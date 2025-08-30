Bővül a kínálat az elsőlakás-vásárlók számára, elindult az Otthon Start új internetes oldala

Már nagyon közel van az Otthon Start Program indulásának határideje, hiszen szeptembertől már igényelni lehet a fix 3 százalékos lakáshitelt. Ennek örömére már egy új internetes oldalt is létrehoztak az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházóinak – tájékoztatott Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Egyre közelebb az Otthon Start Program indulásának határideje

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Röviden az Otthon Start Programról

A fix 3 százalékos lakáshitel a jelenleg a legkedvezőbb lehetőség a fiatal lakásvásárlók számára, akik első ingatlanjukra szeretnének beruházni, hiszen fix kamata miatt nagy biztonságban érezhetik magukat azok, akik igénybe veszik ezt a lehetőséget.

Az Otthon Start Program keretei között 150 millió forintot lehet felvenni házra és tanyára, valamint 100 millió forintot lakásra, de fontos még, hogy az ingatlan négyzetméterenkénti ára nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot. A hitel futamideje maximum 25 év és csupán 10 százalék önerőre van szükség annak felvételéhez. Ez a kölcsön főleg a középréteget támogatja, és nem azokat, akik luxusházat szeretnének venni.

Berényi István egyéni ingatlanértékesítő felhívta arra a figyelmet, hogy olyan személy vállalja magára a hitelt, aki biztosan vissza tudja fizetni a felvett pénzt a futamidő végéig. Emellett kiemelte az időben megtett értékbecslés fontosságát is, de további tanácsokat is adott a leendő ingatlanvásáróknak.

Az Otthon Start Program igénybevételéhez kitétel a 18. életév betöltése, és a legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony. Emellett az elmúlt 10 évben nem rendelkezhetett a hitelkérő lakótulajdonnal, kivétel:

ha az ingatlan 15 millió forint, vagy annál alacsonyabb értékű.

Ahogy más hitelekhez, úgy ebben az esetben is feltétel a büntetlen előélet és a köztartozás-mentesség, valamint a hitelképesség. A további feltételeket és a lakástulajdonnal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat korábbi cikkünkben foglaltuk össze.

Nemcsak kedvező, hanem a teendők is egyre egyszerűbben lesznek

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára osztotta meg Facebook-posztjában a legújabb fejlesztéseket az Otthon Start Programmal kapcsolatban. Tájékoztatása alapján elindult a kedvező lakáshitel internetes oldala is, ahol az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára lesznek fontos információk feltüntetve.