biztos a pontosságban. 

Versenyképes a magas minőségnek köszönhetően

– Az import dinnyével hogyan tudja felvenni a versenyt?

– Nem egyszerű, hiszen nekünk magyaroknak sokkal szigorúbb szabványokat kell teljesíteni, hogy bekerüljünk a hazai boltok polcaira, mintegy külföldi sárgadinnyének. Most ráadásul egész Európában rosszabb az időjárás. A dinnye meg olyan, mint a fagyi, jó időben kell. Így begyűrűzött a spanyol, az olasz termesztés, ezért most úgy adják fel a kamionokat, hogy nincs odaírva az ára. Lényeg, hogy fogyjon el. Mi azáltal vagyunk versenyképesek, hogy a mi dinnyéink valóban ízletesek, a magyar fogyasztók ízvilágának megfelelően. 

Jótékonyságból is sokak számára mutat jó példát

– Végül néhány gondolat arról, hogy milyen sok embert, közösséget támogat a cége.

– Szívesen segítek dinnyével. A termelésünk jó része mondhatni kuka, de nem a szó szoros értelemben. Arra utalok, hogy csak az első osztályúakat adom el. A csarnokban mindig vannak az ajtónál ládában olyan dinnyék, melyek még ehetők, de már másod- vagy harmadosztályúak, így a boltokba nem küldöm el. Innen a helyiek vihetnek saját fogyasztásra ingyen. A kecskeméti Wojtyla Barátság Központ népkonyhájára is rendszeresen juttatok dinnyéket a szegényeknek, hosszú évek óta jó a kapcsolaton Farkas P. Józsefékkel.


 


 

 

