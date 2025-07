Csődöt jelentett a Pepco, de a magyaroknak nem kell lemondaniuk kedvenc boltjukról

Még két évvel ezelőtt a Pepco 2000 új németországi üzlet megnyitását ígérte, mára viszont csődvédelem alá került. A cég közlése szerint 2025. július 21-én a Pepco Germany GmbH csődeljárást kezdeményezett a berlini Charlottenburgi Kerületi Bíróságon, hogy reorganizálni tudják veszteséges működésüket – számolt be róla a Bild német lap.

Csődöt jelentett a Pepco Németországban

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Bár egyelőre nem tudni, mely boltokat zárják be, a jelenlegi 64 üzlet több nagyvárosban is jelen van: Berlin, Lipcse, Magdeburg, valamint a Rajna- és Ruhr-vidék is érintett lehet.

Csődöt jelentett a Pepco Németországban, de mi vezetett idáig?

A vállalat szerint az egyik fő probléma a magas működési költség, különösen a személyzeti kiadások növekedése. A német piacra 2022-ben léptek be, de azóta számos kihívással kellett szembenézniük, és a hálózat mára jelentős veszteségeket termel. A verseny is fokozódott: a hasonló profilú diszkontok, mint az Action vagy a Kodi, agresszív terjeszkedési politikát folytatnak – a Kodi ugyanakkor már februárban visszavonulót fújt.

A Pepco csődvédelmi eljárás alatt keresi a megoldást

A Pepco célja, hogy úgynevezett „védőernyős” eljárás keretében stabilizálja és újraszervezze német üzletágát. A folyamat irányítását Christian Stoffler, egy müncheni szakjogász veszi át, aki optimistán látja a jövőt: szerinte a Pepco európai jelenléte és tapasztalata elegendő lehet ahhoz, hogy a vállalat Németországban is sikeresen talpra álljon.

Bács-Kiskunban is számos Pepco üzlet üzemel

A Pepco Kecskeméten 3 üzletet nyitott, de többek között Kalocsán, Bácsalmáson, Tiszakécskén, Kecelen, Kiskőrösön, Kiskunmajsán és Kiskunfélegyházán is megtalálhatjuk a megfizethető, jó minőségű termékeket. A mostani bejelentés csak a németországi üzleteket érinti, nem említik a magyar Pepco boltokat.

Dr. Körtvélyesi Attila, Nagykőrös polgármestere tavaly novemberben közösségi oldalán bejelentette, hogy nemzetközi bérlők is üzletet nyitnak az új, épülő kiskereskedelmi áruházban. Az üzletsoron olyan bérlők jelennek meg (várhatóan 2025 októberében) mint a Pepco (második üzlete lesz a városban), DM drogéria és a városba újonnan megjelenő, német divat és hasznos kiegészítőket forgalmazó KIK diszkont lánc.