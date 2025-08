Kipusztulnak a Duna–Tisza-közi erdők, új stratégia jön a túlélésért – galériával

Az erdő nem magától nő – finanszírozás is kell

Dombóvári Dénes, a MEGOSZ elnöke szerint az új erdőtörvénynek rugalmasnak és támogató szemléletűnek kell lennie. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az erdők használata sokak számára magától értetődő, de fenntartásuk költséges feladat. Az erdőgazdálkodással foglalkozó családokat nem lehet ellehetetleníteni azzal, hogy társadalmi érdekeket a saját forrásaikból kelljen szolgálniuk. Az erdők felújítása hektáronként akár több millió forintba is kerülhet, ezért a társadalom részéről is elengedhetetlen a támogatás és megértés.

A jogszabályalkotásnak követnie kell a változásokat

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke és a MAGOSZ elnöke szerint a klímaváltozás hatásaira a jogalkotásnak is reagálnia kell. Úgy véli, a magyar erdészek tudással és elhivatottsággal képesek válaszokat adni a kihívásokra, és biztos abban, hogy a tudomány és a nemzetközi tapasztalatok alapján sikerül megoldásokat találni. Ugyanakkor sürgetőnek tartja, hogy egységes szakmai álláspont alapján a Parlament elé kerüljön egy megfontolt, változásokat célzó javaslat, amely megalapozhatja a szükséges jogszabályi reformokat.