Aszály

4 órája

Hatalmas a baj! A homokhátsági gazdák egyre nagyobb területen szüntetik meg a kukorica termesztését

#kukorica#termés#gazda#Homokhátság#aszály

Kiszorítja az állandósuló aszály a kukoricaféléket a Homokhátság szántóföldjeiről. A prognózisok szerint jövőre nagyjából felére csökkentik a jelenlegi vetésterületét.

Miklay Jenő

A térségben zömmel kisült a szárazságban a kukorica, a cirok. Az aszály miatt némely gazdaságban még zöld állapotban learatták a növényállományt takarmányozásra. Kevés értéket nyertek, hiszen szemes csöveket alig tartalmazott, ami pedig a jó siló feltétele. A földeken maradt szárak hordoznak valamennyi termést, amit a gazdák lényegében nulla eredménynek tekintenek.

Kiszorítja az állandósuló aszály a kukoricaféléket
A gazdaságoknak kevés közvetlen forrásuk van az aszálykárok enyhítésére
Fotó: Miklay Jenő

– Hozzálátunk majd az aratásához, a kukoricaszárat lezúzva visszaadjuk a talajnak, a termés azonban olyan kevés, hogy jó esetben csak a betakarítás költségét fedezi. A vetőmagra, tápanyagokra és egyebekre fordított kiadásokat veszteségként könyvelhetjük el. A kukoricatermesztés évek óta sikertelen, vagy legalábbis az elvárhatónál jóval kevesebb terem belőle a hőség, a szárazság miatt. Ezért nagyjából az utóbbi 5–8 év alatt országos viszonylatban megfeleződött a vetésterülete. Alighanem jövőre is drasztikusan csökken, sok termesztő jelezte, abbahagyják a kukorica termesztését. Inkább az eddig biztonságosabbnak mutatkozó őszi kalászosokat, repcét részesítik előnyben. Szóba került továbbá takarmányként az őszi borsó telepítése, mert az már a hűvösebb, csapadékosabb időszakban vegetál – hallottuk Pesti Gábortól, a nagykőrösi gazdakör alelnökétől.

A tavasziak közül egyedül a napraforgó vészelte át többé-kevésbé épségben a súlyos aszályt. A gazdák hektáronként átlagosan 2 tonna körüli szemtermésre számítanak. Ezt közepes hozamban nevezik.

Súlyos veszteségeket okoz az aszály

Kellemetlen eseményekkel szembesültek utóbb a gabonapiacon is. Esett a búza ára. Aratáskor tonnánként 75–76 ezer forintot adtak érte, ezzel szemben napjainkban 70 ezerért lehet értékesíteni. Ezért aki teheti, kivárja vele a magtárban a remélt későbbi áremelkedést. Gondot okoz náluk az is, hogy a homokhátsági szántókon mutatkozó veszteségek ellensúlyozására jelenleg kevés közvetlen forrás áll rendelkezésükre.

– Lehetséges biztosítást kötni aszálykárra, azonban 50 % önerőt kell nyújtanunk hozzá. Kárbecsléskor pedig a biztosító a helyi, egyébként is alacsony termésátlagokhoz viszonyítva számolja el a veszteséget, ezért a kártérítés minimális. A kötelező kárenyhítési rendszer nyújthatna érdemi segítséget, de csak akkor, ha a károk nem nagy mértékűek. A hozamok ideihez hasonló nagy területeken mutatkozó jelentős csökkenésének ellentételezésére azonban a kelleténél jóval kevesebb elosztható pénzt tartalmaz a kárenyhítési alap. Ezért a gazdaságok a jövőben a természeti körülményekhez igazított gazdálkodással tudják leginkább elhárítani a veszteségeket. Ésszerűség szerint minél több növényt kell bevonniuk a vetésszerkezetbe, a nagy eséllyel az időjárás áldozatául esőket pedig feledniük kell – vélelmezte a gazdakör alelnöke.

 

 

