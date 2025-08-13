Nem számít a saját ingatlan, ilyen feltételek mellett tulajdonosként is felvehető a fix 3 százalékos lakáshitel

Szeptembertől indul a legnagyobb lehetőség kedvezményes lakáshitel felvételére. Az Otthon Start Program kapcsán vannak olyan tulajdonrészre vonatkozó részletek, melyek sokaknak segítséget nyújthatnak az eligazodásban.

Ezeket kell tudnod az Otthon Start Programról

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mit kell tudni az Otthon Start Programról?

Szeptember elsejétől vehető igénybe a fix 3 százalékos lakáshitel, amely az Otthon Start Program keretein belül lett meghirdetve. A lehetőség lényege, hogy a fiatal lakás- vagy házvásárlók, akik először vesznek ingatlant, könnyebben és biztonságosabban vehessenek fel kölcsönt. Részletesebb határidővel kapcsolatos tudnivalóknak itt nézhet utána.

A hitel keretei között ház és tanya esetében 150 millió forintot lehet felvenni, lakás esetében pedig 100 millió forint a keret, az ingatlan négyzetméterenkénti ára pedig maximum 1,5 millió forint lehet. Ezekkel a keretekkel is inkább a normál, és az alsó középosztály van előnyben részesítve. A hitel maximum futamideje 25 év, a kezdetekben pedig 10 százalék önerőre van szükség, ami a fele annak, amit egyébként elvárnak a bankok egy kölcsön esetében.

Baranyi István egyéni ingatlanértékesítő kiemelte, hogy csak jól átgondolva vegyük fel ezt a hitelt, nehogy túl nagy falat legyen később a kölcsön visszafizetése.

Felhívta a figyelmet még az időben elintézett értékbecslés fontosságára is, amit korábbi cikkünkben részletesebben is kifejtett.

Az Otthon Start Program igénybevételéhez kitétel a 18. életév betöltése, és a legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony. Emellett az elmúlt 10 évben nem rendelkezhetett a hitelkérő lakótulajdonnal, kivétel, ha az ingatlan 15 millió forint, vagy annál alacsonyabb értékű. Elvárás még a büntetlen előélet és a köztartozás-mentesség, valamint a hitelképesség, de a további feltételekről korábbi cikkünkben olvashat.

Tulajdonjogra vonatkozó feltételek

50 százalékot meghaladó tulajdonrész esetében is igényelhető a fix 3 százalékos lakáshitel, abban az esetben, ha ennek az ingatlanrésznek az értéke nem haladja, vagy haladta meg a 15 millió forintot. A program keretei között azonban résztulajdon nem vásárolható. Abban az esetben, ha kizárólag negyed tulajdonrésszel rendelkezik egy ingatlanban, akkor ha egyéb ingatlanban sem rendelkezik 50 százalékot meghaladó tulajdonrésszel, fel tudja venni a 3 százalékos lakáshitelt.