2 órája
Fontos tudnivalók az otthonfelújítási támogatásról, ezeket a részleteket érdemes ismerni
A családok számára az otthon nem csupán egy ház, hanem a biztonságot és jövőt nyújtó közeg is. Éppen ezért nagy segítség sokak számára az otthonfelújítási támogatás.
A Kormány a Vidéki Otthonfelújítási Program keretein belül segíti elő a kistelepüléseken élők családok lakhatását. Az erről szóló rendelet 2025. január elsején lépett érvénybe és többen éltek is már a lehetőséggel. Sokan azonban még továbbra sem tudják milyen feltételekkel, kik juthatnak hozzá az akár 3 millió forintot jelentő támogatáshoz. Összeszedtük, mit érdemes tudni az otthonfelújítási támogatásról.
Otthonfelújításra fordítható összeg
A legfeljebb 3 millió forintos lakás, lakóház, ingatlanok, tanya vagy ingatlan lakáscélú épületek felújítására igényelhető. A támogatás vissza nem térítendő, ezért hosszú távon nyújt segítséget a családoknak. Víz-, csatorna-, elektromos, gáz-közműszolgáltatás bevezetésére, tetőcserére, klímára, belső tér felújítására és megannyi másra használható. Egy személy egyszer igényelheti a támogatást.
Ki veheti igénybe?
Bár a rendelet értelmében 2025. január 1-jétől a legalább egy gyermeket nevelők igényelhetik, március 26-tól ez változott, azok is jogosultak rá, akik az alábbi nyugellátásban részesülnek:
• Öregségi nyugdíj
• Özvegyi nyugdíj a nyugdíjkorhatár betöltését követően
• Rokkantsági ellátás a nyugdíjkorhatár betöltését követően
• Rehabilitációs ellátás a nyugdíjkorhatár betöltését követően
• Korhatár előtti ellátás
• Szolgálati járandóság
• Átmeneti bányászjáradék
• Táncművészeti életjáradék
• Öregségi nyugdíjsegély (Magyar Alkotóművészek Közalapítvány által folyósított ellátás)
• Rokkantsági nyugdíjsegély (Magyar Alkotóművészek Közalapítvány által folyósított ellátás)
• Nyugdíj (Egyházi jogi személytől)
• Öregségi járadék (Egyházi jogi személytől)
• Munkaképtelenségi járadék (Egyházi jogi személytől)
Hogyan lehet benyújtani?
A legkényelmesebb elektronikus úton, ezt a SZÜF felületén tudja bejelentkezést követően megtenni. Postai úton is beküldheti a kérelmet, ebben az esetben a Magyar Államkincstár budapesti címére kell címezni. Személyesen is megigényelheti a Kincstár területi szerveinél. További információért kattintson ide.
