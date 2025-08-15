Fontos tudnivalók az otthonfelújítási támogatásról, ezeket a részleteket érdemes ismerni

A Kormány a Vidéki Otthonfelújítási Program keretein belül segíti elő a kistelepüléseken élők családok lakhatását. Az erről szóló rendelet 2025. január elsején lépett érvénybe és többen éltek is már a lehetőséggel. Sokan azonban még továbbra sem tudják milyen feltételekkel, kik juthatnak hozzá az akár 3 millió forintot jelentő támogatáshoz. Összeszedtük, mit érdemes tudni az otthonfelújítási támogatásról.

Sokak számára segítség az otthonfelújítási támogatás

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Otthonfelújításra fordítható összeg

A legfeljebb 3 millió forintos lakás, lakóház, ingatlanok, tanya vagy ingatlan lakáscélú épületek felújítására igényelhető. A támogatás vissza nem térítendő, ezért hosszú távon nyújt segítséget a családoknak. Víz-, csatorna-, elektromos, gáz-közműszolgáltatás bevezetésére, tetőcserére, klímára, belső tér felújítására és megannyi másra használható. Egy személy egyszer igényelheti a támogatást.

Ki veheti igénybe?

Bár a rendelet értelmében 2025. január 1-jétől a legalább egy gyermeket nevelők igényelhetik, március 26-tól ez változott, azok is jogosultak rá, akik az alábbi nyugellátásban részesülnek:

• Öregségi nyugdíj

• Özvegyi nyugdíj a nyugdíjkorhatár betöltését követően

• Rokkantsági ellátás a nyugdíjkorhatár betöltését követően

• Rehabilitációs ellátás a nyugdíjkorhatár betöltését követően

• Korhatár előtti ellátás

• Szolgálati járandóság

• Átmeneti bányászjáradék

• Táncművészeti életjáradék

• Öregségi nyugdíjsegély (Magyar Alkotóművészek Közalapítvány által folyósított ellátás)

• Rokkantsági nyugdíjsegély (Magyar Alkotóművészek Közalapítvány által folyósított ellátás)

• Nyugdíj (Egyházi jogi személytől)

• Öregségi járadék (Egyházi jogi személytől)

• Munkaképtelenségi járadék (Egyházi jogi személytől)

Hogyan lehet benyújtani?

A legkényelmesebb elektronikus úton, ezt a SZÜF felületén tudja bejelentkezést követően megtenni. Postai úton is beküldheti a kérelmet, ebben az esetben a Magyar Államkincstár budapesti címére kell címezni. Személyesen is megigényelheti a Kincstár területi szerveinél. További információért kattintson ide.