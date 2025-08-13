Drámai hiány a magyar meggyből, soha nem látott árak és óriási kereslet jellemzi a piacot

Az Agroinform beszámolója szerint a tavaszi fagyok miatt a magyar meggytermés messze elmarad a jó évjáratokban megszokott 60–70 ezer tonnától. A becslések szerint idén a betakarított mennyiség inkább a 30 ezer tonnához áll közelebb, miközben a gyümölcs iránti kereslet rekordokat dönt a hazai és nemzetközi piacon.

Drámaian visszaesett a magyar meggytermés

Fotó: MW / Illusztráció

Súlyos terméskiesés a korai fajtáknál

A legnagyobb veszteség a korai érésű meggyfajtákat érte, míg a fürtös meggyek adták az érdemi termést. A rövid betakarítási szezon miatt a feldolgozóipar is nehéz helyzetbe került, hiszen nemcsak a hazai, hanem az európai meggytermés is jelentősen visszaesett.

Nemzetközi túlkereslet és exportbővülés

A gyenge tavalyi termés miatt a feldolgozott meggytermékekből – meggybefőtt, fagyasztott meggy, meggysűrítmény – már eleve alacsony készletek álltak rendelkezésre. Idén a magyar meggy iránt Lengyelországon és Németországon túl más országok is intenzívebben érdeklődnek. A kivitel túlnyomó része meggybefőtt formájában történik, de friss és fagyasztott meggy is jelentős arányban kerül külföldre.

A meggy egészségügyi előnyei

A meggy nemcsak finom, hanem kifejezetten egészséges is: gazdag C-vitaminban, vasban, kalciumban és magnéziumban. Magas káliumtartalma segíti a szív- és érrendszer működését, a vércukor- és vérnyomásszabályozást, valamint gyulladáscsökkentő, vértisztító és vízhajtó hatásairól is ismert.