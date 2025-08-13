2 órája
Nem számít a saját ingatlan, ilyen feltételek mellett tulajdonosként is felvehető a fix 3 százalékos lakáshitel
A fix 3 százalékos lakáshitel részleteibe jobban betekintve, az ingatlanrésszel rendelkezők helyzetét vizsgáljuk meg. Milyen lehetőségeik vannak a tulajdonosoknak az Otthon Start Programban?
Szeptembertől indul a legnagyobb lehetőség kedvezményes lakáshitel felvételére. Az Otthon Start Program kapcsán vannak olyan tulajdonrészre vonatkozó részletek, melyek sokaknak segítséget nyújthatnak az eligazodásban.
Mit kell tudni az Otthon Start Programról?
Szeptember elsejétől vehető igénybe a fix 3 százalékos lakáshitel, amely az Otthon Start Program keretein belül lett meghirdetve. A lehetőség lényege, hogy a fiatal lakás- vagy házvásárlók, akik először vesznek ingatlant, könnyebben és biztonságosabban vehessenek fel kölcsönt. Részletesebb határidővel kapcsolatos tudnivalóknak itt nézhet utána.
A hitel keretei között ház és tanya esetében 150 millió forintot lehet felvenni, lakás esetében pedig 100 millió forint a keret, az ingatlan négyzetméterenkénti ára pedig maximum 1,5 millió forint lehet. Ezekkel a keretekkel is inkább a normál, és az alsó középosztály van előnyben részesítve. A hitel maximum futamideje 25 év, a kezdetekben pedig 10 százalék önerőre van szükség, ami a fele annak, amit egyébként elvárnak a bankok egy kölcsön esetében.
Baranyi István egyéni ingatlanértékesítő kiemelte, hogy csak jól átgondolva vegyük fel ezt a hitelt, nehogy túl nagy falat legyen később a kölcsön visszafizetése.
Felhívta a figyelmet még az időben elintézett értékbecslés fontosságára is, amit korábbi cikkünkben részletesebben is kifejtett.
Az Otthon Start Program igénybevételéhez kitétel a 18. életév betöltése, és a legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony. Emellett az elmúlt 10 évben nem rendelkezhetett a hitelkérő lakótulajdonnal, kivétel, ha az ingatlan 15 millió forint, vagy annál alacsonyabb értékű. Elvárás még a büntetlen előélet és a köztartozás-mentesség, valamint a hitelképesség, de a további feltételekről korábbi cikkünkben olvashat.
Tulajdonjogra vonatkozó feltételek
50 százalékot meghaladó tulajdonrész esetében is igényelhető a fix 3 százalékos lakáshitel, abban az esetben, ha ennek az ingatlanrésznek az értéke nem haladja, vagy haladta meg a 15 millió forintot. A program keretei között azonban résztulajdon nem vásárolható. Abban az esetben, ha kizárólag negyed tulajdonrésszel rendelkezik egy ingatlanban, akkor ha egyéb ingatlanban sem rendelkezik 50 százalékot meghaladó tulajdonrésszel, fel tudja venni a 3 százalékos lakáshitelt.
Ha pedig korábban örökölt 50 százalékot nem meghaladó tulajdonrészt egy lakásban, és rendelkezik egy 50 százalék alatti tulajdonrésszel nyaralóban is, akkor igényelhető a hitel, ha a nyaraló nem minősül belterületi lakóingatlannak. Ha akként van bejegyezve, akkor meg kell vizsgálni az ingatlanok értékét. Ha legalább az egyik 15 millió forint érték alatti, akkor van lehetőség a programban való részvételre.
