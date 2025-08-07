augusztus 7., csütörtök

Mezőgazdaság

2 órája

Változás jön az agrártámogatásokban: aki nem bánik tisztességesen a dolgozókkal, eleshet a pénztől

A mezőgazdaságban új időszámítás kezdődhet. Az agrártámogatás feltételei ugyanis jelentősen átalakulnak egy friss rendelet nyomán.

Tapodi Kálmán

2025-ben fontos fordulat áll be a hazai agráriumban: egy új rendelet bevezeti a szociális feltételesség intézményét, amely az uniós agrártámogatások folyósítását a munkajogi és szociális szabályok betartásához köti. Ez azt jelenti, hogy aki nem foglalkoztat szabályosan, nem kap támogatást – írta sajtóközleményében a Mezőgazdasági, Erdészeti, Élelmiszeripari, Vízügyi és Vendéglátó Dolgozók Szakszervezete (MÉDOSZ).

A jogszabály mérföldkőnek számít, hiszen most először válik követelménnyé a munkavállalók tisztességes foglalkoztatása az agrárpénzek elosztásában. Aki megsérti a szabályokat, közigazgatási szankciókra számíthat.

Csak az kaphat agrártámogatást, aki betartja a szabályokat

A rendelet célja világos: véget vetni a jogsértéseknek és kiszolgáltatottságnak, amely sok vidéki dolgozót érint. A szabályozás nemcsak magyar, hanem európai szakszervezeti nyomásra született: az EFFAT, vagyis az Európai Élelmiszer-, Mezőgazdasági és Turisztikai Szakszervezetek Szövetsége már évek óta küzd az agrárdolgozók jogaiért.

Magyarországon a MÉDOSZ volt az EFFAT ajánlásainak hazai képviselője. Sajtóközleményük szerint a rendelet egyértelművé teszi, hogy támogatás csak annak jár, aki tisztességesen bánik munkavállalóival.

Feketemunka és kizsákmányolás helyett méltóságteljes munkavégzés

A rendelet gyakorlati jelentőségéről dr. Huiber Tibor, a MÉDOSZ elnöke is nyilatkozott:

A szociális feltételesség nem adminisztratív teher, hanem történelmi jelentőségű fordulat. A mezőgazdaságban dolgozók mostantól nemcsak dolgozhatnak, hanem követelhetik is a tisztességes bánásmódot.

A szakember szerint a szabályozás hosszú távon felszámolhatja a fekete foglalkoztatást, javíthatja a munkakörülményeket, és erősítheti a vidék megtartó képességét. Bár a magyar rendelet enyhébb, mint az EFFAT eredeti ajánlása, mégis komoly előrelépés a hazai agrárszektorban.


 

 

