Izgalmas konstrukció jöhet az Otthont Start Programban, erről érdemes tudnia

Szeptember elsején indul az Otthon Start Program, ami egy tökéletes lehetőség a fiatal lakás-, ház- vagy tanyavásárlóknak, akik először vesznek ingatlant. Fontos minden apró részlet a fix 3 százalékos hitellel kapcsolatban, amiről Horváth József, a Dream Home ingatlan és új ház építőcentrum pénzügyi tanácsadója beszélt a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.

Fotó: Rádió 1 Gong

Általános tájékoztató az Otthon Start Programról

Az Otthon Start Program szeptemberben indul, de már most nagyon sokan érdeklődnek iránta, hiszen a fix kamat, ami sokkal alacsonyabb, mint a többi kölcsön esetében meggyőző a legtöbb lakásvásárló számára. A hitel keretei között 150 millió forintot lehet felvenni házra és tanyára, valamint 100 milliót lakásra, az ingatlan négyzetméterára pedig maximum 1,5 millió forint lehet, a futamidő 25 év. A fiatalok számára a legnagyobb előny, hogy csak 10 százalék önerő szükséges ahhoz, hogy részt vehessenek az Otthon Start Programban. A programmal kapcsolatos határidőkről korábbi cikkünkben olvashat.

Az Otthon Start Program igénybevételéhez kitétel

a 18. életév betöltése

és a legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony.

Emellett az elmúlt 10 évben nem rendelkezhetett a hitelkérő lakótulajdonnal, kivétel ha az ingatlan 15 millió forint, vagy annál alacsonyabb értékű.

Ahogy más hitelekhez is, úgy ebben az esetben is feltétel a büntetlen előélet és a köztartozás-mentesség, valamint a hitelképesség. További részleteket a feltételekről itt olvashat.

Fontos tudnivalók a fix 3 százalékos lakáshitellel kapcsolatban

Horváth József felhívta a figyelmet arra, hogy a kölcsön feltételénél csak a belterületi ingatlan számít, tehát például, aki szántóval rendelkezik, az is alkalmas az Otthon Start Programban való részvételre, valamint akkor is igénybe veheti a hitelt, ha elbontott ingatlan volt a tulajdonában.

A kölcsönt pedig nemcsak tanyára, házra és lakásra, hanem birtokközpontra is fel lehet venni, és akár építkezésre is. Az építkezés esetében viszont kitétel, hogy 2022.01.01. utáni építkezési engedéllyel rendelkezzen. Gyermeknek nem lehet venni ingatlant, azonban az 5 év letelte után az ő nevére át lehet íratni a lakást, házat, tanyát vagy birtokközpontot.