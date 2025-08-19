augusztus 19., kedd

Kárenyhítés

1 órája

A katasztrofális tavasz után mentőövet kapnak a termelők, megkezdődtek a kifizetések

Címkék#fagykár#gyümölcs#kárenyhítés#gazda

A károsult gazdák munkája és megélhetése múlik a segítségen, a helyzet sürgős intézkedést igényel. Megkezdődött a tavaszi fagykár utáni juttatások kifizetése.

Mócza Milán

A 2025-ös év tavasza szinte a teljes mezőgazdasági ágazatot megtépázta. A szőlő-  és gyümölcsöstermesztők óriási károkat szenvedtek, sokaknak nem csak az idei termése, a megélhetése is veszélybe került. A kormány segítségképpen lehetővé tette a tavaszi fagykárok utáni kárenyhítő juttatások előrehozott kifizetését. 

Megkezdődött a tavaszi fagykár utáni juttatások kifizetése
Mentőövet nyújtanak a gazdáknak, elindultak a fagykár utáni kifizetések
Fotó: Barta Zsolt/Archív-felvétel

Megkezdődtek a kifizetések

A Magyar Államkincstár már megkezdte az utalásokat, így összesen 1,44 milliárd forint támogatás jut el a károsult gazdákhoz. Az előleg kifizetésére azok a gazdák jogosultak, akik kárenyhítési igényt nyújtottak be, és megfeleltek a feltételeknek, ez jelenleg 1584 kérelmet jelent. A kedvezményezetteket a kincstár a megszokott módon, elektronikus tárhelyükön keresztül értesíti, az összegeket pedig folyamatosan utalják át.

A miniszter azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a most kifizetett előleg beszámít a 2025. évi kárenyhítési juttatás összegébe. Ezért kiemelten fontos, hogy azok a termelők, akik most részesülnek előlegben, időben befizessék a kárenyhítési hozzájárulást, valamint benyújtsák a juttatás iránti kérelmüket. Ezek hiányában a jogosultságát is elveszti, az előrehozott támogatásként megkapott összeget pedig vissza kell fizetni.

A kárenyhítési rendszer keretében a teljes összeg fennmaradó részét a termelők a megszokott eljárásrend szerint, 2026 márciusában kaphatják meg.

A fagykárok mértéke óriási volt Bács-Kiskunban

Az idei évben a kajszi- és őszibarack-ültetvények szinte teljesen megsemmisültek a tavaszi fagyok miatt. Füle Zoltán nagykőrösi gyümölcskertész is arról számolt be áprilisban, hogy teljes virágzásban jött a kajszira az egyszerre áramlással és kisugárzással keletkező fagy.

Az április eleji, több napon át tartó tavaszi fagyok nagyon megtépázták a gyümölcsállományt, gyakorlatilag mínusz 9 fokot is mértek a gazdák – nyilatkozta hírportálunknak Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárkamara elnöke júniusban. Körülbelül 7000 hektár gyümölcsös van Bács-Kiskun vármegyében, ennek a jelentős részét érintette a tavasszal érkező kiszámíthatatlan hideg.

 

 

