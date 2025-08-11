A Mercedes olyat lép, amire 100 éve nem volt példa, az autók ikonikus eleme változik meg

A Mercedes az autóipar egyik ikonikus óriása, Magyarországon és külföldön egyaránt a legnépszerűbb kocsik egyike. Bár a technikai részletek és a teljesítmény az, ami miatt elhíresült, sokak számára kétség kívül a külseje az egyik alappillérje, amiért kedvelik. Közel 100 év után azonban ismét változik a Mercedes megjelenése, ezzel pedig új korszak kezdődik a márka életében.

Megváltozik az ikonikus elem a Mercedesen

A formatervezés az egyik alapköve a Mercedes-Benznek, mely sok-sok éve változatlan, szigorú alapelvek alapján valósult meg, ez az egyik legfontosabb tényezője ugyanis, mennyire ismerhető fel, egyeztethető a márkával és adható el egy autó. Az új típusú Mercedesek a cég múlt heti bejelentése alapján azonban elhagyják majd az egyik legszembetűnőbb elemüket, a megszokott hűtőrácsot. Az új elektromos Mercedes-Benz GLC lesz az első, amelyik a megújult külsővel büszkélkedhet majd – írja a Világgazdaság.

Inkább műalkotás

A vízszintes architektúrájú krómozott hűtőrács, mely régóta védjegye az autóknak, eltűnik. Helyébe pedig egy újragondolt, krómozott kerettel, füstüveg hatású rácsszerkezettel és integrált kontúrvilágítással rendelkező hűtőrács lép, habár az elektromos modellek esetén a hűtőfunkció értelmét is veszti, sokkal inkább műalkotásként fénylik majd a jármű elején. A bemutatásra sem kell már sokat várni, az érdeklődők 2025. szeptember 7-én az IAA Mobility kiállításon pillanthatják majd meg először.