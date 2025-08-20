A nemesítők mellé most már az űrkutatók is beálltak, új korszak kezdődhet a növénytermesztésben

A magyar egynyári virágok termesztésének értékelésére várják a szakembereket, érdeklődőket Csemőbe, a Marosi faiskolába, augusztus 29-én. A hazai kertészeti kutatás és kertészeti nemesítés tudósai már közel száz évvel ez előtt is törekedtek a vízhiányos évszakoktól gyakran szenvedő kertészetek gondjainak tudományos eszközökkel történő mérséklésére.

A közterületek virágosítása a települések lakóinak igényességét jelzi

Fotó: Miklay Jenő

A legkorszerűbb módszerekkel zajlik a nemesítés

A jeles elődök közé tartozott Domokos János professzor és tanítványa, dr. Kováts Zoltán is. Domokos János tevékenysége kiterjedt az öntözetlen virágos gyepek kutatására is, amely napjainkban éppen az egyik leginkább időszerű munka hazánkban és Európa számos országában. Kováts Zoltán dísz- és gyógynövénynemesítési céljai között kiemelkedő volt a szárazságot és a hősokkot tűrő fajok kiválasztása és erre fokozottan alkalmas fajták nemesítése. A legkorszerűbb sejtbiológiai és biotechnológiai módszerekkel dolgozott. A növénynemesítések 5-6 évtizeddel ezelőtt kijelölt iránya helyesnek bizonyult, napjainkban központi cél egyebek közt a hőszigetek által fokozottan sújtott nagyvárosok zöldfelület-gazdálkodásának javítása.

A dísznövénytermesztés tudományos eredményei

Eme sürgető feladatok megoldásával foglalkozik a csemői szakmai rendezvény, a Kováts Zoltán Emlékülés, amelyet a Magyar Növénynemesítők Egyesülete és a helyi önkormányzat segítségével szerveznek augusztus 29-én, a Marosi faiskolában. A találkozón hagyományosan minden évben elsősorban Kováts Zoltán dísznövény-nemesítő érdemeit méltatják. A tudós a csemőiekkel együtt sokat munkálkodott azért, hogy a faluban meghonosítsák az általa nemesített szárazságtűrő egynyári dísznövényeket.

Azóta a helyiek szorgalma és a tudomány által Csemő rangos nemzetközi és hazai kitüntetéseket nyert virágaival a környezet szépítésért folyó versenyeken.

Az idei találkozó programja is jelzi: Csemő egyik színhelye lett a dísznövénytermesztés tudományos eredményei ismertetésének, népszerűsítésének. Jeles szakemberektől lehet majd hallani előadásokat több más fontos téma mellett:

tudománytörténetet az Alföld öntözéséért való nemzeti összefogásról,

a területi vízgazdálkodásról,

a klímaváltozás növénytermesztésre gyakorolt hatásáról.

Szó lesz az első magyar űrkertészeti kísérletről, a VITAPRIC programról, amelyben az optimalizált öntözővíz-felhasználás az egyik kiemelt űrbiológiai kutatási feladat. Bemutatják a Marosi faiskola mintakertjét is, ahol az egynyári virágokat évek óta sikerrel termesztik.