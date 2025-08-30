47 perce
Bővül a kínálat az elsőlakás-vásárlók számára, elindult az Otthon Start új internetes oldala
A legkedvezőbb lakáshitelhez a legjobb lehetőségeket is megteremti a kormány. Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára lesz rendívül hasznos.
Már nagyon közel van az Otthon Start Program indulásának határideje, hiszen szeptembertől már igényelni lehet a fix 3 százalékos lakáshitelt. Ennek örömére már egy új internetes oldalt is létrehoztak az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházóinak – tájékoztatott Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.
Röviden az Otthon Start Programról
A fix 3 százalékos lakáshitel a jelenleg a legkedvezőbb lehetőség a fiatal lakásvásárlók számára, akik első ingatlanjukra szeretnének beruházni, hiszen fix kamata miatt nagy biztonságban érezhetik magukat azok, akik igénybe veszik ezt a lehetőséget.
Az Otthon Start Program keretei között 150 millió forintot lehet felvenni házra és tanyára, valamint 100 millió forintot lakásra, de fontos még, hogy az ingatlan négyzetméterenkénti ára nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot. A hitel futamideje maximum 25 év és csupán 10 százalék önerőre van szükség annak felvételéhez. Ez a kölcsön főleg a középréteget támogatja, és nem azokat, akik luxusházat szeretnének venni.
Berényi István egyéni ingatlanértékesítő felhívta arra a figyelmet, hogy olyan személy vállalja magára a hitelt, aki biztosan vissza tudja fizetni a felvett pénzt a futamidő végéig. Emellett kiemelte az időben megtett értékbecslés fontosságát is, de további tanácsokat is adott a leendő ingatlanvásáróknak.
Az Otthon Start Program igénybevételéhez kitétel a 18. életév betöltése, és a legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony. Emellett az elmúlt 10 évben nem rendelkezhetett a hitelkérő lakótulajdonnal, kivétel:
- ha az ingatlan 15 millió forint, vagy annál alacsonyabb értékű.
Ahogy más hitelekhez, úgy ebben az esetben is feltétel a büntetlen előélet és a köztartozás-mentesség, valamint a hitelképesség. A további feltételeket és a lakástulajdonnal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat korábbi cikkünkben foglaltuk össze.
Nemcsak kedvező, hanem a teendők is egyre egyszerűbben lesznek
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára osztotta meg Facebook-posztjában a legújabb fejlesztéseket az Otthon Start Programmal kapcsolatban. Tájékoztatása alapján elindult a kedvező lakáshitel internetes oldala is, ahol az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára lesznek fontos információk feltüntetve.
Az új honlapon a fejlesztők megtalálják azokat az adatokat és szempontokat, amelyek alapján az iroda számára benyújthatják lakásfejlesztési terveiket, így annak nemzetgazdasági kiemelése ügyében a beruházók és a kormány között konzultáció indulhat. A kormány minden olyan beruházást, ami az elsőlakás-vásárlók igényét kívánja kielégíteni, adminisztrációs eszközökkel is segíti. Így nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak azok a beruházások, ahol az Otthon Start feltételrendszernek megfelelő lakások épülnek, aminek segítségével felgyorsul az engedélyezési eljárás is.
Az intézkedés által nemcsak hamarabb indulhat el több lakásfejlesztés is országszerte, hanem még jelentősen bővül az ingatlankínálat is az elsőlakás-vásárlók számára, főleg a nagyvárosokban és Budapesten.
Fontos, hogy csak az a lakásfejlesztés nyilvánítható kiemelt beruházássá
- melynek keretében legalább 250 lakás épül meg,
- a megvalósult lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program lakásokra vonatkozó feltételrendszerének.
A kérelmek feldolgozása folyamatos, így jelenleg is több tucat olyan fejlesztést vizsgál a kormányzat, amellyel több mint tízezer új lakás építése indulhat meg még 2025-ben.
„Gyorsítjuk az engedélyezéseket, indulnak a lakásfejlesztések, mozgásba lendül az építőipar!” – írta Panyi Miklós államtitkár.
