Tanultak az aszályból, így lehet biztonságosabb a gyümölcstermesztés a Homokhátságon

A Homokhátságon különösen fontos a szárazságtűrő gyümölcsfélék, azon belül is a leginkább ellenálló változataiknak kiválasztása, mert alighanem hosszú távon kell számolni az aszályos nyarakkal. A térségbeli gazdálkodók többsége nem akar lemondani a gyümölcstermesztésről az időjárási viszontagságok miatt. Jelenleg is a néhány hektárostól a több száz hektárosig művelnek ültetvényeket, és a fiatal gazdálkodók körében is élénk érdeklődés mutatkozik a gyümölcskertészet iránt – hangzott el a ceglédi gyümölcskutató állomáson a napokban rendezett szilva és kajszi fajtabemutatón.

Változások előtt áll a gyümölcstermesztés

Fotó: Miklay Jenő

Segítséget kaphatnak a gyümölcstermesztéshez

A biztonságosabb gyümölcstermesztéshez két irányból kaphatnak segítséget a gazdálkodók. Egyfelől a nemesítő intézményektől, amelyek szakemberei az alföldi tájak időjárási viszonyait figyelembe véve hoznak lére újabb fajtákat. Elsősorban a szárazságot és a virágzáskor a fagyoktól kevésbé károsodókat ajánlják a termesztési rendszerbe. Továbbá segítséget kapnak a kertészek a központi költségvetésből is. Tarpataki Tamás, az agrártárca helyettes államtitkára a fórumon elmondta: megemelték az aszálykárok mérsékléséhez a pénzügyi forrásokat, valamint számos pályázat támogatását is igénybe vehetik a gazdálkodók.

Kondicionáló készítmények

A termesztési technológiában rövid távra is adódnak időjárási károkat mérséklő megoldások. Különösen a leggyakrabban a fagyok áldozatául eső kajszi-, valamint az őszibaracktermés védelmére ajánlják a szakemberek az úgynevezett kondicionáló készítményeket. Hozzáteszik: régi módszerről van szó, de újabban üzemgazdaságilag is felértékelődött az alkalmazásuk. Nem szükséges hozzá gépi fejlesztés, a meglévő eszközökkel lehetséges kezelni a növényállományt.

Kései és korai virágzásúakat is kell ültetni

Torma Antal, kecskeméti növényvédelmi mérnök szerint a Homokhátságon az utóbbi másfél évtized tapasztalatai azt mutatják, hogy csaknem minden gyümölcsfaj termését veszélyezteti a fagy és az aszály.

– Régen a késői virágzású kajszik termése többnyire megmaradt, ám újabban látjuk, hogy az áprilisi hidegek miatt a késeiség sem biztosíték. Úgy gondolom, jó megoldás lehet az, ha kései és korai virágzásúakat egyaránt ültetünk. Ha ugyanis virágzáskor nincs fagy, a későbbi hideget nagyobb eséllyel átvészelhetik az apró gyümölcsök. A szilva esetében eddig többnyire a korai virágzásúak szenvedtek fagykárt, a késeiek idén is meglehetően bő termést adnak. A termesztés biztonságát illetően természetesen jelentősége van a növények kondíciójának. Megfelelő tápanyag és vízellátás esetén a fák jól fel tudnak készülni a téli és tavaszi viszontagságokra. A fagytűrésben főleg a káliumnak a szerepe jelentős – magyarázta a szakember.